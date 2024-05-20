賴清德就職｜美國派員出席　國台辦：促糾正錯誤　停發錯誤訊號

對於美國與一些國家派員參加賴清德就職儀式和對賴清德就任致賀，中國國台辦發言人5月20日表示堅決反對，敦促美方及有關國家立即糾正錯誤，停向「台獨」分裂勢力發出錯誤訊號。



發言人指，強烈譴責美國等建交國以任何方式、任何借口干涉台灣事務。

發言人稱，民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁，拓展所謂「國際空間」，其所作所為完全背離島內主流民意，損害台海地區和平穩定。

中方稱，必須指出「台獨」是死路一條，縱容支持「台獨」注定失敗，民進黨當局「倚外謀獨」和外部勢力干涉只會給台灣民眾帶來深重禍害，改變不了台灣是中國一部份的事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的格局，阻擋不了中國終將統一的歷史大勢。

路透社5月15日報道，美國派出一個由前政府官員組成的非正式代表團前往台灣參加賴清德就職禮，拜登（Joe Biden）政府派出一個兩黨代表團赴台，由前白宮經濟顧問迪斯（Brian Deese）、前國務院官員阿米蒂奇（Richard Armitage）、布魯金斯學會台灣問題專家卜睿哲（Richard Bush）和美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）組成。