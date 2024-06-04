賴清德第一敗：太陽花十周年　「青鳥行動」畫虎不成反類犬

5月20日後，賴清德的新任期在一片喧囂中開展。



首先是石破天驚的就職演說。原本各界預估，賴清德作為朝小野大的少數總統，在黨內有蔡系人馬箝制、在議會有國民黨壓制、在戰略上受美國控制，就算520演講說不出「九二共識」，應該也能「蔡規賴隨」、自我克制。沒想到賴不僅口出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，還借此展開「憲法、國籍、國民」的三段論述，且講稿通篇未用「兩岸」、「對岸」，倒是「中國」一詞頻繁出現，最後更以「讓世界迎接新台灣」作結，衝撞之意毫不遮掩。

結果當然也是一石激起千層浪。光是演說當下，原本開出慶祝行情的台股就已急殺150點，觀光股尤其哀鴻遍野；事後各方定調演說時，「比預期更強硬」的論調也成為主流，甚至出現「新兩國論」的類比。北京更是在國台辦、外交部同聲抨擊後，於5月23日宣布進行「聯合利劍－2024A」演習，地點包括台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，之後又在5月31日一早發布快訊，宣布將自6月15日起，中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）下134個產品的關稅減讓。顯然，賴清德驚人的520講話，正讓原本脆弱的兩岸格局每況愈下。

東部戰區公布5月24日上午軍演畫面。（東部戰區）

再來是圍繞「國會改革法案」（或稱「國會擴權法案」）的攻防。由於民進黨這次未在台灣立院取得過半，無法延續過去8年的完全執政，所以面對國民黨、民眾黨以席次優勢推動法案，不甘心的民進黨只能藉「表決外方式」進行杯葛，例如5月17日鬧上國際新聞版面的立院大亂鬥，以及5月21日起由台灣公民陣線、台灣基進等泛綠團體及政黨聯合號召的「民主倒退，公民搶救」示威，整體又名「青鳥行動」。

當然，民進黨堅稱自己沒有動員「青鳥行動」，卻迴避不了一個基礎事實：不論活動由誰發起、被動員的民眾占比多少，民進黨明顯是把「青鳥行動」當成了「太陽花學運2.0」，企圖重演10年前國民黨困於民意怒火、只好無限期推遲《海峽兩岸服務貿易協議》（簡稱服貿）的劇本，迫使這次同有表決優勢的國民黨主動服軟，放棄推動「國會改革法案」。

只是從結果來看，「青鳥行動」不只欠缺火候，也沒能達到目標：5月28日，經歷4天4夜馬拉松表決大戰、場外「青鳥行動」持續喧囂，台灣立法院還是在總表決人數103人、藍白贊成58人下，完成「國會改革法案」的三讀，確定將總統政情報告常態化、藐視議會有罰則、強化議會人事同意權、立院議會調查權及聽證權入法。

當然，民進黨還是拒不接受，並希望以法律攻防扭轉乾坤，例如表示行政院將提覆議（即要求立院再表決）、黨團將會聲請釋憲，甚至開始號召罷免國民黨立委。但即便歹戲拖棚，也難挽「青鳥行動」已經失敗的現實：這場發生在太陽花十周年的政治抗爭，既沒能複製太陽花劇本、阻止立院表決，還暴露民進黨的嚴重錯算與危機，毫無疑問是賴清德執政後的第一敗績。

2024年5月21日，台灣立法院續審國會職權修正相關法案，多個民間團體號召群眾抗議，入夜後群眾持續增加。（Reuters）

民進黨選錯戰場

首先是錯算：民進黨從一開始就選在錯誤戰場開戰，導致「青鳥行動」無法再現當年太陽花的政治能量。

回顧2014年的太陽花學運，除了「程序正義」這個導火線，還有三大背景同樣關鍵：第一，部分民眾認為服貿將排擠自身工作機會、影響家庭生計，也就是民進黨早年宣傳的「男人找不到工作、女人找不到丈夫、年輕人當兵要去黑龍江」的情境再現；第二，部分民眾認為服貿又是一份「糖衣毒藥」，會導致台灣愈發依靠大陸，最後只剩「被統一」的死路；第三，2014年已是馬英九執政第6年，分配不均、社會不公的怒氣都在底層積累，正好藉著太陽花一次引爆。

