外商直接投資跌至30年來新低 中國開啟外資保衛戰
最近在大連出差，到酒店附近的便利店買東西，店家熱情招呼一名排在我前面的外國旅客，還秀了好幾句英語，贏得旅客連連點贊。店家笑說：「好幾年沒說了，都生鏽了。」
閒聊中得知，因為便利店開在涉外酒店旁，經常有外國旅客光顧，為了方便做生意，店家自學了一些簡單的英語。可新冠疫情那幾年期間，大連幾乎看不到外國旅客，他也沒了說英語的機會。直到最近幾個月，到大連旅行的外國人多了起來，店家又重新溫習英語，一見到外國旅客就忍不住練上幾句。
本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為楊丹旭。
最近走在北京街頭，同樣有一個很直觀的感受，「洋面孔」明顯多了。往來中國的國際航班顯著增加，加上中國向好些國家開放免簽入境，到中國出差、旅遊的外國人比疫情期間增加了不少。
「洋面孔」是開始回流了，但是外資對中國市場的興趣似乎還沒有回溫。商務部最新數據顯示，5月份中國吸引外商直接投資又下滑了，延續了去年6月以來的跌勢。今年前五個月，中國吸引外商直接投資同比下降28.2％，與今年前四個月同比下降27.9％相比，跌幅進一步擴大。
高層顯然也是著急的，今年以來，在部署吸引和利用外資工作上動作頻頻，國務院2月還印發了《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》。
官方近期又打響外資保衛戰，短短一週兩次提到穩外資。上週三（6月26日）的國務院常務會議，專門研究了利用外資工作，指出要深化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求；要一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等；還提出要打造「投資中國」品牌。
中國副總理何立峰星期一（7月1日）在外資工作座談會上也要求，進一步放寬市場准入，破除不合理限制，把超大規模市場優勢轉化成實實在在的引資優勢；外資大省在吸引外資上「要扛起責任、發揮更大作用」；要積極探索適應新形勢的引資新思路新模式。
這幾年外資在中國的動向一直受到關注，外資撤離中國的消息時不時傳出。外資在中國的處境、對中國的態度變化，受到很多因素影響，有中國國內的原因，也有國際大環境的因素。
早在前幾年，中國對外資的吸引力已在減弱，一個重要原因是要素成本上升。人口多、市場大，產業鏈完整、製造成本低，一直都是中國的優勢。但在中國的土地、勞動力等要素成本上升後，不少產業轉移到越南、印度等國家。
越南媒體上周引述越南紡織服裝集團數據報道，今年前五個月，越南紡織服裝出口額達到近160億美元，同比增長5％；越南也超越中國，成為美國最大的服裝供應國。
受地緣政治影響，外商對於在華投資也變得更謹慎。雖然中國市場大，但外企在中國製造的產品，很大一部分還是得銷往其他國家。以美國電動汽車巨頭特斯拉為例，去年中國新能源汽車出口中，在上海生產的特斯拉佔了四分之一。
眼下中國與西方的摩擦不斷，歐美正設法重構一條「去中國化」的全球產業鏈供應鏈，貼上「中國製造」標籤的產品，很可能被捲入地緣政治爭端中，因而面對更高關稅，甚至可能因為人權、國家安全等問題，面對出口限制風險。對很多長期投資中國的外企而言，一走了之是不現實的，但很多外商也不願意在局面明朗前加碼在華投資，而是更傾向按兵不動。
中國內部的環境也在發生改變，目前中國經濟前景不明朗，加上近幾年外部環境惡化後，官方更重視安全，個別外企在中國面對的安全調查，也在外商圈子裏形成寒蟬效應。
此外，外企在中國面對的商業環境和競爭壓力，與過去也不可同日而語。「內卷」的環境逼著很多中國企業不斷優化供應鏈管理、經營效率，不僅能與跨國企業在同維度上競爭，甚至還更勝一籌，外企在中國躺著都能賺錢的時代一去不復返。
中國改革開放以來的40多年，外資在中國的企業數量中佔比不高，但提供了可觀的就業、稅收和進出口額。中國經濟規模增長後，外資在這些方面的貢獻比率下降，但它們仍然關係到中國與世界經濟的聯繫，也是中國實現現代化目標必須依賴的一股力量。
眼下中共二十屆三中全會召開在即，外界高度關注中國即將出爐的改革方案，包括官方將對外資釋放什麼樣的信號。外資是聰明的，也是敏感的，雖然看上去與中國的改革沒有直接聯繫，但外資的流動往往具有風向標意義，也是中國改革的晴雨表，如果不久後外資重新回流，說明中國的政治、經濟環境發生了積極變化，反之也亦然。