解讀三中 | 沒有意外的三中將帶給世界更多意外

中國官方近日公布了二十屆三中全會決定全文。這份涉及三百多項改革的決定，被認為沒有意外。改革方案繼往開來，十八屆三中全會以來搭建了改革的四兩八柱之後，此次二十屆三中全會進行的是進一步細化的改革。

正是這份沒有意外的改革決定，將給世界帶來更多的意外。中共十一屆三中全會後，歷次三中都會有涉及改革的決定文件出台。以往三中改革更多聚焦經濟改革和農村改革，內政性色彩和單一主題色彩明顯。

而十八屆三中全會以來，包括此次二十屆三中全會改革，改革的全面性凸顯。進行的不是某一領域的改革，而是全方位的改革。尤其是二十屆三中全會的改革，有一個鮮明的特點，那就是全球化視野下的中國改革。

第二十屆三中全會，中央委員會總書記習近平發表重要講話。（影片截圖）

二十屆三中全會決定的第一部分談到改革的重要意義和總體要求，點名了是「面對紛繁複雜的國際國內形勢，面對新一輪科技革命和產業變革」。在第二部分健全推動經濟高質量發展體制機制中，提到要「打造具有國際競爭力的數字產業集群」。

在第四部分構建支持全面創新體制機制中，提到「加快建設中國特色、世界一流的大學和優勢學科」，「鼓勵國外高水平理工類大學來華合作辦學」。 「擴大國際科技交流合作，鼓勵在華設立國際科技組織，優化高校、科研院所、科技社團對外專業交流合作管理機制」。「探索建立高技術人才移民制度」。

在第五部分健全宏觀經濟治理體系中，提到「健全國際宏觀政策協調機制」，「推動金融高水平開放，穩慎紮實推進人民幣國際化」，「支持符合條件的外資機構參與金融業務試點」。「穩慎拓展金融市場互聯互通，優化合格境外投資者制度。推進自主可控的跨境支付體系建設，強化開放條件下金融安全機制。建立統一的全口徑外債監管體系。積極參與國際金融治理。」

在第七部分完善高水平對外開放體制機制中，提到「擴大自主開放，有序擴大我國商品市場、服務市場、資本市場、勞務市場等對外開放，擴大對最不發達國家單邊開放」。「深化援外體制機制改革，實現全鏈條管理」。

「建設大宗商品交易中心，建設全球集散分撥中心，支持各類主體有序佈局海外流通設施，支持有條件的地區建設國際物流樞紐中心和大宗商品資源配置樞紐。健全貿易風險防控機制，完善出口管制體系和貿易救濟制度。」

1988年9月26日-30日，中共十三屆三中全會在北京召開。全會原則通過了《關於價格、工資改革的初步方案》。（來源：中共新聞網）

「創新提升服務貿易，全面實施跨境服務貿易負面清單，推進服務業擴大開放綜合試點示範，鼓勵專業服務機構提升國際化服務能力。加快推進離岸貿易發展，發展新型離岸國際貿易業務。建立健全跨境金融服務體系，豐富金融產品和服務供給。」

「深化外商投資和對外投資管理體制改革」，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法保護外商投資權益。擴大鼓勵外商投資產業目錄，合理縮減外資准入負面清單，落實全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動電信、網路、教育、文化、醫療等領域有序擴大開放。深化外商投資促進體制機制改革，保障外資企業在要素獲取、資質許可、標準制定、政府採購等方面的國民待遇，支持參與產業鏈上下游配套協作。完善境外人員入境居住、醫療、支付等生活便利制度。完善促進和保障對外投資體制機制，健全對外投資管理服務體系，推動產業鏈供應鏈國際合作。

在第九部分完善中國特色社會主義法治體系中提到加強涉外法治建設，「完善涉外法律法規體系和法治實施體系，深化執法司法國際合作。完善涉外民事法律關係中當事人依法約定管轄、選擇適用域外法等司法審判制度。健全國際商事仲裁和調解制度，培育國際一流仲裁機構、律師事務所。積極參與國際規則制定」。

在第十部分深化文化體制機制改革中提到構建更有效力的國際傳播體系。推進國際傳播格局重構，深化主流媒體國際傳播機制改革創新，加快構建多渠道、立體式對外傳播格局。加快構建中國話語和中國敘事體系，全面提升國際傳播效能。建設全球文明倡議踐行機制。推動走出去、請進來管理便利化，擴大國際人文交流合作。

在十三部分推進國家安全體系和能力現代化中強調完善涉外國家安全機制。建立健全周邊安全工作協調機制。強化海外利益和投資風險預警、防控、保護體制機制，深化安全領域國際執法合作，維護我國公民、法人在海外合法權益。健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制。健全維護海洋權益機制。完善參與全球安全治理機制。

中國金融監管部門正在大力推動金融對外開放。（路透社）

全會決定的倒數第二段談到中國式現代化是走和平發展道路的現代化。對外工作必須堅定奉行獨立自主的和平外交政策，推動構建人類命運共同體，踐行全人類共同價值，落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，倡導平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，深化外事工作機制改革，參與引領全球治理體系改革和建設，堅定維護國家主權、安全、發展利益，為進一步全面深化改革、推進中國式現代化營造良好外部環境。

整體來看，經濟、教育、文化、法治、國家安全、外交等多數領域的改革都有詳細的涉外機制體制變革要求。以往的中共三中改革從來沒有過如此大範圍大篇幅的涉外改革要求。這充分說明中國的對外開放沒有止步，中國開放的大門、融入世界的大門越開越大。

中國如果建立起有國際競爭力的數字產業集群對世界意味着什麼？一向在接受移民上非常嚴格的中國建立高技術人才移民制度，中國會成為第二個類似於美國的吸引人才移民的國家嗎？縮減外資准入負面清單後外資進入中國的範圍會更加廣泛，構建多渠道立體直對外傳播格局的中國將在國際社會發出更多自己的聲音。擴大對最不發達國家單邊開放的中國彰顯了大國的擔當。這將深刻影響中國和世界的關係。

面對百年未有之大變局，日益走向世界舞台中央的中國積極變革圖強，其內政的外延意義不容忽視。認識中國改革發展的全球意義是同中國打交道尤其是搭乘中國發展快車國家的必然選擇。從這個層面說，中國的改革效應逐步釋放後，將帶給世界更多的意外。