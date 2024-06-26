內地農村養老院現退院潮　老人因經濟壓力返家增10%

內地部分農村養老機構近期陸續傳出「退院潮」。據了解，農村周邊的養老機構主要採用「普惠模式」，月收費約在2000元至5000元（人民幣，下同），由於農村民眾養老金較低，老年人入住養老機構的費用主要來自子女的支持和自身的積蓄，在經濟壓力增加的情況下，不少老年人選擇退院回家。



內媒《經濟觀察報》報道，根據第七次全國人口普查統計顯示，內地農村60歲及以上人口為1.21億人，意即農村養老機構擁有1.2億的潛在用戶。但這一龐大的市場依然難以維繫農村養老院的運營，報道指出，普惠型養老機構的收費標準目前已經被壓縮到極致，大量農村養老機構都掙扎在盈虧平衡線上。

報道介紹，在湖南務工的陳建亮（化名）母親2021年因腦中風失去自理能力，長年和妻子在外的陳建亮不得已將母親送入當地一家養老院，每月收費2600元，由他和妹妹各負擔一半。不過，就在2024年上半年，陳建亮尋找不到合適的工作，家庭收入驟降，陳建亮最終決定將住了三年養老院的母親接回家。

隨著內地人口急速老齡化，很多老年人面臨「公辦養老院進不去，民辦養老院住不起」的問題。內地將開展城企合作普惠養老服務，探索為老年人提供價格合理、方便可及的普惠性養老服務。（視覺中國）

報道引述南方某GDP百強城市經營近十家農村養老機構負責人說法，指老人過去因去世或經濟等原因退院的比例約為15%，「今（2024）年上半年，許多老人家屬都主動找上門來，因外出就業機會減少、多數時間在家，所以把老人接回去護理。這也導致機構整體退院率提高到25%。」

此外，報道採訪三家連鎖化養老機構品牌（機構共佈局在四個省份）的負責人均表示，「今年上半年老人退院的情況明顯多於往年，主要原因是家屬因工作機會減少而賦閒在家，但總體規模不大。」