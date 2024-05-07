母親節鼓勵碗碟由媽媽洗？洗衣品牌廣告文案翻車　網民諷：真孝順

內地知名洗衣精品牌「藍月亮」，曾找來台灣男神彭于晏和大陸超模劉雯代言，近日母親節宣傳文案卻惹來性別歧視爭議，不只廣告上全是女性做家務剪影，包裝還印上「媽媽您先用」，讓網民大酸「真孝順」！



綜合內地媒體報道，該宣傳以「了不起的未來洗衣科技，讓媽媽洗衣更輕鬆、更省力、更省心」為核心訊息，在產品包裝及廣告視覺中使用女性從事家務勞動的場景圖像，其中「媽媽您先用」的標注，更引發一票網民的不適與批評，認為其固化了性別角色，暗示洗衣是母親的專屬職責。

網民對藍光亮這次的廣告文案並不認同：（按圖了解）

網民紛紛在相關新聞評論區留言吐槽：

．「做家務不只是女性的責任，男女都要做家務」

．「這是怎麼想出來的神文案」

．「媽媽活該洗一輩子的衣服是吧」

．「真孝順…給母親買洗衣液」

．「告訴母親家務永遠是你優先」

．「父親節的時候記得出一套爸爸您先用」



對此，藍月亮客服5月5日某平台回應稱，「感謝您的關注和回饋，抱歉給您造成誤解。我們的本意是想表達感恩母親，不曾想會造成這樣的誤會，洗衣服這件事是生活的一部分，為自己所愛的人，為愛自己的人清洗，還是愛自己的人為自己而洗，無論是誰為誰而洗，那都是滿滿的愛」。

文末強調在這個美好的節日，希望通過奉上自己的高科技至尊產品，獻禮每一位母親，每一個家庭，「這份感恩之心可能沒有表達到位，小藍這邊馬上彙報，非常謝謝您的回饋，期待能為您及廣大消費者帶來更加美好的體驗」。

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