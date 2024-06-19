港青點揀？　4成港人欲北上尋機會　內地卻封香港「打工仔天堂」

撰文：鄭寧 盛昀
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自2022年末香港實施「高才通」計劃以來，不少內地年輕人南下尋求工作機會；政府亦推出「大灣區就業計劃」，鼓勵港人北上就業。
據係香港廣東青年總會今年1月發布數據顯示，有近七成人願意到北上發展，創下新高；Jobsdb亦於5月發布報告稱，近四成打工仔表示有意到境外尋找機會，並有高達45%年輕受訪者視內地為首選地點。不過，香港的高收入，亦讓香港成為內地不少年輕人的夢想之地，並認為香港不「捲」的社會環境是「打工仔天堂」。
近日，有本港大學生在接受《香港01》採訪時就表示，對於北上就業，抱著開放的態度去了解，有機會也會嘗試到大灣區；也有同學表示，會駐紮香港，看好香港面向國際及內地的廣闊市場。不過，他們一致認為，內地確實比香港更內捲，搵工還是會注重薪資和生活工作相平衡。

由香港城市大學主辦的「青年金融創科培訓計劃2024」在上月結束，來自香港理工大學的PayPilot隊伍在總決賽中獲得冠軍，理大金融專業的楊鈞羽就是其中一員。參加此次比賽讓楊鈞羽堅定了自己未來的就業方向，他表示自己在一定會在金融科技或者科技領域發展，「因為我覺得科技是一個大趨勢。」

香港理工大學的PayPilot隊伍成員楊鈞羽。（受訪者提供）

近年來，大灣區科技產業發展飛速，參加比賽時，楊鈞羽與許多澳門和內地隊伍交流，了解內地的金融科技。他就表示，自己參過一些內地創科交流團，去了廣州南沙，感受到內地的營商環境及創業環境，認為香港青年到內地創業十分有優勢。

「內地現在有一些青年創業的園區，其中會有一些政策是專門給香港學生的。這些都是非常之好的，相信未來會愈來愈多。」楊鈞羽稱，對於大灣區的創業政策，自己也會再多了解一些，「我覺得未來都可以多去學習，或者多了解一些內地或者大灣區的發展。」

在本次比賽中，獲得季軍的香港科技大學博士呂皓楠目前正在創業，他表示自己的團隊亦正在了解香港及大灣區的一些創業計劃，「香港給我們提供了一些優惠，包括一些加速器、孵化器的計劃，如果我們要請一些大學生或者說工程師的話，其實他也會提供相應的優惠。」

季軍獲得者香港科技大學博士呂皓楠（左一）。（受訪者提供）

雖然大灣區亦都給了許多優惠條件，但目前為止團隊仍以香港為重心。他認為，香港的優勢是面向國際。「我們當然不可能只面對香港，也想面向台灣，及其他國際市場。其實內地的市場也特別的大，但我們不希望只側重一方面，然後就流失另一方面的客源。」呂皓楠說，「我們期望的是兩邊兼顧」，留在香港，香港的優勢就會變成團隊的優勢。

雖說大灣區9+2融合，但香港與內地在各種方面仍是截然不同。其中，在就業環境上，過去香港以工作快節奏、職場競爭激烈、長時間加班等聞名；然而近年來，隨著內地市場的崛起，人才湧現，「捲」成了內地就業市場的最大問題，捲自己、捲他人，卻收不到相應的回報。相反，高收入的香港變成了許多內地青年的夢想之地，並被稱為是「打工人的天堂」。

一樣是密密做，但香港打工仔在法定假期上班卻只獲一天補假，這比不少地區的打工仔來得辛苦吧。（資料圖片）

對於兩地就業環境，楊鈞羽認為，香港的就業競爭會愈來愈大，「因為隨著香港和內地的人流、物流、資金流、信息流的互聯互通，愈來愈多內地人會來香港發展，比如專才通等等。同時很多內地顧客會來香港，所以香港可能愈來愈多人要會講普通話，可能才能在香港有更多的就業機會。」

至於內地的「捲」，還是在校生的楊鈞羽認為，從學歷上看，大部份人都有研究生學歷的內地，比香港更「捲」；但職場方面，他則笑稱，「要親身試一下才知」。未來求職的話，他會更關注薪酬、以及「Work life Balance」，「工資對於生活水平有很大的影響，而且我相信特別是年輕一代都是傾向於工作和生活的平衡。」

（深圳微時光提供）

作為正在創業的博士畢業生，呂皓楠從市場整體環境看內地年輕人的就業情況，他表示，「我們都知道房地產並不是那麼好，互聯網其實也愈來愈不太好，有很多政策，比方說可能競業協議之類的，其實對於應聘者、對於打工人來說都不是特別友好的一些政策。」

而他也認同「內地會比香港會更內捲」，「應該是說內地跟自己比已經不如三五年前，可能還需要一段時間恢復。」雖然就業市場艱難，但呂皓楠表示，這對創業也許是一個機遇。政府會為創造更多就業機會，扶持初創企業，「所以從人才方面想，對我們來說是有好處的。」

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