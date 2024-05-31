如何理解中央要求中部地區「加快崛起」？

中共中央政治局5月27日召開會議，其中一項重要內容是審議《新時代推動中部地區加快崛起的若干政策措施》。會議指出，推動中部地區崛起是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大戰略決策。要深刻領會黨中央戰略意圖，始終緊扣中部地區作為我國重要糧食生產基地、能源原材料基地、現代裝備製造及高技術產業基地和綜合交通運輸樞紐的戰略定位，着力推進各項重點任務，推動中部地區崛起取得新的重大突破。

會議對中部地區下一步發展提出要求：（1）要充分發揮科教資源集聚的優勢，堅持創新驅動發展，加強原創性科技攻關。（2）要因地制宜發展新質生產力，加快構建現代化產業體系，做大做強實體經濟，統籌推進傳統產業轉型升級、培育壯大新興產業、謀劃佈局未來產業。（3）要發揮區位優勢，加強現代化交通基礎設施體系建設，促進要素高效自由便捷流動，更好融入服務新發展格局。（4）要協同推進生態環境保護和綠色低碳發展，加快建設美麗中部。要堅持城鄉融合發展，紮實推進鄉村全面振興。（5）要大力提升糧食能源資源保障能力，實現高質量發展和高水平安全相互促進。

在相關工作的落實和推動方面，會議提出，中央區域協調發展領導小組要加強統籌協調，細化實化各項任務，清單式推進落實。有關部門要加大支持力度，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等中部六省要切實扛起主體責任，凝聚強大工作合力，奮力譜寫中部地區崛起新篇章。

山西省長治市武鄉縣華新燃氣山西藍焰煤層氣集團有限責任公司的一處鑽井現場。（新華社）

如何理解此次中央政治局會議對中部地區加快崛起的關注？這藴含了決策層怎樣的戰略意圖？下一步的相關工作將會如何安排？地方政府應該如何把握形勢和政策的可能變化？安邦智庫（ANBOUND）的研究人員對此有如下看法。

第一，中央對新時代國內區域經濟發展正在逐個進行部署。2023年4月，習近平赴廣東考察，提出要「使粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地、中國式現代化的引領地」。2023年9月7日，國家主席習近平在哈爾濱市主持召開新時代推動東北全面振興座談會，遼寧省、吉林省、黑龍江省、內蒙古自治區黨委書記參會。2024年4月23日，習近平在重慶召開新時代推動西部大開發座談會，重慶市、四川省、陝西省、新疆等地黨委書記參會發言。2024年4月30日，中央政治局開會討論推進長三角一體化這一國家戰略。現在，中央政治局又部署中部地區加快崛起。今後，不排除國內區域發展還會有專項政策出台。

第二，推動中部地區加快崛起是國內穩經濟和擴大內需的需要。當前國內經濟恢復仍然面臨一定困難，最大的問題是內需不足、市場信心不足。推動中部地區「加快崛起」，體現了決策層對於中部地區發展現狀的判斷，也反映出實現中部地區崛起的緊迫性。作為國家區域發展的重大策略之一，中部地區實現崛起是有時間要求的，不能如過去一樣慢慢來。緊迫性還體現在當前中國經濟面臨的國內外環境變化，在國內，三年疫情衝擊打斷了中國經濟增長的連續性，各種經濟風險顯著增加；在國際，逆全球化和地緣政治博弈惡化了中國的外部經濟環境。這些變化，客觀上都對中部地區加快崛起提出了要求。

第三，加快中部地區發展具有連接東部與西部、南方與北方的重要意義。這種連接不僅體現了地理空間上的區位關係，還反映了交通運輸、物流、產業梯度、區域經濟、人口分佈、城市分佈等多方面的連接關係，是中國區域經濟板塊重要的組成部分和過渡區域。由於中部地區的資源稟賦、產業基礎、經濟發展水平不同，其承擔的發展角色也不相同。中部地區經濟發展水平不如東部和南部地區，扮演的角色也不是「龍頭」，但其在全國經濟發展中具有重要的樞紐作用，更多地體現出「承東啟西」、「連接南北」的重要作用。

第四，相關地方政府如何承擔主體責任是個重要問題。中央政治局會議明確提出，山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南等省要承擔中部地區發展的主體責任。對於中央來說，在戰略部署之後，今後就等着看發展結果了。如何才能有效地承擔主體責任？安邦智庫的研究人員認為，六省需要認真謀劃，尋求突破，才有可能在新形勢下實現加速發展。除了招商引資、吸引人才、發展產業、優惠政策等常規手段之外，還需要重視如下幾點：

習近平主持中共中央政治局會議。（新華社）

（1）高度重視塑造可持續的良好營商環境。今後地方發展競爭，更多是營商環境的競爭，市場化、法治化的營商環境就是發展競爭力。（2）注重加強區域協同。要打破行政區域的限制，強化區域協同，從更大範圍配置資源、吸引要素，通過合作與分工獲得發展。在區域協同創新發展方面，可以借鑑先進地區的經驗，比如長三角G60科創走廊，在政府協同創新方面就有不少好的思路和做法。（3）敢於進行改革、突破和創新。多種原因之下，國內現在敢於承擔改革責任的官員少了，但面臨發展困境，在中央明確的大方向上，進行大膽改革和突破，形成創新實踐，這也是中央所樂見的。地方改革不是政府一家的事，可以通過政策設計，讓企業和社會也參與進來，形成區域內多元參與共建的改革行動。

值得一提的是，安徽省在國內區域發展中具有「特別地位」。安徽省既是長三角一體化區這一國家戰略的一部分，又屬於中部地區省份之一，能夠承接「中部崛起」的政策陽光。據安邦研究人員了解，安徽省近年來的經濟與產業發展，的確呈現出崛起之勢。安徽省的發展策略很明確——東向發展，努力融入更為發達的長三角地區。同時，安徽省又可利用其中部地區、地處長江經濟帶的區位優勢。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

在新的背景下，中央政治局強調中部地區要加快崛起，並做出相關政策安排，這不是一次普通的例行政策公事，而是希望在中國區域經濟版圖中做強中部「樞紐」，做實中國經濟的內需，承東啟西，連接南北，推動國內經濟穩定增長。中部地區六省需要打起十二分精神，多從改革創新、強化區域協同、改善營商環境入手，在區域經濟發展上尋求突破。

本文經安邦智庫授權發布