賴清德就職演說台獨驚魂 拜登嚇出冷汗或暗自竊笑？︱張鈞凱專欄
解放軍東部戰區展開的「聯合利劍─2024A」圍台軍演，於5月24日落幕，這場演習基本說明了賴清德5月20日就職演說的高度「殺傷力」。在他的520演說文稿中，儘管通篇未出現「台獨」兩字，但完全可以定性為「沒有台獨的台獨宣言書」，或者是「準台獨宣言書」。
「台灣」上升為「國名」，台獨不再遮遮掩掩
此話怎說？先不論近來廣為兩岸人士熱議的「互不隸屬」論，北京早在2022年8月出台第三份對台白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》，已經定調為「新兩國論」。較少受人注意的是，賴清德在演說尾聲所做的表述，已經從蔡英文時代的「中華民國台灣」再往前一大步，把「台灣」一詞上升到「國名」的層次：
無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。
因此，賴清德的就職演說「真面目」，既不像520之前台灣總統府人士放出的消息，宣稱「將表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意」；更不像美方高層國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）5月1日在美國國會的「背書」，指「賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾」。而是「又卑又亢」，「相當不負責任」，展現了「台獨工作者」、「台獨金孫」的底色與本色，不再像蔡英文那般還要借用「中華民國台灣」來為自己的「兩國論」遮遮掩掩。
這一篇除了台派、獨派狂歡，卻嚇壞眾人的就職演說，在台灣內部引起了「陰謀論」的討論。畢竟大家都預期，在就職之前，台灣準副總統蕭美琴低調密訪美國，而且美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）三個月內兩度訪台，就是要「管控」賴清德的演說內容，不讓他往「台獨」爆衝。
而且中美之間的「穿梭外交」也持續進行，除了耶倫（Janet Yellen，又譯葉倫）、布林肯（Antony Blinken）相繼訪華外，前述所提到康達，還曾於4月與白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran，又譯柏蘭）一行，在北京會見了中國外交部副部長馬朝旭與國台辦副主任仇開明等人，闡明雙方對於台灣問題的原則立場。
美國「陰謀論」四起，美台利用520「唱雙簧」
按理說，在此局面下，賴清德的演說應該「沒有任何驚喜」，為何最後通篇都是「驚喜」？台媒《聯合報》副總編輯郭崇倫便推估出三套劇本：
1. 美國知道，但在與大陸交涉時沒向大陸說明。
2. 賴清德決策圈內刻意欺瞞，修改講稿，沒告訴美國。
3. 美國沒掌握賴講稿的全部意思，在間接溝通上出問題，使大陸誤以為沒問題了。
事實上，從美方520前後的種種動作來看，特別是美方高層近來不斷拿聯大2758號決議大做文章，認為中國方面「錯引、扭曲2758號決議」，指該決議並未涉及台灣問題。再加上拜登（Joe Biden）政府面對不斷落於頹勢的選情，勢必要靠着「反中」、「抗中」拉抬支持度，新一輪以「中國產能過剩」為名而發動的對華關稅戰爭，就是此局面下的產物。可以看到，美國的兩面手法越來越枱面化，一方面派高級官員安撫北京，另一方面則拿着「台灣牌」拼命加大掏空、虛化「一中」的力度。
由此來看，賴清德那一篇「沒有台獨的台獨宣言」，很難說美方事先不知道，更有可能的是，賴是在美國的「默許」與「期待」下，在520當天拋出這顆震撼彈。換言之，美方與賴清德「唱雙簧」的可能性是極高的。
不過，也有台灣方面的專家私下解讀，他擔憂一般美國人其實不能理解賴清德的講法有什麼不對，包括拜登政府的官員們，也無法理解中國的反應為什麼那樣大。這一點推論當然不是沒有可能，由於中美兩國的思維模式與話語方式差距太大，而且像是沙利文（Jake Sullivan，又譯蘇利文）這樣年輕一代的美國國安高官，先天就認為台灣是一個不屬於中國的「政治實體」，因此他們可以理直氣壯又大言不慚地表示美國「一個中國政策」不變、「不支持台獨」云云，可是實際做法完全與此背道而馳。
「聯合利劍」懸在賴頭上，誰才嚇出一身冷汗
無論如何，以美國的「霸道」邏輯，以及零和博弈的思維，根據馬凱碩（Kishore Mahbubani）「地緣政治鐵律」的判斷，「大國不會容許周邊有敵對勢力的存在」，美國是不可能卸下遏制中國和平崛起的首要目標。所以，就算中國大陸已經把「聯合利劍」懸到賴清德的頭上了，美國國務院還是對其520演說表示「歡迎」。而拜登日前還在西點軍校（West Point）所有師生面前明確宣示，「台灣是美國的盟友、核心利益，美國會使用武力保護盟友」，這已他上任以來第五度表態將「出兵保台」。
由此更加可以推估，賴清德520的那份「準台獨宣言書」，拜登及其官員們不可能嚇出冷汗，他們要的就是利用賴清德這顆棋子讓北京嚇出一身冷汗，而自己躲在太平洋另一岸暗自竊喜、竊笑。問題是，美國恐怕把台灣問題想得太簡單，低估了北京方面事前所做的萬全準備。
「聯合利劍─2024A」演習，能在520之後三天就登場，而且還是史上第一遭「軍警協同」圍住台灣，表示北京方面早已做好了預案，只要賴清德政府和美方有逾越紅線與底線之舉，中國大陸勢必會在台灣的主權宣示上，相關具體行動再往前推進一大步。這一盤棋究竟是賴清德與美國得分，還是中國大陸的統一進程占了上風，美台恐怕需要重新審時度勢，才可能看清楚真正的答案。