特朗普遇刺｜陳水扁槍擊案再引熱議　網民： 2顆子彈改變選舉結果

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在賓夕法尼亞州巴特勒出席共和黨競選集會期間遇刺，但只受輕傷，事發正好是共和黨全國代表大會前夕的周末。特朗普遇襲後，臉上帶血，高舉拳頭的畫面，相信更大大振奮了其選情。



台灣選舉史上，也曾發生陳水扁的319槍擊案、連勝文的1126槍擊案，巧合地是台，兩件事件皆發生在選舉投票前一天，外界都認為，槍擊案直接影響最終選舉的結果。



特朗普在賓夕法尼亞刺遇畫面逐格睇：

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319槍擊案

2004年3月19日下午，台灣總統大選投票前一天，時任總統的陳水扁和副總統呂秀蓮爭取連任支持度卻落後，兩人在臺南市金華路參加競選活動時，遭到槍擊。陳水扁、呂秀蓮二人分別腹部與膝蓋受傷，檢警專案小組經過偵查，鎖定開槍的嫌犯是陳義雄。

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但嫌犯陳義雄卻在案發10天後溺斃台南安平港。最終台灣總統大選結果陳水扁、呂秀蓮連任成功，但與國民黨正副總統候選人連戰、宋楚瑜，彼此得票率僅差0.228%。

當時許多分析認為，槍擊案直接影響了第11任正副總統選舉投票的結果，連戰和宋楚瑜陣營更於敗選後，拒絕接受選舉結果。319槍擊案於2005年宣布結案，全案予以不起訴處分。真相至今仍撲朔迷離，「自導自演」等論調一直存在，成為台灣選舉史的重要事件。

1126槍擊案（連勝文槍擊案）

2010年11月26日晚間，台灣五都選舉前一夜，國民黨中央委員連勝文參加時任台北縣議會副議長陳鴻源的造勢晚會，卻遭到幫派份子綽號「馬面」的林正偉槍擊，造成連勝文面部嚴重受傷，以及民眾黃運聖遭到流彈波及不治身亡。

事發後，連勝文緊急送往台大醫院開刀，院方則發出新聞稿表示，連勝文的臉部傷口，是子彈從左上頷竇前下方進入後，經由兩側鼻腔及鼻中膈、右上頷竇、於顴骨後上方附近穿出，造成顴骨部分骨折，臉部左右的兩處傷口，均有因熱度及碎片造成的損傷。

外界認為，此次槍擊案同樣直接影響2010年五都選舉的結果，舉辦造勢晚會的陳鴻源順利當選，而台北市長郝龍斌則大贏17萬票，藍營也一舉拿下台北、新北、台中三都。

而嫌犯林正偉則聲稱，因土地糾紛鎖定陳鴻源槍擊，最後卻認錯人誤傷連勝文，最終最高法院三審宣判，嫌犯林正偉，依殺人等罪，判處無期徒刑定讞。