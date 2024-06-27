懲治台獨是「回應賴清德兩國論」　新華社：打擊囂張氣燄

國台辦與其他部門6月21日共同公布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，重申對台獨勢力的零容忍態度，並試圖透過嚴厲的法律懲罰來達到震懾效果。官媒《新華社》26日發表署名文章，稱懲治台獨22條意見是回應賴清德「荒謬且危險」的就職演說，以實際行動打擊「台獨」勢力囂張氣燄，更為剛性、力度更強的刑事司法手段，將會使對「台獨」頑固分子的懲處進入法治化、刑事化、常態化的新階段。



這篇文章署名以《新時代反「獨」促統的法治利劍》為題，撰稿人為中山大學港澳台研究中心教授、副主任伍俐斌。

5月20日上午，賴清德發表就職演說，期間稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」被北京定調為「新兩國論」。（台灣總統府）

內容指出，該份意見有的放矢、寬嚴相濟，合理兼顧了反「獨」與促統；一方面明確將懲治的對象限定為「台獨」頑固分子，將懲治的行為限定為「分裂國家犯罪」「煽動分裂國家犯罪」，打擊範圍清晰明確，針對性強。

另一方面，文章強調，即便對於「台獨」頑固分子，《意見》也酌情給予悔過機會，只要其有自願如實供述罪行、主動放棄「台獨」立場、不再實施分裂活動、採取措施減輕危害後果等情節，就可以依法獲得從寬處理乃至撤銷案件或不起訴，充分展現出促統誠意。

針對意見發布實施，文章明示至少有三方面意義，第一是對懲處台獨進一步「法律化」，為刑事懲處的實施主體、具體方式、司法程序等提供了新的、更為細化的規範依據；第二是回應近段時間來「台獨」分子的分裂言行，以實際行動打擊「台獨」勢力囂張氣焰。

文章具體展開稱，賴清德5月20日發表了荒謬且危險的所謂「就職演說」，公然宣揚「兩國論」、鼓吹「台獨」，「台獨」分子也隨之興風作浪、荒謬言行頻出，《意見》的發布也是對這股「台獨」逆流的有力回應，有助於打擊「台獨」勢力的囂張氣焰。

關於第三點意義，文章指出，表明對「台獨」頑固分子的追責懲處將進入法治化、刑事化、常態化的新階段，有助於進一步推動新時代反「獨」促統事業。