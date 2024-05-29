解放軍首次稱台灣為「熊孩子」　兩岸兄弟論翻篇了嗎？

賴清德就任台灣總統後，解放軍東部戰區的動作持續引發輿論關注。除了盛大圍台軍演外，5月26日解放軍東部戰區在官方微博出字謎：「口中有口、點點大」，並稱這是給「熊孩子」出的一個難一點的字謎。

「口中有口、點點大」，在漢字謎語中並不難猜測，意為「回頭」。問題並不在於解放軍喊話台灣回頭，而是稱台灣為熊孩子。據報道，這是解放軍宣傳當中，首次將台灣稱為「熊孩子」。

關於兩岸關係的表述，一家人、一家親、血濃於水、同胞，種種說法很多，這其中還有一個說法是兄弟。

解放軍東部戰區發布「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

2000年台灣總統換屆，當選總統陳水扁當年5月17日談及兩岸關係的定位，說應該是兄弟姐妹，而非父子關係，台灣和大陸人民都是自己人、一家人。

2010年中國時任總理温家在回答台灣記者提問時指出，兩岸同胞是兄弟，「雖有小忿，不廢懿親」。2012年釣魚島危機爆發，大陸國台辦發言人曾稱，兩岸同胞是一家人，兄弟鬩於牆，外禦其侮。

2014年2月18日，中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見時任中國國民黨榮譽主席連戰及隨訪的台灣各界人士，發表題為《共圓中華民族偉大復興的中國夢》的講話，在講話中，他稱「兄弟同心，其利斷金。」兩岸同胞要相互扶持，不分黨派，不分階層，不分宗教，不分地域，都參與到民族復興的進程中來，讓我們共同的中國夢早日成真。

4月10日下午，習近平在北京會見馬英九一行。（新華社）

2021年曾當過台北市議員、立委，也選過台北市長，後來又離開政壇的趙少康為給2024年做準備，拋出兩岸論述，說「喊一聲兄弟、保百歲平安」。

2024年4月台灣前總統馬英九訪問大陸，與中國國家主席習近平的第二次習馬會在北京北京人民大會堂東大廳舉行。馬英九引述魯迅的說話，表示兩岸應該「渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇」。這相當於承認兩岸兄弟情。

從民進黨陳水扁到國民黨馬英九，從胡温政府到習近平當政，「兄弟」一說都曾經得到過認同。

但是現如今解放軍將台灣稱為熊孩子，是否意味着兩岸兄弟論已經翻篇？大陸將台灣當做熊孩子，是否暗示已經將兩岸定義為家國父子？時移世易，做中國的兄弟，台灣是不是已經不夠格了？