而前述三大背景，注定了這場抗爭所能動員的群眾，不會僅限深綠台獨與學生。據台北大學社會學系從2014年3月25日至29日（佔領立法院約一周後）的參與者問卷調查，受訪樣本中有56%是學生、44%是社會人士；不過到了半夜時段，學生比例 (71%)顯著提高，社會人士（55%）則在下班時段達到巔峰。而社會人士的職業分布中，又以各種服務業（63.7%）占比最高，反映了服貿爭議在這場示威的號召力，就連被認為將從服貿獲益的金融服務業，也有6.2%參與者。此外營造業（9.3%）、科技電子業（7.0%）、軍警與公務員（3.7%）、教育與學術（8.7%）、醫療（3.9%），也都貢獻了一定比例的示威者。

因此可以發現，在擔憂生計受影響、抗拒「被統一」、與其他社會議題共同聯動的氛圍下，太陽花學運不僅導致台灣立院被占領，更引爆了針對國民黨與馬政府的全方位圍剿。在這種情境中，民進黨就算不是太陽花發起方，也能因為自己站在執政黨對立面、且長年主打「抗中保台」，而順勢成為這場抗爭的最大贏家：2014年、太陽花爆發當年的九合一大選，國民黨執政版圖從原本的15席縣市首長銳減為6席，馬英九也因此辭去國民黨主席；2016年、太陽花爆發第二年的總統大選，蔡英文成功擊敗朱立倫，帶領在野8年的民進黨重返執政，也開啟民進黨的首次完全執政，且國民黨至今無法拿回政權。

整體來說，太陽花學運作為街頭運動，其規模與力道都是台灣近20年來罕見，所造成的政治與社會影響也十分深遠；反觀這次「青鳥行動」，毫無疑問，實在是與10年前的太陽花學運相去甚遠。

5月21日晚間，約有3萬民眾包圍台立法院，要求退回國會改革三法。（讀者提供）

首先是法案的影響範圍。回顧2014年，服貿影響遍及百工百業，所以容易召喚學生以外的社會人士；但綜觀這次「國會改革法案」，不論是總統政情報告常態化、藐視議會有罰則，還是強化議會人事同意權、立院議會調查權及聽證權入法，其實都與一般民眾的現實生活距離遙遠，許多人甚至不知調查權、聽證權的確切指涉。基本上這點就大致決定了，「青鳥行動」很難發展出太陽花的規模。

再來是兩岸議題的存在感。服貿因其兩岸屬性，所以極易與「糖衣毒藥」、「促統陰謀」等負面表述產生聯繫，從而觸發台灣民眾的「被統一」焦慮，導致大量深綠台獨以外群眾上街，甚至連淺藍都有不少人響應；可是「國會改革法案」不同，其中部分條文或有爭議，但這些爭議無法與兩岸事務產生連結，即便部分民進黨立委不斷強調「傅崐萁剛從北京回來」、「國會改革是中共變相滲透」、「國民黨與民眾黨要出賣台灣、討好習近平」，但從整體輿論反應來看，這種牽強論述雖能在深綠社群產生共鳴，卻很難突破同溫層。

接著是最詭異的部分：執政的民進黨選擇支持示威。過去太陽花發生在馬英九與國民黨執政6年的時空，所以人們對執政黨的各種不滿，都投射到了這場抗爭裡，導致了國民黨作為執政黨的四面楚歌，以及民進黨作為在野黨的輕鬆收割。

但這次「國會改革法案」剛好相反，民進黨已經執政8年，還將執政到2028年，卻在「國會改革法案」上表態與示威者站在一起，反對作為立院多數的在野黨。如此一來即便「青鳥行動」的動員真與民進黨無關，這場抗爭也必然染上「奉旨造反」色彩，無法與缺電、通脹等不滿執政黨的怨氣串聯，當然也就很難擴大參與。

5月21日晚間，約有3萬民眾包圍台立法院，要求退回國會改革三法。（讀者提供）

而民進黨作為執政黨這點，更是嚴重限制「青鳥行動」的抗爭策略，因為群眾一旦重演2014年佔領立院、癱瘓議事的場景，最受衝擊的就是民進黨作為執政黨的預算案審議，這與太陽花當年，國民黨既是執政黨、又是立院多數的情況不同。而這也導致「青鳥行動」出現一個滑稽畫面：各方號召民眾上街，但示威現場隨處可見工作人員高舉「不要衝」的告示牌。平心而論，這種一開始就宣告「圍而不攻」的示威，與其說是示威、還不如說是政治嘉年華，畢竟其宿命一眼望到底，也就是等著法案三讀後宣告解散，各方當然也很難認真對待。

