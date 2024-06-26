美軍「地獄計劃」真能保台？金燦榮：中美在無人作戰領域沒有代差

美軍印太司令帕巴羅（Samuel Paparo）日前透露一項名為地獄（Hellscape）的應變計劃，指美方擬以數千架無人武器，爭取協防台灣時間，中國國際問題專家、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，在無人作戰系統這塊，「中美是沒有代差的」，同時強調，解放軍始終把防止國際干預勢力放到很重要位置，中國軍方肯定清楚美國「地獄景觀」戰略計劃。



金燦榮25日於《觀察者》發文，稱美國《華盛頓郵報》本月10日的一篇署名專欄文章披露，新任美國印太司令部司令海軍上將帕巴羅在新加坡香格里拉對話會期間對該文作者喬希．羅金（Josh Rogin）表示，一旦解放軍艦隊穿越台灣海峽「入侵」台灣，美國軍方將實施一項名為「地獄景觀」的戰略，部署數千艘無人潛艇、無人水面艦艇和無人飛機，為台美及其夥伴部隊爭取全面反擊的時間。帕巴羅是在6月1日的香格里拉對話會期間講的這些話，「但很奇怪，隔了幾天才報道出來」。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

金燦榮自稱是軍迷，對美軍動態比較瞭解，該計劃是帕巴羅的「前任」阿奎利諾（John Christopher Aquilino）擬定，帕巴羅剛接任就披露，其中至少傳遞兩點信息。

金燦榮首先認為，帕巴羅的表態，說明美軍一直在緊鑼密鼓備戰。對此，解放軍應該是心知肚明的。解放軍有捍衛國家主權和領土完整的責任，對「台獨」分子一直在練兵備戰。備戰過程中，解放軍一定是把防止國際干預勢力放到很重要的位置。金燦榮認為阿奎利諾時代美軍制定的「地獄景觀」的戰略，「解放軍肯定是知道的」。

2024年5月3日，美軍印太司令部在美國夏威夷舉行印太司令交接儀式，巴帕羅（Samuel Paparo）正式從前司令阿基里諾（John Aquilino）手上接下指揮權。（美軍印太司令部twitter）

金燦榮指出，阿奎利諾大概覺得美軍按照傳統的作戰模式和解放軍打，沒有贏的把握，所以就轉向無人作戰系統。「可能估計美軍的無人系統比中國先進不少，所以就有了這種思路。」

其次，金燦榮質疑美軍能否達成目的，而他給出的結論是「夠嗆」。雖然無人作戰系統確實很好，特別是這一次俄烏戰爭中顯示出無人作戰系統比世人想像的厲害得多。但是在無人作戰系統這塊，「中美是沒有代差的」。

6月19日，美國政府宣布對台軍售彈簧刀300以及Altius 600M-V等2款攻擊型無人機。台灣軍事專家分析指出，2款攻擊型無人機可以強化台軍地面部隊的即時精準打擊能力，提升不對稱作戰能力。圖為彈簧刀300無人機。（維基）

金燦榮進一步指出在技術細節，中國可能會差一點，但數量上美國比不了中國。假設美方有三千架無人機，他估計同一時間中國能生產30萬架。美軍似乎忘掉了中國有強大的工業能力。「我個人覺得，阿奎利諾、帕巴羅這一批將領的這個思路是有問題的」。

最後，金燦榮於文末總結，指解放軍對美軍的新戰略瞭若指掌，肯定在認真地做應對準備。僅就帕巴羅講的「地獄景象」，用幾千架無人系統打擊中國，肯定行不通，因為解放軍這一塊的能力也非常強。「我覺得如果真的發生『地獄景象』，也是在美軍那邊，而不是中國這邊」。