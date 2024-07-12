內捲新境界？畢業生為搵實習「將CV著上身」　當事人：已獲offer

中國「內捲」、青年就業難等社會問題成為不少年輕人的陰影，近日，湖北知名高校武漢大學一名21歲測繪工程專業的應屆畢業生，為了找份暑期實習工作，決定把自己的個人簡歷直接印到衣服上，並在從河南老家坐高鐵回武漢時穿上，引起網民熱議，當中有網民震驚於武大測繪工程專業畢業生竟然找不到工作，也有人懷疑當事人只是在作秀、引流。



對此，事主宋嘉樂回應指，這其實算是一次行為藝術，主要是為了搞笑、好玩，本意不是製造求職焦慮。而在一次線下面試時，面試官還主動提及他的這次行為藝術，目前他也已經收到該單位的實習offer並順利入職。



近日，有網民發帖稱自己在高鐵站碰到一男子在T恤上印著自己的簡歷，並慨嘆道：「現在985、211找工作都這麽卷了嗎？怎麽做到又離譜又合理的？」

網民慨嘆道「現在985、211找工作都這麽卷了嗎？」（北京青年報）

簡歷顯示，男子名叫宋嘉樂，來自河南，今年21歲，畢業於武漢大學測繪工程專業。簡歷上還包含其獲獎經歷、個人技能、實習經歷、畢業照等，不過手機號碼和郵箱地址被打上馬賽克，證件照臉上則貼了微信二維碼，旁邊還配上「小的來了 領導」表情包，以及「大家找工作和找對象都不容易，求一起搭把手。看上我的HR/想抱團取暖的24屆畢業生可以掃我臉上的二維碼」的文字。

在引起網民熱議後，宋嘉樂周三（10日）公開回應。他表示，自己其實已經考上了中科院的研究生，將繼續讀測繪工程專業，不過近期打算從老家回武漢實習，但由於實習時間只有一個月，故找工作並不順利。最後出發前，他在線上聯繫到了一家體育用品公司。

宋嘉樂想用一種前所未有的方式展示自己。（北京青年報）

宋嘉樂表示，自己平時就比較幽默搞怪，想用一種前所未有的方式展示自己，因此從網上花幾十元定製了該件衣服，並在7月7日從平頂山回武漢時穿著上高鐵。而他的靈感則來源於家鄉一些大爺大媽，「他們會在路上舉租房、住房的廣告牌，其實就是把人當成行走的廣告牌」。

宋嘉樂的行為也確實引起了路人的注意，搭高鐵期間，還有大爺大媽主動找他搭話，關心他的求職情況。後來到體育用品公司面試時，面試官更是直接拿出照片詢問穿「簡歷戰袍」的是不是他本人。

面對自己走紅，宋嘉樂大方回應。（北京青年報）

「簡歷戰袍」令宋嘉樂收穫offer。（北京青年報）

他強調，這次算是一次行為藝術，主要是為了搞笑、好玩，本意不是製造求職焦慮，也沒有抹黑學校和專業的意思，簡歷本身也有很多不正經的地方，因此希望外界不要過分解讀。

而上述公司也認為他在運營上的一些想法挺好的，決定給他offer，另外也有多家企業主動拋來橄欖枝，只是礙於時間和工作地點等因素而拒絕。他最後表示，自己打算在研究生階段繼續掌握專業能力，然後從事專業相關的工作。