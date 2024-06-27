前國防部長李尚福遭開除黨籍　犯罪問題移送軍事檢察機關

中央軍委委員、原國務委員兼國防部長李尚福受到開除黨籍處分，此前，中央軍委已決定給予李尚福開除軍籍處分，並取消其陸軍上將軍銜。另外，也將終止李尚福其黨的二十大代表資格，將李尚福涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。



6月27日，中共中央政治局會議審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》，決定給予李尚福開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。

根據軍委紀委監委查辦案件中發現的問題線索，經紀中央研究決定，2023年8月31日，由軍委紀委監委對李尚福嚴重違紀違法問題立案審查調查。

中國國防部長李尚福。（路透社）

新任中國國防部長李尚福。

現已查明，李尚福嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為本人和他人謀取人事利益；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。審查調查中也發現李尚福其他嚴重違紀違法問題線索。

李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和產業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高階領導幹部形象造成極大損害，性質極為嚴重，影響極為惡劣，危害特別大。

2024年6月27日，中央政治局會議審議並通過中央軍委《關於李尚福問題審查結果和處理意見的報告》，根據《中國共產黨紀律處分條例》等相關規定，決定給予李尚福開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格，將李尚福涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。

此前，中央軍委已決定給予李尚福開除軍籍處分，並取消其陸軍上將軍銜。