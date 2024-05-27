賴清德就職演說台獨驚魂　拜登嚇出冷汗或暗自竊笑？︱張鈞凱專欄

解放軍東部戰區展開的「聯合利劍─2024A」圍台軍演，於5月24日落幕，這場演習基本說明了賴清德5月20日就職演說的高度「殺傷力」。在他的520演說文稿中，儘管通篇未出現「台獨」兩字，但完全可以定性為「沒有台獨的台獨宣言書」，或者是「準台獨宣言書」。



「台灣」上升為「國名」，台獨不再遮遮掩掩

此話怎說？先不論近來廣為兩岸人士熱議的「互不隸屬」論，北京早在2022年8月出台第三份對台白皮書《台灣問題與新時代中國統一事業》，已經定調為「新兩國論」。較少受人注意的是，賴清德在演說尾聲所做的表述，已經從蔡英文時代的「中華民國台灣」再往前一大步，把「台灣」一詞上升到「國名」的層次：

無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。

5月20日，賴清德在台總統府內接見由美國前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）、前副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage），以及美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush），美國在台協會主席羅森伯格等人組成的美方特使團。（台灣總統府）

因此，賴清德的就職演說「真面目」，既不像520之前台灣總統府人士放出的消息，宣稱「將表達不卑不亢、維持現狀的政策立場，訴求兩岸一起追求和平共榮的善意」；更不像美方高層國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）5月1日在美國國會的「背書」，指「賴清德選後的言論相當負責任，表明美台對台海和平穩定的共同承諾」。而是「又卑又亢」，「相當不負責任」，展現了「台獨工作者」、「台獨金孫」的底色與本色，不再像蔡英文那般還要借用「中華民國台灣」來為自己的「兩國論」遮遮掩掩。

這一篇除了台派、獨派狂歡，卻嚇壞眾人的就職演說，在台灣內部引起了「陰謀論」的討論。畢竟大家都預期，在就職之前，台灣準副總統蕭美琴低調密訪美國，而且美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）三個月內兩度訪台，就是要「管控」賴清德的演說內容，不讓他往「台獨」爆衝。

而且中美之間的「穿梭外交」也持續進行，除了耶倫（Janet Yellen，又譯葉倫）、布林肯（Antony Blinken）相繼訪華外，前述所提到康達，還曾於4月與白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭（Sarah Beran，又譯柏蘭）一行，在北京會見了中國外交部副部長馬朝旭與國台辦副主任仇開明等人，闡明雙方對於台灣問題的原則立場。

4月15日，外交部副部長馬朝旭會見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）、美國國務院亞太事務助卿康達、白宮國安會中國事務高級主任貝莎蘭。（外交部網站）

美國「陰謀論」四起，美台利用520「唱雙簧」

按理說，在此局面下，賴清德的演說應該「沒有任何驚喜」，為何最後通篇都是「驚喜」？台媒《聯合報》副總編輯郭崇倫便推估出三套劇本：

1. 美國知道，但在與大陸交涉時沒向大陸說明。

2. 賴清德決策圈內刻意欺瞞，修改講稿，沒告訴美國。

3. 美國沒掌握賴講稿的全部意思，在間接溝通上出問題，使大陸誤以為沒問題了。

事實上，從美方520前後的種種動作來看，特別是美方高層近來不斷拿聯大2758號決議大做文章，認為中國方面「錯引、扭曲2758號決議」，指該決議並未涉及台灣問題。再加上拜登（Joe Biden）政府面對不斷落於頹勢的選情，勢必要靠着「反中」、「抗中」拉抬支持度，新一輪以「中國產能過剩」為名而發動的對華關稅戰爭，就是此局面下的產物。可以看到，美國的兩面手法越來越枱面化，一方面派高級官員安撫北京，另一方面則拿着「台灣牌」拼命加大掏空、虛化「一中」的力度。

5月14日，拜登向包括電動車、太陽能板、鋰電池等一系列中國商品加徵關稅。（Reuters）

由此來看，賴清德那一篇「沒有台獨的台獨宣言」，很難說美方事先不知道，更有可能的是，賴是在美國的「默許」與「期待」下，在520當天拋出這顆震撼彈。換言之，美方與賴清德「唱雙簧」的可能性是極高的。

不過，也有台灣方面的專家私下解讀，他擔憂一般美國人其實不能理解賴清德的講法有什麼不對，包括拜登政府的官員們，也無法理解中國的反應為什麼那樣大。這一點推論當然不是沒有可能，由於中美兩國的思維模式與話語方式差距太大，而且像是沙利文（Jake Sullivan，又譯蘇利文）這樣年輕一代的美國國安高官，先天就認為台灣是一個不屬於中國的「政治實體」，因此他們可以理直氣壯又大言不慚地表示美國「一個中國政策」不變、「不支持台獨」云云，可是實際做法完全與此背道而馳。

「聯合利劍」懸在賴頭上，誰才嚇出一身冷汗

無論如何，以美國的「霸道」邏輯，以及零和博弈的思維，根據馬凱碩（Kishore Mahbubani）「地緣政治鐵律」的判斷，「大國不會容許周邊有敵對勢力的存在」，美國是不可能卸下遏制中國和平崛起的首要目標。所以，就算中國大陸已經把「聯合利劍」懸到賴清德的頭上了，美國國務院還是對其520演說表示「歡迎」。而拜登日前還在西點軍校（West Point）所有師生面前明確宣示，「台灣是美國的盟友、核心利益，美國會使用武力保護盟友」，這已他上任以來第五度表態將「出兵保台」。

由此更加可以推估，賴清德520的那份「準台獨宣言書」，拜登及其官員們不可能嚇出冷汗，他們要的就是利用賴清德這顆棋子讓北京嚇出一身冷汗，而自己躲在太平洋另一岸暗自竊喜、竊笑。問題是，美國恐怕把台灣問題想得太簡單，低估了北京方面事前所做的萬全準備。

解放軍東部戰區發布「聯合利劍─2024A」演習區域示意圖。（央視）

「聯合利劍─2024A」演習，能在520之後三天就登場，而且還是史上第一遭「軍警協同」圍住台灣，表示北京方面早已做好了預案，只要賴清德政府和美方有逾越紅線與底線之舉，中國大陸勢必會在台灣的主權宣示上，相關具體行動再往前推進一大步。這一盤棋究竟是賴清德與美國得分，還是中國大陸的統一進程占了上風，美台恐怕需要重新審時度勢，才可能看清楚真正的答案。