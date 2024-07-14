特朗普遇刺｜兔主席：大難不死必有後福　一槍打出一個｢天選之人｣

中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2024年7月14日發表文章《一槍打出一個「天選之人」——特朗普遇刺快評》，《香港01》獲授權轉載。



特朗普在賓夕法尼亞刺遇畫面逐格睇：

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事情大家都知道了，特朗普在賓州一個小鎮集會，被刺客遠處伏擊。特朗普本人耳朵被擦傷，大難不死，現場觀眾一死二重傷。刺客被現場擊斃。特朗普揮拳向觀眾示意，一副戰鬥英雄的樣子（與拜登形成了更加鮮明的反差）。接下來，特朗普將以更加強勢的姿態回到選舉中來，收割這次刺殺未遂可能給他帶來的政治好處。這個事件不僅可能影響今年的大選，甚至可能改變歷史、改變世界。

下面是快評：

1.大難不死，必有後福：中國有句俗語：「大難不死，必有後福」，這句話不僅僅是一個安慰和勵志，它肯定被無數人用大量事實去檢驗過，被認為能夠反映某些客觀規律，所以能經過千百年流傳下來。在唯物世界裡，沒有什麼「天選之人」，也沒有神的旨意，但特殊的經歷、特殊的事件——特別是挫折、遭遇、苦難、創傷，確實有可能改變一個人，改變周邊的世界。特朗普被刺可能就是這樣的一個事件。

2.有人出手刺殺特朗普是早晚的事：應該說，有人出手嘗試刺殺特朗普是早晚的事，並不意外：畢竟至少有一半的美國人認為特朗普上台就是美國民主的末日、美國國運的末日。社會極其撕裂，政治日趨極化，為了達成政治目的，可以使用各種極端手段。而刺殺並不是一個嶄新發明：這是一個老百姓可以擁槍的國度，也是一個有暗殺政治名人傳統的國度。1960年代曾是暗殺高潮，肯尼迪總統和他的弟弟羅伯特肯尼迪、馬丁·路德·金、Malcom X等政治明星在短短幾年內相繼被暗殺。肯尼迪刺殺事件是美國歷史上最大的陰謀論，迄今坊間仍然有人熱議，應該說美國人對暗殺並不陌生。

3.想殺他的人太多了：反對特朗普的人太多，無數人會從不同的利益角度、價值角度出發想要除掉他。這可以是極左翼的反法西斯主義者（antifa）；可以是一個即將被驅逐的拉丁裔非法移民家庭；可以是一個因為墮胎受限被傷害的家庭；可以是一個同情巴勒斯坦、反對MAGA歧視的穆斯林；可能是一個烏克蘭同情者（擔心特朗普終結對烏克蘭的支持）；甚至可能來自軍工聯合體（發戰爭財）。特朗普樹敵太多，以上任何一方都有可能出現極端分子。但無論如何，要刺殺特朗普的人，一定能夠從中受益：要麼是政策上的，要麼是價值觀上的。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

4.刺客身份及政治隸屬將有重大的政治標誌意義：刺客已被現場擊斃，身份不得而知，現在只有網上各種流傳（甚至有說他是華裔的）。FBI已經接手調查，要查他是否單獨作案，還是有更大的陰謀。但唯一可以肯定的是，特朗普陣營作為受害一方，一定希望好好利用行刺者的身份——他是什麼政治信仰？宗教信仰？什麼種族？隸屬什麼政治團體？特朗普/MAGA陣營一定會對此大做文章，大加渲染宣傳，服務自己的選舉，過程中，當然要利用並有意製造更多的社會衝突與撕裂。這也使得刺客的身份變為極其敏感的政治信息：共和、民主兩黨都希望將其詮釋為對己有利的信息，以幫助自己的競選。

5.為什麼要現在刺殺特朗普：特朗普的政治一直都很極端，遭半數美國人的反對，不是新事物。刺客為什麼會選在這個時候刺殺他呢？或者，更準確的表述可能是，特朗普遭刺的風險是不是顯著提升，更多的人打算刺殺他，終於出現了「漏網之魚」，得以趁亂下手？答案是肯定的：想刺殺特朗普的人一定增多了，有幾個方面的因素：

