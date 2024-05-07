母親節鼓勵碗碟由媽媽洗？洗衣品牌廣告文案翻車 網民諷：真孝順
撰文：中天新聞網
出版：更新：
內地知名洗衣精品牌「藍月亮」，曾找來台灣男神彭于晏和大陸超模劉雯代言，近日母親節宣傳文案卻惹來性別歧視爭議，不只廣告上全是女性做家務剪影，包裝還印上「媽媽您先用」，讓網民大酸「真孝順」！
綜合內地媒體報道，該宣傳以「了不起的未來洗衣科技，讓媽媽洗衣更輕鬆、更省力、更省心」為核心訊息，在產品包裝及廣告視覺中使用女性從事家務勞動的場景圖像，其中「媽媽您先用」的標注，更引發一票網民的不適與批評，認為其固化了性別角色，暗示洗衣是母親的專屬職責。
網民對藍光亮這次的廣告文案並不認同：（按圖了解）
網民紛紛在相關新聞評論區留言吐槽：
．「做家務不只是女性的責任，男女都要做家務」
．「這是怎麼想出來的神文案」
．「媽媽活該洗一輩子的衣服是吧」
．「真孝順…給母親買洗衣液」
．「告訴母親家務永遠是你優先」
．「父親節的時候記得出一套爸爸您先用」
對此，藍月亮客服5月5日某平台回應稱，「感謝您的關注和回饋，抱歉給您造成誤解。我們的本意是想表達感恩母親，不曾想會造成這樣的誤會，洗衣服這件事是生活的一部分，為自己所愛的人，為愛自己的人清洗，還是愛自己的人為自己而洗，無論是誰為誰而洗，那都是滿滿的愛」。
文末強調在這個美好的節日，希望通過奉上自己的高科技至尊產品，獻禮每一位母親，每一個家庭，「這份感恩之心可能沒有表達到位，小藍這邊馬上彙報，非常謝謝您的回饋，期待能為您及廣大消費者帶來更加美好的體驗」。
延伸閱讀：雙11內地品牌廣告「激情滾床單」被京東下架 單日破百萬人觀看
+12
乞兒雞手信得泥無雞？ 店員稱攞錯模型 老闆道歉賠償店舖停業31歲俄國網紅娜娜酒後吃止痛藥昏迷38天身亡 去年剛嫁到中國貴陽過百清華校友北京餐廳食飯感染諾如病毒又屙又嘔 老人需臥床治療香飄飄諷日核污水引愛國狂歡 直播間銷售暴增400倍 股價攻漲停上海威斯汀酒店外國男酒醉後大堂隨地小便 酒店：已經報警處理
延伸閱讀：
遊客搶拍「蹲下抱頭照」！陸派出所成網紅景點 波麗士無奈：別進辦公區
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】