新「國九條」能為中國晶片業帶來多少希望？

去年一段時間以來，半導體行業在二級市場遇冷，寒風盡吹。對於一個在長時間在資本市場鮮有好消息的行業來說，如果有新的半導體公司上市，其帶來的積極正面作用是顯而易見的。



最近幾年，我們看到了許多公司IPO被否決或者因自身原因主動退出IPO，甚至一些公司面臨裁員和虧損的困境。這些負面消息充斥在各個媒體，讓人對行業前景感到悲觀。近期，聯芸科技成為新「國九條」之後第一個成功過會的半導體公司，多少給人一些希望。

5月31日，上交所公告發布，聯芸科技（杭州）股份有限公司IPO首發過會，成為證監會發布新「國九條」後首家IPO過會的企業。根據招股書，聯芸科技固態硬盤主控晶片出貨量佔比達22%，排名全球第二。（網上圖片）

新「國九條」與市場出清

在「新國九條」之前，晶片行業經歷了一段瘋狂的投資熱潮。各大晶片公司如雨後春筍般湧現，各路資本紛紛追逐，湧現出許多巨頭級別的公司。然而，許多公司最終因為資金鏈斷裂而消失在歷史的塵埃中，比如哲庫和赴复睿微等背景強大的知名晶片公司。事實證明，堅持本心，沒有被資本裹挾，沒有過度擴張的公司，目前會更為資本市場所青睞。

新「國九條」對有志於在二級市場發力衝刺的企業設立了升級版財務、研發門檻。個人認為研發團隊實力和核心技術的掌握程度已經成為IPO成功與否的關鍵。

許多公司透過購買大量IP進行集成，快速推出產品，這種模式雖然能迅速佔領市場，但往往需要支付高昂的薪資來挖掘人才，推高了產業的平均薪資。這對晶片公司的運營成本造成了壓力，儘管提高了行業的薪資水準，吸引了優秀人才，但也使得許多公司在維持收支平衡上遇到困難。

2024年4月12日，證監會發布新「國九條」，稱能更有效保護投資者，特別是中小投資者合法權益。（新華社）

上一波晶片投資浪潮的根本原因在於國家政策對晶片行業的支援，許多企業看到了上市的機會，紛紛投資以期透過上市套現獲利。這種目的並不單純，有些公司為了上市不惜造假，虛增研發成本和人員，誤導投資者。

為抑制這種亂象，國家推出了新「國九條」，提高上市門檻，加強監管，導致許多企業上市失敗，一些公司主動退出IPO。這種現象在春節以來尤為明顯，許多企業IPO被否決或主動退出，三個月內沒有一家晶片公司成功上市。這不僅讓短期套利的資本退出，也讓一些希望長期投資晶片行業的投資者觀望，增加了晶片行業獲得資金的難度，許多晶片企業為獲取投資到處奔走。

在這樣的背景下，能夠順利過會的公司，其研發能力必須要達到更嚴格的要求。結合第三期國家大基金的成立以及IPO的重啟，晶片行業將迎來新一輪的投資浪潮。

硬實力將和資本市場「雙向奔赴」

我認為未來將會有更多的晶片設計公司上市。評判一個晶片設計公司是否具有研發能力和核心技術的標準，是其是否擁有自研IP以及這些IP的價值和實現難度。如果一家公司主要依賴協力廠商IP，僅做集成，那麼這樣的公司雖然可以做到規模較大，但長遠來看缺乏競爭力和創新發展潛力。

自研IP的戰略價值在於它能使公司產品差異化，避免受到協力廠商技術和研發進度的掣肘。晶片行業在當今全球環境中，供應鏈的安全性至關重要，過度依賴協力廠商尤其是西方公司的IP，可能會在斷供條件下遭遇重大風險。華為和比亞迪等公司正是憑藉自研核心技術在高科技領域取得了突破。

2023年9月25日，北京，華為發布新產品後，一名男子在華為旗艦店買完東西后拎著包走。中國的華為公司最近推出了新的智慧型手機系列，其中包括採用中國製造晶片的華為Mate 60。（Getty Images）

在選擇支援哪類企業時，應當優先考慮那些擁有核心技術、能夠彌補國內短板的科技企業。評判一個企業的核心技術水準，可以看其是否擁有自研IP，這些IP的研發難度和價值如何。擁有自研IP的晶片設計公司，能夠在市場上實現國產替代，是投資和支援的重點對象。

IP研發的難度在於其高成本和長週期。特別是在競爭關係下，核心IP並非靠錢就能買到。比如蘋果無法購買高通的5G基帶IP集成到自己的AP中。因此，各大晶片公司如高通、聯發科以及聯芸科技，都有自己的IP團隊，重視IP研發。

許多晶片公司由系統廠商發起創立，希望透過自主設計晶片不再受制於人。然而，僅透過購買各項IP集成推出產品是相對容易的，但真正的核心IP研發需要長期技術積累和大量驗證工作。這不是一兩年，兩三年能實現的，隨著技術升級，IP的要求越來越高，研發難度也在增加。

晶片公司不同於互聯網公司，不能依靠用戶裂變迅速擴大規模，而是需要長時間的技術積累。盲目擴張可能會導致研發成本過高，在行業下行周期難以應對。許多晶片公司在上一輪投資熱潮中因為快速擴張而折戟沉沙，這是一個重要的經驗教訓。

總結來看，晶片行業經歷了投資過熱的爆發期，新「國九條」後的冷靜期，資金會傾向於更加注重核心技術積累的晶片公司，晶片行業或將迎來健康持續發展的黃金時期。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

