兩任前國防部長李尚福、魏鳳和都難逃牢獄之災

中國兩任國務委員兼國防部長李尚福、魏鳳和星期四（6月27日）被宣佈開除黨籍、軍籍，兩人涉嫌犯罪問題也被移送軍事檢察機關依法審查起訴。這意味著李尚福、魏鳳和將難逃牢獄之災。



本文獲《聯合早報》授權轉載。



2023年8月15日，中國國務委員兼國防部長李尚福出席莫斯科國際安全會議。（路透社）

報道說，根據中央軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，中共中央決定，2023年8月31日，由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查。

現已查明，李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。審查調查中還發現李尚福其他嚴重違紀違法問題線索。

報道稱，李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

2022年11月22日，正在柬埔寨出席第9屆東盟防長擴大會議的國務委員兼國防部長魏鳳和，應約與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會談。（國防部網）

今年66歲的李尚福曾任解放軍西昌衛星發射中心司令員、總裝備部副部長、中央軍委裝備發展部部長等職。2022年中共二十大後，李尚福出任中央軍委委員，2023年3月接替魏鳳和出任國務委員兼國防部長，同年7月下旬，李尚福從公共視線消失。有消息指李尚福牽涉火箭軍以及部分軍工企業高層窩案，被立案調查。

李尚福被立案調查後不到一個月，他的前任魏鳳和也被立案調查。魏鳳和今年70歲，曾任解放軍第二炮兵（火箭軍前身）司令員、火箭軍司令員。2017年中共十九大後出任中央軍委委員、國務委員兼國防部長。

此前被免職的火箭軍原政委徐忠波（左三）3月4日出席解放軍和武警部隊代表團成立會。（央視影片截圖）

央視星期四報道說，2023年9月21日，中共中央決定由軍委紀委監委對魏鳳和嚴重違紀違法問題立案審查調查。現已查明，魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪。審查調查中還發現魏鳳和其他嚴重違紀違法問題線索。魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

李尚福上次公開露面是2023年8月29日，當時他在北京出席第三屆中非和平安全論壇全體會議並作主旨發言。（影片截圖）

分析人士指出，從官方對李尚福、魏鳳和案件的定性看，兩人案件可能有關聯之處。其中，李尚福的罪狀包括違規為本人和他人謀取人事利益，為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。能讓李尚福行賄的高官必然位高權重，行賄對象有可能包括他的前任魏鳳和。

同時，魏鳳和的罪狀包括利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪，其行為辜負中共中央、中央軍委信任重托，嚴重污染部隊政治生態。這顯示魏鳳和可能在他主管火箭軍以及擔任中央軍委委員、國務委員兼國防部長期間，違規提拔火箭軍高官，甚至推薦李尚福接替自己職位。