引導配送員「聽黨話跟黨走」 平衡黨建成中國現代企業新特色？
總書記習近平本月11日召開中央全面深化改革委員會第五次會議，會上通過三份文件，包括要完善中國特色現代企業制度，以及建設具全球競爭力的科技創新開放環境。
作為臨近7月三中全會前，中共最高層召開的一次深化改革專門會議，會議結果頗受關注，等於預示了高層當前的思路，讓外界提前一窺三中全會可能提出的改革方案。
豈料，正當各方還在琢磨中共將如何深化改革、要建設怎樣的中國特色現代企業時，中國市場監督管理總局在當天公布了一份《意見》，其中提出要引導網約配送員「感恩黨、聽黨話、跟黨走」。這句話旋即在境外社媒炸開了鍋。
這是市監總局近日印發的《關於加強網約配送員群體黨建工作的指導意見》。《意見》稱，為全面貫徹落實黨中央關於加強新業態、新就業群體黨建工作的決策部署，要做深做細思想政治工作……引導網約配送員群體感黨恩、聽黨話、跟黨走。
《意見》還要求推動成立網約配送員行業黨委、動態摸排配送員黨員底數，以黨員為重點聘請責任心強的配送員擔任兼職社會監督員，鼓勵他們「隨手拍」「隨手報」參與基層治理，即利用配送員隊伍監督社會。《意見》稱，做好配送員群體的黨建工作，是為了切實提升這個群體的獲得感、幸福感、安全感。
有網民留言諷刺：「跟黨走？快遞員不是應該跟著導航走嗎？」還有人質疑，網約配送員都沒有享受什麼社會保障，他們甚至是被盤剝的一群，為什麼要感恩黨？
從文字本身看，市監總局這份《意見》具體針對的是中國1200萬網約配送員的黨建工作，並沒有直接涉及民營企業的制度與治理。偏偏《意見》公開與深改委會議撞了日子，外界免不了要聯想，這「聽黨話、跟黨走」，是否體現了深改委要打造「中國特色現代企業」其中所要求的「注重發揮黨建引領作用」？
再比照深改委會議的內容，會議提出要完善中國特色現代企業制度，必須著眼於發揮中國特色社會主義制度優勢，加強黨的領導，完善公司治理，推動企業建立健全產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度，培育更多世界一流企業。
在官方的論述中，其實也有不少正面信息與關鍵字，比如深改委提到要「尊重企業經營主體地位」，對不同規模、發展階段和所有制的企業要分類施策，還要求「權責明確、政企分開、管理科學」。
針對國有企業，深改委提出，要「完善黨領導國有企業的制度機制」；至於民營企業，則是「要鼓勵有條件的民營企業建立現代企業制度」「注重發揮黨建引領作用」。
不少人期待，中共三中全會展示出改革氣象，以重振信心，掃除投資者和民眾的疑慮。畢竟，在疫後經濟欲振乏力、企業與消費者信心低落、地方政府債務不可持續、房地產市場低迷、外部壓力不斷加劇、出生率下降的當前，今天的中國比1993年以來的任何時候都更需要變革。
而從4月底至今，包括確定7月召開三中全會、中國官方5月下旬在山東與企業和專家座談，到本周的深改委會議，中共領導層也在一點點釋出改革思路，讓人看到支鱗片爪。比如深改委強調建設現代企業制度，重視科技創新，強調建設具全球競爭力的科技創新開放環境，確保人才「引進來、留得住、用得好」，都是找準了當前的一些要害問題。
但問題來了，既要尊重企業經營主體地位、政企分開，又要在民企裡注重發揮黨建引領作用，這又是一次「既要又要還要」矛盾的再現。最終，企業與投資者將繼續無所適從，只能從客觀事證中找尋線索，去辨識領導層的「既要又要還要」之中，什麼才是「首要」？而答案無疑還是：感恩黨、聽黨話、跟黨走。
理論上說，中共要在民營企業中「注重發揮黨建引領作用」，這未必與民企的逐利屬性衝突，但企業要做到兩者平衡卻是困難的。
在中西方關係持續緊張的背景下，北京的領導人難免懷疑西方始終不放棄改變中國的政治體制，而且可能以各種實際手段去動搖中國的政治穩定，因此加強黨的領導、黨建的作用，成為一條貫徹各項政策的主線。然而，也正是在當前的中西氛圍下，若黨的作用明顯地出現在中國企業中，對於企業往外發展是否利大於弊，值得深思。
在急需展示改革氣象的當前，有部門發聲要配送員「聽黨話、跟黨走」，不知道只是巧合，還是確實有意釋放信號。如果是前者，那麼官方接下來也許可以更注重信息的協調性，在三中全會前讓各方對市場化改革更有信心。
本文獲《聯合早報》授權刊載。