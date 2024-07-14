特朗普遇刺｜陳水扁稱非常震驚　提04年遭槍擊：被扭曲成自導自演

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）7月13日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）出席拉票活動時遭槍擊。他右邊臉部受傷，槍手已身亡，警方將循企圖暗殺前總統方向調查。



在2004年3月19日，當年台灣總統大選投票前一天，時任總統並爭取連任的陳水扁遭槍擊，震驚華人世界。陳水扁今天（14日）在高雄表示，聽到特朗普遭槍擊的消息非常震驚，也讓他聯想20年前的319槍擊案至今無法有交代，台灣的檢察官若以辦鄭文燦案件的精神來辦案，早就不知道可以破幾件，結果至今沒有交代，讓他很遺憾。



陳水扁針對特朗普遭槍擊案發表看法。（《聯合報》）

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台媒《聯合報》報道，陳水扁表示，聽到槍擊案真的非常震驚，在競選活動、造勢大會，美國這樣的民主國家，有人對重要的總統候選人開槍，所幸逃過一劫，當然讓他想到自己20年前的319槍擊案。

陳水扁說，2004年319槍擊案目前為止無法有交代，而且他被扭曲說是自導自演，但這是沒有的事情，難道不用對選民交代嗎？若以檢察官辦鄭文燦案、鍥而不捨的精神來辦319槍擊案，早不知道可以破幾件了，也就是可以辦好幾件319槍擊案，結果至今沒有交代，「這點讓我很遺憾」。

媒體追問，槍擊案對美國選舉會不會有影響？陳水扁回應稱，這要看對手是誰，若拜登繼續競選連任，發生槍擊案對現任者應該是比較不利，若民主黨最後被迫不得不換人，若是女性、年輕候選人，其結果可能還是很難預料。

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。（Reuters）

特朗普遇刺：2024年7月13日，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）在美國賓州巴特勒舉行的巴特勒農場騷（Butler Farm Show）舉行拉票活動，槍聲響起後，保安人員一擁而上，以包圍他的方式保護他。特朗普被保安人員推上車前，仍舉起手臂向在場支持者示意。（Reuters）