聯想獲沙特20億美元戰略投資　將在當地新建PC伺服器製造基地

5月29日，《觀察者網》從聯想集團獲悉，該公司與與沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）旗下公司Alat埃耐特達成戰略合作：Alat埃耐特提議向聯想集團提供20億美元無息可換股債券投資；聯想集團將在沙特阿拉伯首都利雅德設立中東和非洲市場地區總部，其中包括一個客戶中心和一個面向該地區的研發中心，並將在沙特新建個人電腦與伺服器製造基地。



PIF是沙特主權財富基金，資產管理規模超7000億美元，是沙特「2030願景」計劃重要執行機構。

Alat埃耐特是PIF旗下公司，於今年2月1日成立，它將在沙特建立一個專注於先進工業和電子產品行業的全球可持續技術製造中心。Alat埃耐特最初的關鍵戰略業務領域覆蓋半導體、智能設備、智能建築、智能家電、智能醫療、先進工業等領域。

中阿合作論壇第十屆企業家大會暨第八屆投資研討會2023年6月11日在沙特阿拉伯首都利雅得舉行，圖為沙特阿拉伯能源部長阿卜杜勒-阿齊茲（Prince Abdulaziz bin Salman Al Saud，右）同日在一活動發言。（Reuters）

根據雙方合作協定，聯想集團將向Alat埃耐特發行20億美元可換股債券，所得款項淨額將用於償還聯想集團現有債務以及補充運營資金及一般企業用途。該可換股債券將在發行後三年到期，並可在到期時按照初始轉股價每股10.42港元轉換為股權。這相較於債券認購協議簽訂前連續30個交易日的每股成交量加權平均價溢價約10%。

當前，沙特阿拉伯正步入清潔能源新時代，並計劃到2030年實現50%的電力來自可再生能源。而隨著當地大型專案的新增和經濟的快速發展推動市場強勁增長，IDC預計中東和非洲地區的信息技術和企業服務市場規模有望於2027年達到近380億美元。

聯想表示，這次投資將給該公司提供更大的財務靈活性，並進一步推動其向解決方案和服務提供者轉型，而製造基地的建設有助於增強其全球供應鏈的韌性和靈活性。目前，聯想集團在全球設有30多個製造基地，分布在中國、阿根廷、巴西、德國、匈牙利等地。

聯想集團創始人柳傳志過去曾強調，中國企業應團結，不能被外人挑撥。（新華社）

但從資本市場表現來看，聯想集團股價並未受到上述消息提振，截至發稿該公司港股跌超3%，目前市值1419億港元。而過去一個多月，受IT業復蘇和業績等相關消息影響，聯想股價累計漲超50%。

一周前，聯想集團披露2023/2024財年業績，全年營收568.64億美元，同比下滑8%；歸母淨利潤10.11億美元，同比下滑37%。但下半年業績持續改善，第四財季（今年第一季）該公司主營業務全部恢復增長，單季度營收994億人民幣，同比增長約10%，淨利潤為18億人民幣，同比增長118%。

在第一大業務PC領域，聯想當前正全力押注AI PC。該公司董事長兼CEO楊元慶在業績會上表示，到2026年，聯想定義的AI PC滲透率可能達到50%至60%，「我們對這個快速發展有信心，因為我相信大多數人的下一代PC將是AI PC，沒有AI功能的東西大家都不愛用。」