1)拜登/民主黨因素：通過辯論和演講，拜登暴露出老態，可謂慘不忍睹，給民主黨眾極大的心理衝擊。而拜登堅持不退，民主黨也拿不出更好的人選和方案，進退維谷。照這麼下去，特朗普頗有可能在11月份贏得大選。所以，支持拜登的人急了。（有人說，按選舉邏輯推理的話，既然要刺殺了，那反過來刺殺拜登是不是也可以。但一方面總統/白宮的安全措施可能還是更高，刺殺難度更高，另一方面民主黨沒有真正的備選梯隊，殺掉拜登也沒有更好的候選人，結果可能更差。最後，殺自己人肯定不合適的，要殺還是得殺對手）

2)共和黨因素：共和黨幕僚/陣營搞出了一個「2025計劃」（Project 2025），最近在美國政壇、媒體、坊間流傳，人們紛紛上網搜索了解，發現它確實是一個全盤改造美國政府體系，將美國推向權威主義、非民主化（illiberal）的系統工程。這次選舉的利害更大了，不只是影響未來四年，而可能影響未來幾十年；

3)特朗普個人因素——歷史進程中不可或缺的關鍵人。2016年特朗普贏得大選，當了四年總統，推出了很多政策，而更重要的是，過去七八年，特朗普及其MAGA運動接管了整個共和黨，徹底改變了美國政治的發展邏輯與進程，對於特朗普個人的歷史角色可以看得更加清楚了：他是歷史發展進程中不可或缺的關鍵人物——至少在某個特定時點是這樣的。這就是俗語說的，一個人是多少年出一個的問題，一百年出一個，還是五百年出一個。特朗普就是這麼一個歷史人物，縱觀國際政壇，沒有像他這樣的人物，他是不可或缺的歷史因素。誠然，他沒有造就MAGA運動背後的美國經濟社會政治環境（正如希特勒不能為一戰後威瑪德國的政經環境負責），他本人也是時代的產物，但他作為一個個體卻充分的發現、利用、駕馭了這個基礎，形成了改變政治與歷史的力量。最低限度的說，他的出現改變或至少加速了歷史進程。有這個人，還是沒有這個人，歷史的發展軌跡甚至終局都可能是不一樣的。這一點，站在今天看已經不能更清楚：共和黨內沒有任何人可以取代特朗普。沒有了特朗普，MAGA就等於失掉了領袖和靈魂。所謂「擒賊先擒王」，要改變美國的歷史進程，最好、最直接的辦法就是採用極端手段——除掉特朗普本人，而不再對其他政治力量和機制抱有幻想。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員推上車前，仍舉起手臂向在場支持者示意。（Reuters）

6.「天時地利人和」：綜上，刺殺特朗普是有各種主客觀因素條件的，「氣氛烘托到了」,所謂「天時、地利、人和」。說到「地利」，這次特朗普集會的發生地——賓夕法尼亞州的Butler——個非常小的社區，人口一萬多人，特朗普MAGA主義的腹地(「TrumpLand」),一切都非常的放鬆，給了刺客絕佳的機會。刺客大概自認為在「替天行道」，做的是正義的事情，要「代表美國人民槍斃特朗普」，

7.刺殺未遂也將改變歷史軌跡:但刺殺特朗普的行動失敗了。應該說，歷史在這裡出現了一個分支點：刺殺的成或不成，歷史將沿著兩個不同的軌道方向發展，導向有不同的結果。如果我們要拍科幻/奇幻電影的話，可以設想一個特朗普被刺身亡的世界，以及一個特朗普沒有被刺身亡的世界。這一定是全然不同的兩個世界。中國俗語「大難不死，必有後福」，這時就要發揮作用了：因為刺殺未遂，歷史可能會按刺客心目中的反方向發展。

8.通過刺殺來改變影響歷史：由於客觀上存在這樣能夠改變歷史的不可或缺的關鍵人，利害就很大了：刺客只要能夠成功擊殺這個人，就可以一把改寫歷史。而西方選舉政治需要把政客擺在台前，與民眾互動，自然也給了刺客更多的機會，讓他們能夠「更好的」「參與」、「干擾」歷史進程。在刺殺的瞬間，美國國運似乎掌握在刺客扣扳機的手裡，偏一厘米幾毫米，歷史就會被改寫。而一旦刺殺成功，刺客就能通過一己之力，「抹除」歷史關鍵人物，改變歷史進程。這裡所給予的權力不能再大，刺客動機不能更強。

9.刺殺會帶來政治不確定性，而這正是西式選舉政治的特點。這一切，也可以被看作是西式選舉政治的一部分，只要我們承認歷史是有關鍵人物的（例如特朗普），則選舉政治必然會將國運置於更大的不確定性之下——因為每個持槍的民眾都可以參與改寫歷史了。這時，選舉政治並不能真的突出制度，無法淡化個人（即無法創造出大量可相互替代、「沒有歷史重要性」的政客），相反，更加突出個人，讓政治陷入更大的不可確定性。