此外，這次通過的「國會改革法案」條文中，有不少是過去民進黨在野時所提，如今改由國民黨、民眾黨推動，法案就從「改革」變為「不正常擴權」，民眾當然容易認為，這是民進黨出於朝野對決的「為了反對而反對」。同理，過去8年民進黨完全執政期間，綠營同樣是用多數輾壓推動法案，畢竟投票就是「少數服從多數」；如今自己成了少數政府，面對在野黨以多數優勢推動表決，就大呼「威權復辟」、「多數必須尊重少數」，甚至想以街頭行動威逼議會，這當然會讓外界認為，民進黨就是因為場內數人頭數不贏，所以異想天開要用「場外數人頭」暴力突破。以上種種，都會在一定程度上降低民眾的上街意願。

整體來說，在法案影響範圍有限、兩岸議題存在感低落、執政黨是民進黨等條件限制下，「青鳥行動」看上去雖有當年太陽花的影子，也有民進黨營造的「抗中保台」話語加持，卻還是難改東施效顰本質，即便熱鬧風光一時，也注定要在無處施力後折翼，淪為某種尷尬的不合時宜。

2024年5月21日，台灣立法院續審國會職權修正相關法案，民進黨立委高舉太陽花促法案重審。（Reuters）

民進黨的兩個困境

而「青鳥行動」的失敗，反映了民進黨互為表裡的兩重困境：第一，當下賴清德帶領的執政團隊傾向強渡關山、不願戰略迂迴，明知「國會改革法案」背景與太陽花不同，卻還硬要霸王硬上弓；第二，如今的年輕選民也與十年前的太陽花世代不同，不是一看到抗中保台、中共滲透等宣傳，就會全體歸隊，非民進黨不投。

首先是賴團隊的一意孤行，基本上這種風格就是賴清德政治「中二病」的直接反映，且一路走來始終如一。

早在2014年賴清德擔任台南市長時，面對議長李全教爆出賄選爭議，賴就以「抗議賄選」之名拒入議會；即便李全教之後已被法院裁定收押，賴仍以「調查不代表結案」為由，堅持不進議會開會，引發輿論譁然。當時不僅國民黨表示，「賴清德不進議會是違法，議員不開會也是違法」，民進黨黨團總召林志聰也稱，「站在議員立場，賴清德應該進議會」。最後賴清德雖在各方軟磨硬泡下，勉強履行職責，卻也創下拒進議會232天的驚人紀錄。

而這種不計毀譽的「勇敢做自己」，與賴清德所處的政治環境有關。眾所周知，賴的政治生命始於台南，在這塊民進黨執政超過30年的深綠地帶，賴清德先是擔任民意代表，又以極高得票率連任市長，一路走來順風順水，未有敗績，並也因此養成絕對自信，之所以敢拒入議會超過200天，也是憑著「反正台南人都支持我」的政治底氣。

民進黨總統候選人賴清德13日上午到戶籍所在地台南市安平國中投票所投票。（賴清德競選總部提供）

但這種底氣的反面，就是賴清德極度缺乏的政治姿態：迂迴深沉。回顧過去，不論是成長於殖民時代、發跡於國民黨獨大時期的李登輝，還是律師出身、善於法庭詭辯的陳水扁，或是受國民黨體制栽培、有過兩岸事務歷練的蔡英文，這些人雖都專斷獨行，卻也因為生命與職涯的相關歷練，而懂得在必要時收斂鋒芒、隱忍行事，說起違心之論就像呼吸一樣自然，暗度陳倉依舊面不改色。

而與他們相比，賴清德簡直就是鋒芒畢露的「初生之犢」，講好聽一點是「義無反顧」，講難聽一點則是「不知天高地厚」。從政至今，賴遇到挑戰的第一反應往往不是避其鋒芒、迂迴前進，而是憑著自我感覺良好一路向前、橫衝直撞，包括在2019年貿然挑戰蔡英文連任，以及2024年大選期間猛打「抗中保台」牌，把全台選民當深綠台南市民來選。

如今石破天驚的520就職演說、強要杯葛「國會改革法案」，背後也是類似道理。在520就職演說上，賴判斷北京不會因自己一席發言就出手武統，更重要的是，賴認定維持自己的「抗中保台」人設、盡早劃定「不認同民進黨就是統派」的政治戰線，能讓民進黨在2026年、2028年繼續大勝，所以直接暴衝。

2024年5月20日，賴清德發表就職演說。（台灣總統府提供）

而在「國會改革法案」攻防上，賴清德同樣「中二病」發作，選了一個無處施力、也根本無需大鬧的戰場展開對決，並妄想藉「青鳥行動」重演太陽花劇本，似乎認為只要形塑與2014年類似的輿論氛圍、動員「抗中保台」話語，就算自己只是少數政府，也能挾街頭怒火所向披靡，並藉執政後的立院首戰打出威風，讓擁有席次優勢的在野黨跪下來俯首稱臣。只是結果顯而易見，以「青鳥行動」干擾議事的設想失敗，民進黨更是深陷朝野交惡的泥淖，未來恐在其他法案上繼續苦戰。

