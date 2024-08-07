當清華大學教授勞東燕遭遇「大字報」

這幾天清華大學法學院教授勞東燕被推到了輿論的風口浪尖。

起因是勞東燕教授針對《國家網絡身份認證公共服務管理辦法（徵求意見稿）》提出了反對意見。目前該反對意見已經不可見，自媒體還曾一度風傳勞東燕的微博被清空。

勞東燕說，「既然是公開徵求意見，我也想公開表達一下我的意見。」她提出的「反對意見」很直接——網號制度就相當於給每個人的上網行為安裝一個監視器，所有網上的痕跡（包括瀏覽痕跡）都可一網打盡打盡地輕易加以收集。網證制度則意味着，上網或使用網絡服務提供者提供的服務，將在實質上成為一種需要經過許可才能享有的特權，如果相關部門不提供認證服務，個人就難以享有相應的網路服務，包括但不限於發言、評論與其他服務。

8月6日，勞東燕在微博上稱，「以前也經歷過網暴，但充其量就是網絡水軍，體制內部門組織安排下面的人轉發對我的大字報，這還是第一次。又一次刷新了我的認知。見證歷史的時刻。至於原因，不就是公開徵求意見的某辦法我提了反對意見嗎？」

清華大學教授勞東燕微博截圖。（勞東燕微博）

過去一段時間，隨着與法治有關的事件頻頻引發關注，這位敢言的法學教授第一時間發出的評論總能攪動輿論場。從人臉識別技術的濫用風險，到《治安管理處罰法》的修訂意見，再到人民大學性騷擾事件，勞東燕都未缺席。

8月5日，勞東燕在微博上發文稱，「就單純轉一篇講網球培養方式改革的文章，有些人也要發動語言攻擊，還有陰陽怪氣的諷刺，的確是讓我看不懂。我原來不太相信，這世上會有莫名其妙的恨，如今算是見識了。我倒是沒有生氣，因為也不值得生氣，只是奇怪究竟什麼表述刺激了這些人脆弱的心靈，是其中的『自由』二字麼？抑或就是為了完成任務而來？要是後者的話，安排與承擔這種任務的人也夠下作的。」

習近平稱「全面推進依法治國必須走對路，走適合自己的法治道路」，「決不能照搬別國模式和做法，決不能走西方『憲政』、『三權鼎立』、『司法獨立』的路子」。（視覺中國）

從莫言起訴風波到今次勞東燕遭遇的網暴和大字報，中文網路不僅在急速崩塌，同時也總有一股愚蠻的力量在橫衝直撞。

此前一篇網文《我看到一股愚蠻力量橫衝直撞》以莫言被起訴切入發出的擔憂，「我似乎看到一股蠻愚的力量，從那個不堪回首的時代裏借屍還魂，重返人間。在揮動鐵索砸傷日系車車主的打工者蔡洋身上，在惡意舉報導致店鋪關門的網紅身上，在威脅辱罵穿和服少女的群眾身上，在以侮辱先烈、美化侵略為名起訴莫言並煽動簽名的毛星火身上，我都看到這種橫衝直撞的蠻愚力量。」在該文作者看來，這股力量不容低估，因為「正是在這種力量的衝擊下，經濟越來越蕭條，文化越來越僵化，社會越來越封閉，人們的生活也變得越來越艱難。這股蠻愚力量如不攔阻遏止，勢必會像瘋狂肆虐的火災一樣，給這個民族造成更大的災難。」

對於莫言被起訴，有專欄作家這樣分析，「很明顯，攻擊莫言的不是一個人，而是一個被召喚出來的群體，一種力量。『連』胡錫進都感覺到了這種力量的可怕，他假裝不知道過去十幾年就是他和他的報紙，一直在召喚和利用這種力量。現在『更革命』『更純粹』也『更狹隘』的人出現了，他自己都怕了。過去十幾年，這種力量已經摧毀掉不少人。」「我不太同意『死灰復燃』這個說法。在這片土地上，他們一直存在，是主流，也是一種背景。『我們』，很大程度上也是他們。」

莫言獲得諾貝爾文學獎（一條授權使用）

疫情期間，《香港01》記者採訪方方時，她談到了更深層的原因。「改革開放過程中，我們對文革的反思和肅清餘毒也不徹底。比如，歷史課從來都不講文革到底怎麼回事。儘管改革開放，需要人們放下舊事，儘量朝前看，但是舊的價值理念仍然保留着，沒有徹底反思。更兼改革開放中，過於匆忙的政策和執行中的粗糙，也讓底層很多人受到傷害，懷舊，便成為他們安慰自己的一種方式。改革開放四十年，社會整體上有巨大進步，受益人很多，但是，應該看到受到傷害的人也很多。極左勢力利用了這些人群的個人情感。」

憂心忡忡之外，新的生活方式和觀念的確也在出現，雖然這種新的生活方式能否抵擋得住前面那股愚蠻的力量還不好說，但至少，越來越多人的不再輕易被宏大敘事主導，而是開始密切得關注日常、捍衛日常。中國在經歷了幾十年的高速發展之後，人們正在被迫慢下來，並第一次開始認真思考「快」與「慢」的意義，思考法治之於一個多元、開放、包容的正常社會的價值。

希望勞東燕教授不要成為第二個方方，捍衛勞東燕，也是在捍衛我們自己，以及捍衛一個多元、開放、包容的正常社會。