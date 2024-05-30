沙特主權基金挹注聯想　實現中國與沙特戰略雙贏

中國和沙特阿拉伯，又一個大手筆合作。沙特的公共投資基金（PIF）是世界領先主權財富基金，資產管理規模超7000億美元，這次通過旗下的Alat埃耐特，對聯想集團進行戰略投資。



按照公布的合作協定，聯想集團向Alat埃耐特發行20億美元可換股債券，債券三年到期，到期時可按每股10.42港元轉換為股權。這個價格，較前30個交易日的聯想集團平均股價，溢價了約10%。Alat埃耐特，將會提名一名非執行董事，進入聯想集團董事會。

聯想集團獲沙特主權財富基金20億美金戰略投資，回應一帶一路倡議，稱向世界更寬處布局。（微博@聯想中國）

聯想除了獲得資金，還會幹什麼？看新聞稿，聯想集團表示，將設立一個中東和非洲市場地區總部，總部就在沙特首都利雅德，其中包括一個客戶中心和一個面向該地區的研發中心，並將在沙特新建個人電腦與伺服器製造基地。

這個中心，將成為中東和北非地區第一個推動數字轉型、增進人工智能和高性能計算領域合作的創新中心。

看清楚了吧，沙特戰略投資聯想，聯想挺進中東市場，還要在沙特建設製造基地。在商言商，我總覺得，這是一個好消息，多贏！

第一，對PIF來說，找到了一個好投資物件。

為什麼是聯想？毫無疑問，還是看中了聯想的地位、實力，以及執行力，尤其在IT製造和創新方面的巨大潛力。

要知道，作為PIF的全資子公司，Alat埃耐特主打的，就是透過和全球製造業和科技行業標杆企業合作，推動沙特產業轉型，助力沙特成為可持續技術的世界級製造中心。

請注意：標杆企業。於是，這次，他們找到了聯想。

沙特阿拉伯首都利雅得。（微博@聯想中國）

我看到，Alat埃耐特CEO米德哈（Amit Midha）也很感慨地說，隨著聯想在利雅德設立地區總部，並在沙特建立一個以清潔能源為驅動的世界級製造基地，聯想在中東和非洲將大放異彩。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶則說，聯想將助力該地區發展成為未來的創新中心，而Alat埃耐特，也將受益於此。

第二，對聯想來說，也是一個戰略機遇。

對於這次戰略合作，楊元慶就表示，聯想集團將由此擁有更多的資源，更大的財務靈活性，進一步加速轉型並拓展業務，把握中東和非洲地區的巨大增長機遇。

這確實是一個充滿活力的巨大領域。隨著大型專案不斷落地，按照IDC的預計，中東和非洲地區的資訊技術和企業服務市場規模，到2027年將達到近380億美元。

聯想已經在行動，自從2005年進軍中東市場以來，公司增長勢頭不錯。年收入從最初的4000萬美元，已增長至目前的10億美元。根據IDC的報告顯示，到2023財年第四季，聯想集團在該地區PC市場上以接近30%的份額穩居第一。

以大家最熟悉的電腦為例，聯想在全球五大區域市場中的四個位居第一。其中EMEA（歐、非、中東）市場一路高歌，營收增長高達40%。

這次合作，將無疑有助於聯想拓展當地市場，在激烈的市場競爭中，擴大聯想的市場版圖，穩固聯想的全球科技領先企業的地位。

2023年12月27日，聯想在北京三里屯通盈中心洲際酒店舉辦「ThinkPad黑FUN禮暨AI」先鋒派對。活動上，聯想正式亮相全球首款商務AI PC。圖為聯想集團副總裁王忠。（微博@聯想中國）

第三，對沙特來說，這也是一個大手筆。

大家也別忘了一個大背景。中國是沙特的最大交易夥伴。最近幾年，越來越多的沙特主權基金、投資企業，在能源、科技等多個領域，加大與中國的戰略合作，包括外界關注的沙特未來城的合作。

為什麼？沙特制定了雄心勃勃的發展計劃，希望憑藉著石油帶來的巨額收入要讓2030年的沙特創造奇跡，加快經濟轉型，成為中東無可爭議的領袖國家——中國，則是沙特最傾向合作的國家之一。

英國《泰晤士報》曾發表過一篇題為《中國和沙特有望將西方甩在身後》的文章，裡面有一段話，我一直我印象深刻。

文章說：「（沙特王儲）穆罕默德．本．薩勒曼欽佩中國。他尊重中國的決心，即要成為第四次工業革命的贏家，並把西方遠遠甩在身後。戰爭或許不在穆罕默德．本．薩勒曼近期的議程上，只要他與中國保持合作，他有望成為一名全球格局顛覆者……」

第四，對中國來說，這何嘗不是「一帶一路」的豐碩成果？

這是一個偉大的構想，10年來，可以說重塑了歐亞大陸乃至更大範圍的合作模式。我們看到了越來越多的合作，國家層面的合作，企業層面的合作，越來越豐碩的成果。包括但不限於，沙特主權基金和聯想集團的這次戰略合作。

中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會2023年6月11日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，圖為沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒-阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud，右）同日在一活動發言。（Reuters）

此外，更要看到，這次戰略合作正值中國—阿拉伯國家合作論壇第十屆部長級會議，在北京召開之際。有知情人士還透露，沙特近期還將派遣一個包括投資大臣在內的代表團訪問中國，尋求更密切合作。中國和沙特合作，正漸入佳境，這是「一帶一路」開花結果的最好例證。

記得在以前的文章中，我曾說過，生活給你關閉一扇門，就會給你打開一扇窗，我們看到，逆全球化沉渣泛起，一些西方國家對中國商品大棒揮舞。這是殘酷的現實。

但我們更看到，「一帶一路」給世界帶來的重大機遇，也激發了其他國家的偉大構想，沙特雄心勃勃的發展規劃就是一例，更別提，中外企業由此得到的巨大商機——西部，亞細亞的西部，也擁有廣闊的機遇。

中國企業，也包括中國企業，也到了大踏步走出國門，吸引更多的外資，參與國際深度合作的時候，這是時代的使命，也是重要的機遇。

最後，引用周其仁教授的一個觀點：在全球市場網絡裡選擇合適節點，敢於也善於在更寬處布局，是極不確定環境裡企業突圍的一條可選路徑。利益牢固，多方共贏，關係自然更加穩固，也更有助於可持續發展。對中國對中東，乃至對全世界，這就是正能量！

本文轉自微信公眾號「牛彈琴」。