而「青鳥行動」的崩潰，還暴露民進黨的另一困境：現在的年輕選民就算還是「天然獨」，也未必會被民進黨的「抗中保台」話語動員。

根據《巷仔口社會學》5月28日公布的「2024立法院集結運動的參與者速寫」，調查者對比太陽花與「青鳥行動」的身分組成後發現，「青鳥行動」參與者的平均年齡（35歲）比2014年的太陽花（28歲）更高，且本場運動並不以學生為主體，而是不同身分和年齡層的參與者各有混雜。其中，有50%的受訪者表示曾經參與過太陽花，尤其是45歲以上（70.73%）、35歲到44歲（67.44%）的受訪者。

5月21日晚間，約有3萬民眾包圍台立法院，要求退回國會改革三法。（讀者提供）

換句話說，如果折翼的「青鳥行動」有在任何層面成功臨摹太陽花，那就是接收了當年的部分示威者，並讓這些人10年後還有機會「懷舊一次」。當然，「青鳥行動」也不是對於當今青年毫無動員力，這點從Threads取代Facebook、成為這場活動的重要平台便可看出，只是從參與者的平均年齡來看，學生與青年的踴躍程度確實不如當年。

而回顧台灣的傳統政治情境，學生與青年都屬民進黨的天然盟友，其之所以走上街頭，也往往不是考量現實生計，而是出於政治立場與理念的價值判斷。所以即便「國會改革法案」欠缺當年服貿的經濟脈絡，光是民進黨如法炮製喊出「反黑箱」、「反中共滲透」，其實也足以動員學生與青年上街，甚至可能導致「青鳥行動」的平均參與年齡比太陽花更低，畢竟這次法案影響範圍有限，社會人士、中間選民的參與意願已經不如當年。只是沒想到結果不如預期：在「青鳥行動」整體動員已比太陽花更不易的情況下，學生與青年還「不甚踴躍」，結果這場活動不僅無法復刻10年前的太陽花，還在某種程度上成了「高齡學運」，參與者的平均年齡比太陽花更高。

而這種結果，可謂冰凍三尺非一日之寒，觀察近十年的台灣政治脈動，學生與青年今日對民進黨的相對「疏離」，其實完全有跡可循。

柯文哲（右）支持者的黏著度令外界感到意外，但民粹主義起家的柯文哲，對年輕人吸引力能維持多久，將是對他的考驗。（柯文哲競選辦公室提供）

回顧10年前踴躍上街的「太陽花世代」，其大多出生在1987年台灣解嚴後，接著經歷2000年民進黨實踐第一次政黨輪替、以及2008年國民黨再度完全執政。在這段時空背景下，青年的政治意識受到風起雲湧的社會運動、持續茁壯的台灣本土意識交互塑造，各種「進步」訴求伴隨「反中」傾向，在其生命烙下時代印記，例如當年校園一面倒的反核、支持同性婚姻合法化、支持廢除死刑聲浪，而台獨與反國民黨也正如前述標籤，是這代「覺醒青年」的立場標配，太陽花則是這種時代印記的全面爆發，「抗中保台」又在野的民進黨於是迎來陳水扁後的新起飛。

但10年之後的「後太陽花世代」，便不是這麼整齊劃一。隨著「太陽花世代」在「反中」與各種「進步價值」上前進，民進黨也在執政多年後走向「建制化」，在這種時空中成長的「後太陽花世代」雖還排斥國民黨，卻已不如「太陽花世代」般效忠民進黨，因為民進黨的形象恰似過去「太陽花世代」眼中的國民黨：醜聞不斷、貪汙腐敗。而這種認知的最明顯反映，就是柯文哲與民眾黨在2024年總統大選的崛起。從年輕選民的投票行為來看，「後太陽花世代」的政治光譜依舊拒統，但民進黨已與國民黨一同淪為「舊政治」代表，「新政治」光環則由民眾黨與柯文哲襲奪。

當然，台灣過去曾有無數小黨泡沫化，民眾黨恐怕也將步其後塵，尤其是在民進黨有意殲滅民眾黨、奪回年輕選票的當下。不過賴清德恐怕也需思考，自己出於「神擋殺神，佛擋殺佛」的執著，一就職便讓兩岸與議會捲起千堆雪，走向更加撕裂與對峙的局面，最終結果是否真能如己所料，讓民進黨在2026年與2028年大勝？抑或會像這次畫虎不成反類犬的「青鳥行動」，期望美好而結局潦倒？