白領職缺僅佔9400萬畢業生人數一半　內地大學生轉披藍領謀生路

從內地名牌大學畢業、從事視覺設計工作四年後，劉麗泰（化名）做起了寵物美容師。今年28歲的劉麗泰接受《聯合早報》採訪時說，白領工作看不到晉升希望，甚至可能在30歲後被裁員。但掌握一門手藝卻能給她帶來最大的安全感，「就是在路邊擺攤也能活下去」。



從事寵物美容師近兩年，劉麗泰的薪水從3500元（人民幣，下同）升至1萬元左右。目前她不考慮職業規劃，只想「過一天算一天」。

過去一年，像劉麗泰這樣脫掉長衫、從事「輕體力活」的內地大學生越來越多。與傳統的體力工作相比，輕體力活的體力投入相對較低、多在室內，代表工作包括咖啡師、便利店店員、書店店員、收納師、家電安裝師等。

在內地社交媒體豆瓣上，成立於2022年的興趣小組「輕體力活探索聯盟」過去一年組員人數翻倍，目前已超過8萬8000人。智聯招聘今年6月發布的《2024藍領人才發展報告》顯示，今年第一季，25歲以下群體藍領職業投遞數比2019年同期增長165%。

近年內地青年就業環境嚴峻。（視覺中國）

內地大學生對輕體力活的興趣增加，讓這個賽道迅速變「卷」。今年25歲的馮悅（化名）告訴《聯合早報》，她去年做保安時每月薪水3800元，還不需要提供消防監控證書，但隨著更多「00」後、「05」後盯上這份工作，目前八九成的保安工作都要持證上崗。

馮悅從大學英語專業畢業後，考研究生、考公務員、考事業單位編制都未成功「上岸」，過去半年先後做過保安、流水線工人、便利店店員。

下一步，馮悅打算上培訓班學一門技術。在比較了電工、理髮之後，她最終決定花9000元學習服裝設計，因為服裝「跟衣食住行沾邊，會更好些」。

學歷貶值加速

上海教育科學院2013年的一項研究曾指出，2010年至2020年，內地將新增9400萬大學畢業生，由於同期就業市場提供的白領崗位只有4600萬，因此超過半數的畢業生將入職藍領行業。

不過，在中國經濟復蘇乏力、就業形勢日趨嚴峻的當下，藍領工作賽道正變得愈發擁擠。

內地高校畢業生人數今年增至1187萬，再次刷新歷史記錄。同時，官方公布的青年失業數據仍居高不下，今年6月16歲至24歲非在校青年失業率為13.2%，25歲至29歲更是高達14.9%。

2024年夏季，內地應屆畢業生達到創紀錄的1179萬人，在目前經濟低迷的情況下，對就業造成壓力不小。（網上圖片）

四川大學國際關係學院教授鄧曦澤接受《聯合早報》採訪時說，與上世紀90年代相比，大學擴招幅度很大，從1990年的61萬增至2005年的504萬、2022年的1014萬，但優質工作崗位有限，這導致同等學歷帶來的收益日益降低，從事藍領工作的大學生越來越多。

鄧曦澤認為，如果再考慮技術快速反覆運算，尤其是人工智能（AI）取代重複性勞動這一因素，未來的就業形勢會更嚴峻。「今天大學生送外賣、跑滴滴，我們覺得可能委屈了，但未來或許連這樣的機會都很稀缺。」

好不容易拿到文憑，卻發現自己的市場價值沒有想像中高，內地「學歷貶值」現象近年來不斷加劇。

鄧曦澤說，學歷貶值是全球性現象，發達國家早就有大學生從事藍領工作。在技術進步、教育不適應社會等因素的疊加下，對學歷價值變化的準確說法不是「學歷貶值」，而是「學歷崩盤」。

鄧曦澤說，一個殘酷的趨勢是，在世界範圍內，想做一個工作穩定、收入正常的普通人，都越來越難。這一趨勢帶來的結果是「兩頭都看不到希望」。低學歷者看到教育投入與生活質量不成正比，對教育投資的動力下降；高學歷者看到當前學歷收益與過去同等學歷的巨大差距，也降低對生活的期待。

在近年「扶貧」和「鄉村振興」的頂層政治邏輯下，內地三四線城市提供了內地超八成數字新職業崗位，「小鎮青年」由大都市返鄉就業成為趨勢。（視覺中國）

人才與市場需求錯配

內地大學生成為白領的希望幻滅後，從迷信學歷轉向信奉「技術」，也與內地高等教育人才與市場需求錯配有關。

浙江理工大學經濟管理學院教師劉洪彬、浙江工商大學會計學院教師於桂娥在《聯合早報》發表的一篇評論文中指出，內地高校的專業設置不能實現自主化，須要經過行政審批，很難踩中市場的脈搏，因此培養的人才與市場化需求常常不匹配。

另外，中國產業結構正處在轉型升級的過程中，尤其是近幾年來的數字經濟快速發展，也讓高校的人才供給和產業結構發展產生錯位。這造成大學生即使很努力地就業、從事體力勞動，也難以解決生存問題。

從數據上看，市場對藍領工作需求在增加。智聯招聘數據顯示，自2019年以來，藍領招聘職位數逐季波動上升，增長了三倍多。

薪水方面，根據《2023中國藍領群體就業研究報告》，2012年到2023年間，藍領群提月收入從2684元增至6043元，增幅達125%，同期白領的薪水從6439元增至8388元，僅增長25%。

廣州一葦渡心心理諮詢首席專家韋志中受訪時說，年輕人轉向體力工作，而不是千軍萬馬考公務員，從某種程度上來說也是一種理性的回歸。

韋志中說，在中國人傳統觀念裡，體力活似乎是低人一等的。「年輕人憑力氣賺取報酬，按照自己喜歡的方式經營自己，同時衝破社會原有對成功定義的限制，這是一種進步。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

