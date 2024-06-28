中國駐法大使強硬表態：中國內戰未結束　台灣是叛亂政權

6月26日，中國駐法國大使盧沙野出席法國外交與聯合國協會（FDNU）中法建交60周年專題研討會並發表的主旨演講。圍繞中法關係和中國外交政策，盧沙野講了很多。不過，特別令人關注是一段有關台灣內容的演講，對台灣的定位有了令人耳目一新的官方闡述。



盧沙野說，「中國是安理會五常中唯一未實現完全統一的國家，台灣問題是中國核心利益的核心，具有特殊重要意義。有法國網民曾在中國使館的社交媒體帳號下留言，認為台灣之於中國，就像科西嘉之於法國、加泰隆尼亞之於西班牙。」

他強調說，「我想強調的是，台灣從來就不是一個國家，而是中國的一部分。現在它要鬧『獨立』，就是對主權國家的領土割裂，是違反國際法的。目前台灣所處的分治狀態是上個世紀四十年代中國內戰遺留問題，並不影響中國的主權和領土完整。一定意義上講，中國的內戰還沒有結束，目前在台灣的政權是中國版圖中的一個叛亂政權。中國政府隨時有權驅逐這個政權，把台灣的治理權重新收回來。」

關於和平統一及如果武統後會不會在台灣實施一國兩制，盧沙野說：考慮到台灣民眾的福祉，我們不想用武力實現這一目標，不想讓台灣民眾遭受戰禍，而是希望通過和平方式實現台灣治權的回歸。因此，我們提出了「和平統一，一國兩制」方針。然而，美國出於維持其世界霸權、維繫其遏制中國的「第一島鏈」目的，縱容、支援台灣民進黨當局搞「台獨」，不斷增加對台售武，鼓動「台獨」勢力「以武謀獨」，破壞兩岸和平統一前景，造成了目前兩岸關係持續緊張局面。台灣的前途只有一個，就是重新回到祖國懷抱。如果不能以和平方式，那就以非和平方式；如果有人不想要「一國兩制」，那就實行「一國一制」。總之，我們是絕不允許台灣從祖國分裂出去的。

時代雜誌（TIME）以賴清德為新一期封面人物，賴清德指出，只有團結並與國際社會連結，台灣才有辦法確保主權不被侵犯。（TIME）

盧沙野還說「一個中國原則是中法關係的政治基礎，是不可觸碰的紅線。中方歷來尊重法國主權和領土完整，從不干涉法國內政，希望法方以實際行動奉行自戴高樂將軍以來法國歷屆政府所重申的一個中國政策，旗幟鮮明地反對「台獨」，支援中國和平統一。」

「一定意義上中國內戰還沒結束，目前台灣政權是叛亂政權」，「如果不能以和平方式，那就以非和平方式；如果有人不想要一國兩制，那就實行一國一制」等說法，在有關兩岸關係的智庫研討中並不罕見，經常被提及，但是被大陸官方特別是外交系統引用，並在國際場合演講非常罕見。

尤其是，不久前最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部剛印發《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》的通知，對如何依法處置各種台獨「首要分子」、「罪行重大」、「積極參與」，及如何寬嚴相濟等做了明確執法說明。其中明確提到對「頑固台獨」可缺席審判，最高可判死刑。

鑒於目前兩岸仍處於分治狀態，在這種狀態下《意見》所主張的司法規範很難在實踐中落地，這個《意見》顯然是本著統一後的治理想像進行的司法安排。現在盧沙野又拋出上述論述，是否是投石問路，值得關注。