向官僚主義形式主義宣戰

中共中央政治局7月30日召開會議，審議《整治形式主義為基層減負若干規定》，會議指出，形式主義、官僚主義是「頑瘴痼疾」，必須下大力氣堅決糾治。基層是「最後一公里」，不能被形式主義、官僚主義束縛手腳。會議強調要強化制度建設與執行，統籌為基層減負和賦能，整治「指尖上的形式主義」。

會議還承諾，對基層群眾反映強烈的突出問題，要發現一個整治一個；對具有一定典型性、普遍性的問題，要集中力量開展專項整治和清理，切實把基層從形式主義、官僚主義的束縛中解脱出來，引導黨員幹部樹立正確政績觀，激勵擔當作為，有更多精力抓落實。

需要在中央政治局層面專門開一場針對形式主義、官僚主義的最高決策會議，可見中共最高領導層對形式主義、官僚主義的態度，同時亦可見現在官僚主義和形式主義在中國社會的嚴重程度。

二十屆三中全會。（新華社）

官僚主義與形式主義不是中國這樣中央集權體制獨有的問題，坦率說在採取其它管治體制尤其是西方民主政治制度的國家也不是新鮮事，不同形態的官僚主義和形式主義在不同國家有不同的表現形式。只是在採取中央集權制的國家，因為官員權力的來源來自於上級任命而非直接選舉，民眾缺乏對官員進行意見表達的直接渠道，官員也普遍更敬畏賦予其權力的政治上級而非普通民眾，因而這兩種主義表現得更加突出，也往往更令最高決策者與普通大眾難以忍受。

中共自身對官僚主義、形式主義的問題不可謂不重視，從中共還尚未執政開始，中共的創始領導人毛澤東等就對這兩種主義進行過嚴厲批評，此後，針對不同時代呈現的不同形態的官僚主義與形式主義，無論哪一任中共領導人都極為重視，都對如何打擊這兩種主義做出過具體安排。遺憾的是，因為這兩種主義是與人類社會化形態同步變化演進的東西，或者說是人性中的懶惰、自私一面與制度體系的自然結合，因而不管怎麼打擊都無法根除。不僅如此，一有合適的氣候條件，特別是當決策與權力趨向集中，這種情況就更加嚴重。

官方下發緊急通知，要求堅決反對環保形式主義。（資料圖片）

很多人對官僚主義形式主義在過去幾年的泛濫抬頭都深感頭疼。比如，在新冠疫情防控中，中共一方面展現了強大的社會動員能力，在疫情初期有力控制住了病毒傳播，但是因為官僚主義與形式主義、層層加碼、一刀切等普遍存在，也給官民關係、給普通大眾帶來了嚴重的感情傷害，甚至成為後期爛尾和對經濟社會造成巨大沖擊以至於到現在還未能恢復元氣的原因之一。

再比如，這幾年隨着改革與反腐深入，中共整肅官場，嚴肅政商關係，加大了對腐敗和官商勾結的整治力度，取得了非常了不起的成績，但與此同時，不少官員也趁機躺平，要麼不作為，要麼不願作為，要麼就在政治正確的高度，也不顧實際情況和大眾感受，不顧社會承受能力，寧左勿右一竿子幹到底，極大的激化了社會衝突，惡化了社會信心，加大了經濟下行壓力。

在現實工作中，還有其它各種花樣百出的官僚主義和形式主義。《中國紀檢監察報》層發過一篇文章，指出了廣泛存在的官僚主義與形式主義現象，包括：執行黨中央重大決策部署只重表態不重落實，台上一套台下一套，嘴上大談擔當實幹，實則在工作中搞形式、走過場、打折扣，陽奉陰違、表裏不一。有的幹部滿足於口頭表態、材料畫圈，面對困難矛盾不是以身作則、站位一線，而是簡單作批示指示，動輒讓下級簽責任書，後續落實則不管不問。在推動事業發展和工作落實上搞選擇、打折扣，難以給領導留下深刻影響的事不願做，觀摩評比看不到亮點的事不願做，只挑選責任輕、易見效、好處多的事做。更有甚者，有的部門習慣數據造假，為討好上級、贏得好評，編造成績單，掩蓋真問題。

怎麼樣解決這些令人痛恨的形式主義、官僚主義「頑瘴痼疾」？靠開會、發文件、作指示肯定不行，一定程度上，光靠開會發文件作指示反對形式主義和官僚主義也屬於官僚主義與形式主義。另外，從之前反官僚主義與形式主義的效果看，繼續用原來舊的方式，比如思想教育與政治學習等，也解決不了問題。因為如果能解決的化，就不會有越來越嚴重的官僚主義與形式主義了。

借鑑中共成功反腐與改革的經驗，要有效反對形式主義和官僚主義必須創新思路，必須拿出像反腐和改革那樣的勇氣和決心。在反對官僚主義與形式主義時，必須結合大量不同形式的官僚主義與形式主義案例，從具體案例入手，通過加大懲處力度來進行警示教育，光空對空的教育與反對很難有什麼 實質效果。要找到官僚主義、形式主語與權力體系的依附結合之處，通過綜合運用群眾監督、媒體輿論監督、專門機構監督等辦法，用反腐的辦法精確打擊，與反腐分進合圍，才可能有效鏟遏制官僚與形式主義。