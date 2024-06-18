習近平稱美國試圖慫恿中國攻台？這或許才是問題的關鍵

6月15日，英國《金融時報》報道，多名人士描述，2023年4月習近平與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面時警告，美國試圖誘騙中國攻打台灣，但他不會上當。習近平還表示，與美國衝突將摧毀中國許多成就，並破壞他在2049年實現「偉大復興」的目標。該報道的真實性目前尚難證實，但從改革開放以來國家發展大局來看，大陸並不願看到台海局勢滑向「兵兇戰危」的險境。

一個顯而易見的的事實是，哪怕發生2022年佩洛西（Nancy Pelosi）訪台事件，哪怕台獨意識形態強烈的賴清德贏得台灣大選，大陸都在適度反制的同時保持相當的克制。這是因為大陸一直把和平解決台灣問題作為對台政策的主軸和首要目標。

近些年來，隨着兩岸關係重回李登輝、陳水扁時期的冰冷、對抗狀態，兩岸之間的民族主義、民粹主義狹路相逢，台海局勢令不少人憂慮。《經濟學人》雜誌一度將台海稱為「地球上最危險地區」。在此情勢下，美國有聲音渲染大陸籌謀攻打台灣。今年3月，美軍印太司令部司令阿奎利諾（John Christopher Aquilino）表示，中國大陸正以二戰以來未見的規模打造其常規和核戰軍力，將在2027年前做好攻打台灣的準備。這一說法迅速遭到大陸國台辦發言人的反駁：「亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的競技場。在亞太挑動對抗、製造分裂的是美方，而不是中方……我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。」

值得注意的是，去年習近平和拜登（Joe Biden）會晤後，美國之音引述匿名高級官員說，習近平說他聽到美國有各種報告，說中方正計劃在2027年或2035年採取軍事行動，「他（習近平）基本上說，根本就沒有這樣的計劃，沒有人給他說過這種計劃」。這個消息雖同樣難以得到證實，卻符合大陸對台政策的政治邏輯。

2022年8月3日，時任美國眾議院議長佩洛西與蔡英文會晤。（蔡英文IG）

改革開放以來，大陸對台政策有兩個特點：盡最大努力追求和平統一，對台獨嚴陣以待。自鄧小平時代迄今，大陸將時代主題定義為「和平與發展」，中心工作是發展經濟、改善民生。經過數代人的努力，當下大陸最重要目標是以「富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國」為主要內容的民族復興。民族復興目標的實現雖然離不開台灣問題的解決，但更離不開兩岸人民的共同福祉，離不開和平穩定的發展環境。二十八報告提出以中國式現代化全面推進民族復興目標，而中國式現代化一個基本內涵是走和平發展道路，這意味着除非到了萬不得已的非常時刻，不然的話，大陸的理性選擇和首要目標依然是盡最大努力和平解決台灣問題。

2022年8月，佩洛西訪台結束不久後，歷史學家、匹茲堡大學榮休教授許倬雲說過：「中美目前的這樣一種情況的確讓我非常擔憂。因為美國的霸權正在下降，而中國又是其霸權之路上唯一可能阻礙他的對手。所以美國在尋找一切可能的機會，想讓中國率先引起爭端。」他以佩洛西訪台為例警示大陸：「我們要清醒地認識到，美國一次又一次的挑釁，就是想逼中國先動手，然後他就有理由大舉進攻，在這方面，中國千萬不能被其矇騙」。今年1月，中國前駐美國大使崔天凱在美國智庫亞洲協會表示：「我們不會掉進有些人給我們設下的陷阱，他們提供軍援，為代理人戰爭提供武器，想讓中國人殺中國人。我們不會掉進那種陷阱。」

不過，在追求兩岸和平進程的同時，大陸依然會採取堅決手段來威懾台獨。近年來，大陸對台政策的反獨促統力度有明顯提升，相應表態和行動都態度堅決。2005年通過的《反分裂國家法》為大陸解決台灣問題劃出了底線。這說明如果不想台海滑向「兵兇戰危」的險境，那麼兩岸關係應該儘快結束持續惡化的趨勢，儘快返回和平穩定的狀態。任由對抗螺旋在台海上空不斷升級，無視兩岸轉圜空間的日益縮小，其後果既非大陸所樂見，更不是綜合實力與大陸十分懸殊的台灣所能承受。正因這樣，無論習近平是否和馮德萊恩說過美國試圖誘騙中國攻打台灣，能確定的是，現階段海峽兩岸都應該為日後台灣問題理想解決預留寶貴的時間與空間。