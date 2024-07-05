外商直接投資跌至30年來新低　中國開啟外資保衛戰

最近在大連出差，到酒店附近的便利店買東西，店家熱情招呼一名排在我前面的外國旅客，還秀了好幾句英語，贏得旅客連連點贊。店家笑說：「好幾年沒說了，都生鏽了。」



閒聊中得知，因為便利店開在涉外酒店旁，經常有外國旅客光顧，為了方便做生意，店家自學了一些簡單的英語。可新冠疫情那幾年期間，大連幾乎看不到外國旅客，他也沒了說英語的機會。直到最近幾個月，到大連旅行的外國人多了起來，店家又重新溫習英語，一見到外國旅客就忍不住練上幾句。



本文獲《聯合早報》授權轉載，作者為楊丹旭。



中國商務部部長王文濤7月5日主持召開外資企業圓桌會。（商務部）

最近走在北京街頭，同樣有一個很直觀的感受，「洋面孔」明顯多了。往來中國的國際航班顯著增加，加上中國向好些國家開放免簽入境，到中國出差、旅遊的外國人比疫情期間增加了不少。

「洋面孔」是開始回流了，但是外資對中國市場的興趣似乎還沒有回溫。商務部最新數據顯示，5月份中國吸引外商直接投資又下滑了，延續了去年6月以來的跌勢。今年前五個月，中國吸引外商直接投資同比下降28.2％，與今年前四個月同比下降27.9％相比，跌幅進一步擴大。

高層顯然也是著急的，今年以來，在部署吸引和利用外資工作上動作頻頻，國務院2月還印發了《扎實推進高水平對外開放更大力度吸引和利用外資行動方案》。

2023年外國赴中國旅遊的人數暴跌，現在有所回升。（視覺中國）

官方近期又打響外資保衛戰，短短一週兩次提到穩外資。上週三（6月26日）的國務院常務會議，專門研究了利用外資工作，指出要深化重點領域對外開放，落實製造業領域外資准入限制措施「清零」要求；要一視同仁支持內外資企業參與大規模設備更新、政府採購和投資等；還提出要打造「投資中國」品牌。

中國副總理何立峰星期一（7月1日）在外資工作座談會上也要求，進一步放寬市場准入，破除不合理限制，把超大規模市場優勢轉化成實實在在的引資優勢；外資大省在吸引外資上「要扛起責任、發揮更大作用」；要積極探索適應新形勢的引資新思路新模式。

北京，2024年7月2日 7月1日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在北京人民大會堂會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平和他率領的日本經濟界訪華團。

這幾年外資在中國的動向一直受到關注，外資撤離中國的消息時不時傳出。外資在中國的處境、對中國的態度變化，受到很多因素影響，有中國國內的原因，也有國際大環境的因素。

早在前幾年，中國對外資的吸引力已在減弱，一個重要原因是要素成本上升。人口多、市場大，產業鏈完整、製造成本低，一直都是中國的優勢。但在中國的土地、勞動力等要素成本上升後，不少產業轉移到越南、印度等國家。

越南媒體上周引述越南紡織服裝集團數據報道，今年前五個月，越南紡織服裝出口額達到近160億美元，同比增長5％；越南也超越中國，成為美國最大的服裝供應國。

受地緣政治影響，外商對於在華投資也變得更謹慎。雖然中國市場大，但外企在中國製造的產品，很大一部分還是得銷往其他國家。以美國電動汽車巨頭特斯拉為例，去年中國新能源汽車出口中，在上海生產的特斯拉佔了四分之一。

Tesla上海超級工廠。（視覺中國）

眼下中國與西方的摩擦不斷，歐美正設法重構一條「去中國化」的全球產業鏈供應鏈，貼上「中國製造」標籤的產品，很可能被捲入地緣政治爭端中，因而面對更高關稅，甚至可能因為人權、國家安全等問題，面對出口限制風險。對很多長期投資中國的外企而言，一走了之是不現實的，但很多外商也不願意在局面明朗前加碼在華投資，而是更傾向按兵不動。

中國內部的環境也在發生改變，目前中國經濟前景不明朗，加上近幾年外部環境惡化後，官方更重視安全，個別外企在中國面對的安全調查，也在外商圈子裏形成寒蟬效應。

此外，外企在中國面對的商業環境和競爭壓力，與過去也不可同日而語。「內卷」的環境逼著很多中國企業不斷優化供應鏈管理、經營效率，不僅能與跨國企業在同維度上競爭，甚至還更勝一籌，外企在中國躺著都能賺錢的時代一去不復返。

在越南同奈省，TCL越南工廠的職員們在工作。（新華社提供）

中國改革開放以來的40多年，外資在中國的企業數量中佔比不高，但提供了可觀的就業、稅收和進出口額。中國經濟規模增長後，外資在這些方面的貢獻比率下降，但它們仍然關係到中國與世界經濟的聯繫，也是中國實現現代化目標必須依賴的一股力量。

眼下中共二十屆三中全會召開在即，外界高度關注中國即將出爐的改革方案，包括官方將對外資釋放什麼樣的信號。外資是聰明的，也是敏感的，雖然看上去與中國的改革沒有直接聯繫，但外資的流動往往具有風向標意義，也是中國改革的晴雨表，如果不久後外資重新回流，說明中國的政治、經濟環境發生了積極變化，反之也亦然。