母親節｜香港中資機構攜地區團體街頭送祝福　助傳承中華孝道文化

5月11日上午，「孝之以禮 致愛母親：母親節關愛進社區 孝道文化推廣活動」啟動禮儀式在上環文化廣場舉辦。是次活動由中國光大集團、香港中企協婦女委員會、香港江蘇婦女聯合總會、人保香港、國開行香港分行、中航香港、中國專利、中國法律服務、天成太平洋、中銀香港10家中資機構和香港島婦女聯會、陳家珮議員辦事處、香港單親協會，李志恒、胡汶軒區議員辦事處、金玲議員辦事處、沙田翠嘉關愛隊、新社聯離島地區委員會、離島婦聯8家地區社團聯合舉辦，於11日-12日在港島、九龍、新界設置16個街站，向全港16,000個家庭致送母親節暖心祝福。



「孝之以禮 致愛母親：母親節關愛進社區 孝道文化推廣活動」於11日-12日在港島、九龍、新界設置16個街站，向全港16,000個家庭致送母親節暖心祝福。（主辦方提供）

啟動禮儀式上，中西區民政專員梁子琪致辭感謝10家中資機構和8家地區社團。本次活動精心準備的毛巾花、糖果、賀卡禮物讓市民能夠向母親表達愛與感恩之心，藉此宣揚孝敬親長的重要性，傳承中華傳統文化。正所謂「百善孝為先」，希望市民朋友們不僅在母親節表達孝心，還要在日常生活中身體力行，實踐「孝之以禮」。

中西區民政專員梁子琪。（主辦方提供）

中國光大集團有限公司副董事長陳昱女士代表主辦機構致辭表示,感謝中企協、地區社團、中資合作夥伴以及廣大義工對本次「中企關愛進社區」活動的大力支持。此次活動結合母親節時點及孝道傳統文化，宣傳「致愛母親、致愛家庭」理念，讓廣大基層市民感受中資企業的熱情和關愛。光大將聚焦社區關愛、文化服務、青年發展、創新科技、生態環保、職工團結凝聚等重點領域策劃推出系列行動計劃，通過「光彩+」品牌積極傳遞有愛心、有溫度、有擔當的形象，彰顯與社會各界精誠合作、向上向善、共創美好的使命情懷。

中國光大集團有限公司副董事長陳昱。（主辦方提供）

香港島婦女聯會主席、中西區區議員金玲女士代表地區合作團體致辭表示，香港島婦女聯會一直以來都致力於推廣中華傳統文化，而孝道正是中國傳統文化中十分重要的道德規範。今年特區政府推出的中小學價值觀教育中，也特別新增了「孝親」的主題，從小培養孝敬父母，尊敬師長，建立正確的道德和價值觀，有助於培養下一代具備良好品德和修養，希望「孝之以禮、致愛母親」活動能向廣大市民傳遞知恩感戴、飲水思源的品德。

香港島婦女聯會主席、中西區區議員金玲。（主辦方提供）

百善孝為先，古往今來，「孝」被看作是子女孝敬父母感恩父母的一種傳統美德，歷經千古而不衰。每年5月的第二個星期日，許多香港市民都會在這一天闔家慶祝母親節。街站為市民準備了毛巾花、喉糖、鮮花筆以及賀卡。賀卡不僅印有國家主席關於孝老愛親、家庭和諧的經典講話，幫助香港市民了解中華傳統的孝道及感恩文化，傳承中華文化傳統美德，還留有讓市民向親長家人感謝和感恩的表白空間，利用孝文化促進港區和諧融洽的親子關係、夫妻關係以及婆媳關係等家庭關係，把「孝老愛親」意識發展到對他人、對社會的「大愛大孝」中去，使家庭和諧上升到社會和諧。

活動選擇在香港的港島、九龍、新界人口密度較大、來往繁忙的地點進行，部分街站更是邀請到港區全國人大代表梁美芬、凌友詩、全國政協委員蔡黃玲玲、張佐姣、葉永成、香港立法會議員簡慧敏、周文港、鄧飛、陳家珮及TVB藝員等政商、文體領域的優秀女性代表到場支持，吸引街頭巷尾不少市民駐足參與。有市民表示，本次母親節小禮物實用而又溫馨，既讓自己了解中華孝道知識，又能借賀卡向為家庭默默付出的媽媽傳達愛與感謝。