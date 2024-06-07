全面深化改革需重回十八屆三中全會的「初心」

今（2024）年7月份，中國將要召開二十屆三中全會。社會各界對此次重要的會議都期待已久，大家都想知道。在中國經濟面臨穩增長壓力，在國際局勢複雜多變的背景下，中國在改革的方向、思路和策略會有什麼新的變化？有什麼重大的改革政策出台？

今年4月30日的中央政治局會議已經宣佈，二十屆三中全會的核心主題是「圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革」。「中國式現代化」是此次會議最重要的關鍵詞，也是理解即將召開的二十屆三中全會的一把鑰匙。5月23日，習近平主席在山東省濟南市主持召開企業和專家座談會時再度強調，進一步全面深化改革，要緊扣推進中國式現代化這個主題，突出改革重點。要堅持和發展我國基本經濟制度，構建高水平社會主義市場經濟體制，健全宏觀經濟治理體系和推動高質量發展體制機制，完善支持全面創新、城鄉融合發展等體制機制。

推進中國式現代化是下一步改革最核心的重點，構建高水平社會主義市場經濟體制，則是在經濟領域實現發展的重要制度保障。在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，要實現上述關鍵發展目標，二十屆三中全會的改革方略需要堅持十八屆三中全會確定的正確的改革框架和改革基調。以我們的觀察，自十八大以來至今，國內社會各界對於十八屆三中全會確定的改革基調、改革原則和核心改革目標，仍然是高度推崇的，大部分人認為，十八屆三中全會確定的改革基調和改革內容是催人奮進的。

十八屆三中全會的報告首次明確提出要「推進國家治理體系和治理能力現代化」。（新華社）

十八屆三中全會提出，「全面深化改革，必須立足於我國長期處於社會主義初級階段這個最大實際，堅持發展仍是解決我國所有問題的關鍵這個重大戰略判斷，以經濟建設為中心，發揮經濟體制改革牽引作用，推動生產關係同生產力、上層建築同經濟基礎相適應，推動經濟社會持續健康發展。」這段論述，確立了在社會主義初級階段要以經濟建設為中心這一最大任務。

對於最為重要的經濟體制改革，十八屆三中全會提出，「緊緊圍繞使市場在資源配置中起決定性作用深化經濟體制改革，堅持和完善基本經濟制度，加快完善現代市場體系、宏觀調控體系、開放型經濟體系，加快轉變經濟發展方式，加快建設創新型國家，推動經濟更有效率、更加公平、更可持續發展。」十八屆三中全會明確指出，「經濟體制改革是全面深化改革的重點，核心問題是處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用。市場決定資源配置是市場經濟的一般規律，健全社會主義市場經濟體制必須遵循這條規律，着力解決市場體系不完善、政府幹預過多和監管不到位問題。」

如何才能處理好政府與市場的關係呢？十八屆三中全會指出，「必須積極穩妥從廣度和深度上推進市場化改革，大幅度減少政府對資源的直接配置，推動資源配置依據市場規則、市場價格、市場競爭實現效益最大化和效率最優化。政府的職責和作用主要是保持宏觀經濟穩定，加強和優化公共服務，保障公平競爭，加強市場監管，維護市場秩序，推動可持續發展，促進共同富裕，彌補市場失靈。」

我們認為，雖然距十八屆三中全會已經過去了11年，國際國內形勢與環境發生了很大變化，但中國深化改革的內在需求、根本目標和改革方向並沒有變。因此，未來中國的全面改革仍需要穩守十八屆三中全會的「初心」，把當時確立的改革基本原則、出發點堅持好，結合新的形勢和環境來逐步落實。

中國國家主席習近平2024年3月27日在北京會見美國工商界和戰略學術界代表，強調中國經濟是健康、可持續的，中國的改革不會停頓，開放不會止步，歡迎美商繼續「投資中國、深耕中國、贏在中國」。（新華社）

不可否認，現在中國的發展與過去有很多不同。從國際環境看，全球化變成了逆全球化，相對理性的國際關係變成了極端政治化的地緣政治博弈，總體和平的地球村變成同時在進行兩場戰爭的動盪世界。在中國國內，中國經濟發展遇到一些困難，三年疫情對經濟帶來的「疤痕效應」仍在持續，房地產市場持續在走下坡路，全球供應鏈重構對中國產業造成了新的打擊……種種變化都意味着，中國經濟發展將承受比過去更大的壓力。最值得重視的是，由於發展形勢和社會環境的變化，現在中國社會的普遍心態可能要比2013年時的中國更加「保守」一些。這些變化使得整個社會對改革的預期變得比過去多元化。

不同的利益團體、組織、群體，基於各自利益的不同，對改革的預期可能也不相同。比如，在過去的改革中，大家可能更關注的是提高效率，把蛋糕做大。但在當前和今後，大家可能對如何去分蛋糕的問題有更多的關注，對於社會公平問題有更多的訴求。過去的改革，更多關注的是如何更深入地參與全球化，提高經濟發展的效率。但在今後，國家發展可能要更多考慮各種安全問題——政治安全、經濟安全、國防安全、能源安全等。這些差異的存在，可能對二十屆三中全會怎麼開、討論什麼內容，會產生一定的影響。

最終分析結論（Final Analysis Conclusion）：

但不論環境怎麼變，中國以經濟建設為核心的發展主題沒有變，建設高水平社會主義市場經濟體制的目標沒有變，在不利環境下堅持改革開放的基本戰略沒有變。整體來看，中國還是要基於十八屆三中全會確立的改革「初心」，在既定的發展策略與改革框架下，結合最近十年的形勢變化，確定新時期全面深化改革的方向、路徑與政策。

本文經安邦智庫授權發布。