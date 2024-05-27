解放軍空軍型殲-31「鶻鷹」現身　外貿型可配套四、五代機爭銷售

中國空軍「殲-31」 近期現身，作為「鶻鷹」（FC-31）的空軍版本已流傳多年，從外部造型看和海軍型「殲-35」 幾乎一模一樣。內地軍事評論指出，殲-31空軍型無須仰賴大機翼提高升力，得以更注重高空高速承擔制空任務；而殲-31外貿型未來則在國際軍貿市場上具有競爭力。



FC-31鶻鷹戰機：圖為2023年2月21日，「航空工業」微信公眾號發布的FC-31鶻鷹戰機照片。（「航空工業」微信公眾號）

搜狐網26日發布內地軍事專欄《河東三叔》軍事觀察文章，指根據基本造型判斷，解放軍機「殲-31」首飛機頭空速管拆除，說明它不再是測試機，有可能是量產型。同時，殲-31 並配備IRST 光電探測系統，使其機翼看起來更小，相比之下機身顯得比較修長，這與它是空軍型的定位相關。

內地網絡近日流傳，殲-31 隱形戰機騰空現身。（河東三叔）

文章介紹，殲-31 和常規陸上戰鬥機相同，有長跑道加持，因此無須仰賴大機翼提高升力，得以更注重高空高速承擔制空任務。

文章分析指出，由於沒有正式裝備，因此殲-31空軍型將以外貿版為標準，暫時稱之為殲-31 隱形戰鬥機，此款戰績和海軍殲-35 差別較小，不過仍有些許差異。例如殲-31 機翼更小，和尾翼之間距離比較大，同時前主起落架採用單輪設計，應該是目前兩者在外觀上最直接差別。

解放軍機殲-35。（河東三叔）

軍評分析，在一機多型的設計下，解放軍機殲-31 除了空軍型外，另有外貿型設計。綜觀目前全球軍貿市場，僅有美國對外軍售五代機，儘管俄羅斯雖然也想加入軍售市場，但產能實在有限，而韓國和土耳其屬於第二梯隊，皆力猶未逮。軍評認為，相比之下中國殲-31 外貿版則沒有各種限制，還可搭配成一套體系銷售，包括「梟龍」、殲-10CE 在內的四、五代機成套配置，當空軍未來批量裝備後，將不愁在國際市場沒有買家。