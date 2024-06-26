中國海軍潛艇部隊宣傳片現端倪：解放軍核潛艇將下餃子？

中國海軍潛艇部隊成立70週年之際，央視軍事頻道上周播出一段潛艇部隊宣傳片，當中釋放的一些信息，連日來成為中國軍迷熱議的話題。



一名海軍潛艇支隊軍官在宣傳片中，用八個字對解放軍潛艇部隊的發展做了總結：「核常兼備、以核為主」。



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這八個字被視為對中國潛艇部隊建設的一個權威概括，尤其是當中「以核為主」四個字，被認為揭開了潛艇部隊的神秘面紗，預示著中國未來會著重發展核動力潛艇。

長期以來，因為中國在潛艇研發上進度緩慢，加上中國海軍多年來一直以近海防禦為主要戰略任務，潛艇部隊的主要裝備建設思路是「以常為主」，即以常規動力潛艇為主，核動力潛艇向來不佔主導地位。

但與常規動力潛艇相比，核潛艇靜音好、續航長、潛深大、航速快，而且戰略核潛艇能發揮重要的水下核威懾作用，是構建「三位一體」核打擊能力不可或缺的一環。

近來一些分析認為，冷戰時形成的核戰「互相保證毀滅（Mutually Assured Destruction，簡稱MAD）」邏輯可能被顛覆，大國正轉向先發性地摧毀對方所有或絕大部分進攻能力的戰略。這樣的態勢下，由核潛艇搭載的海基潛射彈道導彈長期隨艇游弋於深海，比起陸基、空基兩種核打擊方式，具備隱蔽性好、機動性強等特點，在發動有效核反擊方面變得愈發有價值。

解放軍如今主動釋放潛艇戰略從「以常為主」，轉向「核常兼備、以核為主」，說明中國的核潛艇技術已經達到一定的成熟度和可靠度，能夠批量生產，下來無論是裝備的生產製造，還是潛艇部隊的戰法訓練，都將轉向以核潛艇為主。

中國軍迷猜測，中國的核潛艇很快要「下餃子」了，而且在技術達到一定水平後，中國的核潛艇巡航將會更常態化，並且從攻擊型核潛艇常態化巡航，邁向戰略核潛艇常態化巡航，以及戰略核潛艇帶彈巡航，也就是進入戰備值班狀態。

就在官方釋放這個重磅信號前，有台灣漁民6月18日在海峽中線附近作業時，拍到一艘解放軍094型戰略核潛艇浮出水面，之後在解放軍水面艦艇伴隨下離去。

094型是中國海軍的第二代戰略核潛艇，這艘潛艇突然「冒泡」，而且是在敏感的台灣海峽，在中國境外引發高度關注。

有分析認為，這艘潛艇罕見現身台海，可能是要返回基地進行定期保養，不排除出現突發狀況，迫不得已浮航。但也有學者認為，解放軍軍機、軍艦如今常態化抵近台灣，這艘核潛艇在台海毫不避諱地亮相，也可能是解放軍故意為之，這是新的對台軍事威懾，不僅做給台灣看，也是做給美國看。台灣分析人士也猜測，094型戰略核潛艇大大方方亮相，也可能表示性能更強的第三代096型戰略核潛艇即將入列，甚至可能已經入列。

解放軍核潛艇在台海「亮艦」的具體原因和用意無法確定，但中國海軍潛艇部隊的能力，已經讓華盛頓非常警惕。

美國《華爾街日報》去年在一篇題為「美國潛艇全面碾壓中國的時代即將結束」的文章中指出，中國在潛艇技術和海底探測能力方面取得進步，正在縮小中美軍隊之間的一個主要差距，這對美國為應對潛在的台海衝突而制定的軍事計劃產生了重大影響。

一方面，中國的反潛能力提升，將讓美國通過潛艇擊沈解放軍軍艦，以挫敗攻台行動變得更複雜和更困難；另一方面，中國的核潛艇可能會被派到台灣以東海域，阻止美國及其盟友介入。

巨浪-2與094型戰略核潛艇構成中國第二代海基核威懾力量。（VCG）

美國五角大樓去年10月發佈的中國軍力年度評估報告指出，解放軍目前有60艘潛艇，包括六艘戰略核潛艇、六艘攻擊型核潛艇，以及48艘常規動力潛艇；到2035年，中國潛艇的總數預計將達到80艘。

俄烏戰爭爆發後，全球是否會進入新的核競賽讓很多人擔憂。美國至今沒有直接介入俄烏戰事，很大一個原因就是俄羅斯擁有核打擊能力。有分析認為，美國在俄烏戰爭上的謹慎，也會促使北京更重視建設核力量，防止美國直接介入潛在的台海衝突。據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所6月中發佈的年度報告，中國核武庫的核彈頭數已在今年1月達到500枚，比一年前顯著增加了90枚。

俄羅斯國防部2024年6月12日公布，俄北方艦隊「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號（Admiral Gorshkov）護衛艦和「喀山」號核潛艇在大西洋完成了使用高精度武器的演習並抵達古巴。圖為2024年6月12日，鏡頭下到達哈瓦那灣的「戈爾什科夫蘇聯海軍元帥」號。（REUTERS）

解放軍如今邁向「核常兼備、以核為主」，也是中國努力提升自身核威懾的重要一環，這會讓美國對於直接介入潛在的台海武力衝突有更大顧慮，只是這種基於核力量的「恐怖平衡」，聽起來都讓人覺得冷颼颼。

本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為楊丹旭。

