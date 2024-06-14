引導配送員「聽黨話跟黨走」　平衡黨建成中國現代企業新特色？

總書記習近平本月11日召開中央全面深化改革委員會第五次會議，會上通過三份文件，包括要完善中國特色現代企業制度，以及建設具全球競爭力的科技創新開放環境。



作為臨近7月三中全會前，中共最高層召開的一次深化改革專門會議，會議結果頗受關注，等於預示了高層當前的思路，讓外界提前一窺三中全會可能提出的改革方案。

豈料，正當各方還在琢磨中共將如何深化改革、要建設怎樣的中國特色現代企業時，中國市場監督管理總局在當天公布了一份《意見》，其中提出要引導網約配送員「感恩黨、聽黨話、跟黨走」。這句話旋即在境外社媒炸開了鍋。

6月11日，國家主席、中央全面深化改革委員會主任習近平主持召開中央全面深化改革委員會第五次會議。（資料圖片）

這是市監總局近日印發的《關於加強網約配送員群體黨建工作的指導意見》。《意見》稱，為全面貫徹落實黨中央關於加強新業態、新就業群體黨建工作的決策部署，要做深做細思想政治工作……引導網約配送員群體感黨恩、聽黨話、跟黨走。

《意見》還要求推動成立網約配送員行業黨委、動態摸排配送員黨員底數，以黨員為重點聘請責任心強的配送員擔任兼職社會監督員，鼓勵他們「隨手拍」「隨手報」參與基層治理，即利用配送員隊伍監督社會。《意見》稱，做好配送員群體的黨建工作，是為了切實提升這個群體的獲得感、幸福感、安全感。

有網民留言諷刺：「跟黨走？快遞員不是應該跟著導航走嗎？」還有人質疑，網約配送員都沒有享受什麼社會保障，他們甚至是被盤剝的一群，為什麼要感恩黨？

國家市場監督管理總局官方微博「市說新語」11日發文，要求加強外送從業人員黨建工作，且要做深做細思想政治工作，引導從業人員「感黨恩、聽黨話、跟黨走」，且視需要推動成立外送行業黨委。圖為美團配送員照。（美團外賣）

從文字本身看，市監總局這份《意見》具體針對的是中國1200萬網約配送員的黨建工作，並沒有直接涉及民營企業的制度與治理。偏偏《意見》公開與深改委會議撞了日子，外界免不了要聯想，這「聽黨話、跟黨走」，是否體現了深改委要打造「中國特色現代企業」其中所要求的「注重發揮黨建引領作用」？

再比照深改委會議的內容，會議提出要完善中國特色現代企業制度，必須著眼於發揮中國特色社會主義制度優勢，加強黨的領導，完善公司治理，推動企業建立健全產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度，培育更多世界一流企業。

在官方的論述中，其實也有不少正面信息與關鍵字，比如深改委提到要「尊重企業經營主體地位」，對不同規模、發展階段和所有制的企業要分類施策，還要求「權責明確、政企分開、管理科學」。

針對國有企業，深改委提出，要「完善黨領導國有企業的制度機制」；至於民營企業，則是「要鼓勵有條件的民營企業建立現代企業制度」「注重發揮黨建引領作用」。

不少人期待，中共三中全會展示出改革氣象，以重振信心，掃除投資者和民眾的疑慮。畢竟，在疫後經濟欲振乏力、企業與消費者信心低落、地方政府債務不可持續、房地產市場低迷、外部壓力不斷加劇、出生率下降的當前，今天的中國比1993年以來的任何時候都更需要變革。

而從4月底至今，包括確定7月召開三中全會、中國官方5月下旬在山東與企業和專家座談，到本周的深改委會議，中共領導層也在一點點釋出改革思路，讓人看到支鱗片爪。比如深改委強調建設現代企業制度，重視科技創新，強調建設具全球競爭力的科技創新開放環境，確保人才「引進來、留得住、用得好」，都是找準了當前的一些要害問題。

1月4日，中央政治局召開常委會議強調，會議堅持堅持黨中央集中統一領導，緊緊圍繞推進中國式現代化這個最大的政治。（視覺中國）

但問題來了，既要尊重企業經營主體地位、政企分開，又要在民企裡注重發揮黨建引領作用，這又是一次「既要又要還要」矛盾的再現。最終，企業與投資者將繼續無所適從，只能從客觀事證中找尋線索，去辨識領導層的「既要又要還要」之中，什麼才是「首要」？而答案無疑還是：感恩黨、聽黨話、跟黨走。

理論上說，中共要在民營企業中「注重發揮黨建引領作用」，這未必與民企的逐利屬性衝突，但企業要做到兩者平衡卻是困難的。

在中西方關係持續緊張的背景下，北京的領導人難免懷疑西方始終不放棄改變中國的政治體制，而且可能以各種實際手段去動搖中國的政治穩定，因此加強黨的領導、黨建的作用，成為一條貫徹各項政策的主線。然而，也正是在當前的中西氛圍下，若黨的作用明顯地出現在中國企業中，對於企業往外發展是否利大於弊，值得深思。

在急需展示改革氣象的當前，有部門發聲要配送員「聽黨話、跟黨走」，不知道只是巧合，還是確實有意釋放信號。如果是前者，那麼官方接下來也許可以更注重信息的協調性，在三中全會前讓各方對市場化改革更有信心。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