10.刺殺不僅改變美國國運，還會影響其他國家。考慮美國的國力，這種刺殺產生的不確定性是會向外輸出的（「外部性」），影響到全世界。設想一下，刺客扣動扳機，差個一厘米就可以改變烏克蘭的歷史進程，也就是你不僅影響了美國國運，還影響了烏克蘭國運、俄羅斯國運，歐盟國家的國運，甚至會影響中國的國運。由於特朗普的歷史關鍵人物屬性，由於他可以染指的美國巨大國力影響，在那這個瞬間，似乎人類的命運都掌握在一個人的手裡（他可能自認為「超級英雄」）。要指出的是：這種能夠把歷史掌握在一個人手裡的心理機制，絕對只會鼓勵更多刺客的出現。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，特朗普即時反應是捂住耳朵，此時他的右耳和臉應已受傷。（Reuters）

11.兩黨如何詮釋這個刺殺：回到現實世界。兩黨黨眾會怎麼詮釋這個事情:

1)民主黨：

a)拜登總統說，「美國絕對不允許這樣的暴力出現」，賀錦麗副總統稱刺殺行動令人厭惡。當然，民主黨人在檯面上都會譴責，因為他們知道刺殺是干預民主進程的最惡劣做法。譴責是政治正確的做法；

b)但很多人又是現實的，為了實現政治目標，願意採用極端手段，或者說，能夠「容忍」不同的手段。也就是，情勢烘托到現在這樣了，他們其實「樂見」出現極端事件，幫助他們（民主黨）改變歷史進程。這甚至可以被視為「上帝」出手；

c)刺殺未遂後，他們一定感歎：要麼就別刺殺，要刺殺就要完成任務啊，最壞的情況就是：刺殺未遂，這就是搬起石頭砸自己的腳，自掘墳墓了

d)從一個完全理性、冷血、憤世嫉俗(cynical)的角度出發，如果僅從競選成功這一目的出發，民主黨政客也會「幻想」有這樣的事件，挨一槍還沒事，然後以英雄和戰士的姿態復歸。這是做夢也不敢奢想的「好事」

e)眼下民主黨只能很焦慮的等待結果，千方百計希望把刺客和民主黨政治與議程切割開來。「他只是單獨行動，精神有問題，和相關的團體、組織毫無關係」。民主黨最大的幻想是：刺殺者是一個熱愛槍械，精神失常的MAGA/右翼極端主義者」——只有這樣才能扭轉宣傳上的頹勢。

2)共和黨（MAGA)）：

a)非常後怕！細思極恐；

b)但認為這是「天助我也」，有取之不盡的政治資源可以利用了。之前，特朗普一直都在說他才是美國民主的守護者，各種對他的起訴都是「政治迫害」，大選都是被操縱的，現在可以說被「做實」了，一切都是「政治化」的——拜登和民主黨才是民主的敵人。共和黨一定恨不得把這個事件導演成1933年德國國會縱火案那樣的事件。無論如何，刺客都會被說成是民主黨的陰謀，並且大有人信。如果刺客只是一個個人，那麼他是民主黨政府和「假新聞」媒體

c)特朗普會把自己塑造為美國民主的保護神，支持特朗普=保護美國民主，他會跟選民說，「槍子兒不是沖我來的，是沖你們來的」，「我本可以安度晚年，現在在為你們挨槍子兒」，「下一槍就打向你們」。特朗普一定會利用好這次刺殺，實現對民主黨和左翼陣營的妖魔化。民主黨政客也應該清楚，在究竟「誰才是保護美國民主」的話語鬥爭中，特朗普/MAGA向前邁進了一大步。彈劾、起訴、暗殺，各種「政治迫害」，「操縱媒體」，掩蓋真相（拜登的身體），民主黨的吃相非常難看

d)福音派基督教領袖Franklin Grahams說：「感謝上帝救了特朗普」——我相信這是許多特朗普粉絲的真實心聲。他們一定認定特朗普真的是「天選之人」。特朗普一直用一個具有宗教意味的概念：「retribution」來形容自己的大選——我是幫你們（美國民眾）復仇來的，我上台就是給他們的報應和懲罰。這就是美國版本的「替天行道」。這次刺殺事件之後。那麼結果是什麼呢？他會獲得共和黨基本盤的加倍支持，即便這些人本來就支持特朗普，投票率也可期增加。篤信基督教的傳統黑人社區對特朗普的支持率也會上升

