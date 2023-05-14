母親節｜媽媽在淄博尋女：她會不會被賣到山區？有沒有被鎖被打？

對於丟失孩子的母親來說，母親節是沉重的節日。山東淄博的燒烤美食近月成為全國熱點，同時也引來不少尋親父母到當地「蹭流量」擺攤、直播，以散發尋親信息。內媒《中國慈善家》採訪了兩名在淄博尋親的母親，述說一個不一樣的母親節故事。



一飛媽媽說，在2003年，當時2歲8個月大的兒子姚一飛在北京被人搶走。一飛媽媽當時在屋內突然聽到孩子的哭喊聲，趕緊追了出去，但甚麼都已經看不見了。後來有兩位目擊者說，他們看見一男一女強行把孩子抱上了一輛車上。

另一位失去兒女的母親張秀紅描述，在2008年4月19日，當時14歲的女兒姚麗和往常一樣上學，卻再也沒有回家。女兒失蹤後，張秀紅的丈夫埋怨妻子沒有把孩子看護好，動手打了她，打得滿口是血。從此，這個家充斥著爭吵和暴力。

失去兒女後，一飛媽媽和張秀紅開展尋親。報警、張貼尋人啟事、訴諸媒體、求神拜佛、參加尋親大會，去鬧市擺攤掛牌，到社交媒體發影片做直播……為了找回自己的孩子，這兩位母親窮盡所能，但她們的孩子依舊杳無音信。

近期因為燒烤爆紅成為全國討論熱點的淄博，就成為了尋親父母的目的地。在五一假期時，一飛媽媽和張秀紅都來到淄博擺攤直播尋親。一飛媽媽還帶上一床小被子。為了省錢，一飛媽媽經常露宿街頭，她說：「橋下、路邊、地下通道……我都住過，只要不被攆走，我都能將就著睡一晚」。

這次在淄博，一位善心人士聽說了這些尋親家長的事情，把自己剛裝修好準備用來開民宿的房子，免費提供給他們住宿。有愛心人士給他們送來一日三餐，有水廠給他們送礦泉水，水廠還將尋人啟事印在水瓶上。降溫的時候，又有市民給他們送來羽絨外衣和被子。

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「我不配過母親節」

即使人間有情，但兩位媽媽也無法安心地過母親節。一飛媽媽說：「孩子還沒找回來，我不配過這個節日。」她總是不斷責問自己：「同樣是父母，為甚麼別人就能把孩子看好，我就把孩子弄丟了？」

姚麗媽媽張秀紅說，自己幾乎每天晚上都只睡一兩小時，醒來就胡思亂想：「姚麗到底在哪兒？」「她14歲走丟的，是個大孩子了，和小孩子不一樣。會不會被賣到山區給哪個老光棍當媳婦了？或者被賣到哪個娛樂場所去了……」「她過得好不好？有沒有被鎖住被拴住，被打……」越想越亂，越想越睡不著……