e)「以牙還牙，以眼還眼」，既然你動手了，那我就不客氣了。上次大選，特朗普就不打算承認落敗，不擇手段的要推翻選舉結果，甚至煽動MAGA民眾衝擊國會。最高法院剛剛給了總統極大的豁免權，總統掌握的權力是空前的。現在，民主黨在極端主義的路上邁進了一步，打響了第一槍。為共和黨縱容甚至鼓勵極端行為及暴力埋下了伏筆。MAGA共和黨可能會開玩笑說:你們放心，MAGA的槍法比你們好。從這個意義上說，刺客打開了美國政治極端化的潘多拉盒子

12.特朗普成為天選之人，只會變本加厲。當特朗普意識到自己無大礙，從演講台爬起來的時候，直覺一定告訴他：「成了」。大難不死的喜悅消滅了一切的恐懼和擔憂。他立即拿出了自己的鏡頭感、舞台感，向觀眾揮拳示意，表現自己的鬥士精神、英雄氣質、領袖風采。站在美國國旗下，他是打不倒的。這樣有畫面感的場景，簡直就是為特朗普度身打造的。朝前看，特朗普的政見不會發生任何的變化（即，他不會因為刺殺的恐嚇而有任何的向後倒退，變得更加溫和），而只會變本加厲。我們觀察現在的特朗普，言談舉止非常的主觀強勢，極度的剛愎自用，認為自己的判斷是天下第一的。他有一種美國白人老男人特有的「美式油膩」感。經歷這次事件，特朗普更會認為自己就是天選之人，是有「mandate」的，在「替天行道」。這會讓他更加的自信、更加的大膽，步子邁得更大，更加蔑視對手，更加難以聽從自己人的意見。一切，都在向著更加極端的方向發展。要相信這一點：暴力不會遏制極端主義，而只會帶來更多的極端主義。

13.暴力有示範效應，可能催生更多的暴力。肯尼迪被刺後，美國總統安防體系有過整體升級。這次事件後，相關政治任務的特勤安保估計也會升級，但這次刺殺未遂還有一個作用，就是示範效應:讓極端主義者豁然開朗：確實，搞掉特朗普不就瞭解了麼。「除之而後快」。選舉政治進程既然已經失敗，那不如回到最簡單、最直接、最有效的辦法——暗殺。特朗普的反對者們也一定會看到：特朗普/共和黨/MAGA會努力把這次事件導演成1933年德國國會縱火案這樣的案子，盡最大努力實現政治上的收割，打擊異己，推進自己的極右翼議程，全盤改造美國，過程中絕對不會吝嗇使用更加極端的手段（「以暴制暴」）。所以，刺殺刺出了問題：一次刺殺未遂，國家反而後退了，國運反而更跑偏了。那怎麼辦呢？「仁人志士」總是有的，策劃下一次的刺殺，直到有人「為民除害」，成功擊殺特朗普為止。這可以發生在選舉之前，也可以發生在選舉之後——只要特朗普還在台上。所以，極端主義的種子一定也在醞釀，甚至可能如「星星之火、可以燎原」之勢。美國政客們假定的人身安全將不復存在。美國將進入一個新的歷史階段。

14.拜登vs特朗普,哪個對中國更有利:全球吃瓜群眾都關心美國大選的結果。是的。被刺未遂一定會增加特朗普的勝算。對於特朗普/MAGA來說，這真是有點「天助我也」的感覺。那麼拜登和特朗普之間，到底誰上台對中國「更有利」呢？純粹個人看法：以美國政治現在發展演變的情勢，如果希望美國政治經濟出亂子，「美國不再美國」的，以及改變美國在全世界的地位關係立場的，那你就應該看好特朗普；如果你希望美國政治經濟相對穩定前行，維持現狀的（包括維持美國單極化世界的議程），那就應該看好拜登。當然，作為中國人，必須首先考慮中國的利益——既是基本立場，也是現實利益，所以，問題在於，如果特朗普上台的話，他會如何對待中國呢？會不會搞出新的亂子，甚至推動戰爭？要看到，特朗普對華態度即政策考量是有邊際變化的，畢竟國際大環境不同了（俄烏戰爭+巴以戰爭），美國民眾的重心完全轉向國內（通貨膨脹和移民問題），特朗普會結合美國的「主要矛盾」提出自己的對華政策議程。關於這個問題，請聽下回分解。