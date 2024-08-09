疑盜賣4000具屍體震驚輿論 豈能一刪了之？
日前，在內地社會引起軒然大波的盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案，極大衝擊了世人的認知。在一個承平年代，竟然會發生這樣刺穿倫理底線的醜聞，讓人不寒而慄。
8月8日，律師易勝華在網上公開一起盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案的案件材料，顯示山西奧瑞生物材料有限公司涉嫌非法購買遺體、殘肢作為原材料，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。該公司在2015年到2023年的營業收入合計達到3.8億元人民幣。當地警方查封人體骨骼原材料、半成品18餘噸，成品34077個。
據了解，該案牽涉犯罪嫌疑人75人，牽涉山西奧瑞生物材料有限公司、四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位，以及犯罪嫌疑人蘇成忠所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。其中，涉事企業山西奧瑞生物材料有限公司自稱「技術業界領先」，參與兩項行業標準，而作為涉事公司實際運營人的李寶興，據傳還是全國勞動模範，他被指控安排公司多人偽造遺體志願捐獻登記表，組織員工在遺體捐獻登記表上假冒家屬簽字。
從目前已有訊息來看，該案不僅存在不少駭人聽聞、讓人不適的細節，而且嚴重衝擊法律和道德底線，揭露一個規模龐大、團體犯罪的盜賣、破壞屍體的重大丑聞。山西太原市公安局和太原市檢察院已在辦理該案，後續情況還有待進一步查實。
論道理，面對如此重大而又駭人聽聞的案件，社會應該作為反思和解決問題的教訓。然而奇怪的是，從8月8日到現在，許多關於該案的文章都被刪除，相關討論受到明顯限制。為何會這樣？一個可能性解釋是該案過於令人不適，牽涉的單位和人員較多，故有關部門選擇低調處理。然而，過往的歷史早已證明，一個社會不怕出現問題，怕的是問題不讓討論和得不到解決。如果社會在問題發生後把問題暴露在陽光之下，及時展開討論，集思廣益，舉一反三，便能避免重蹈覆轍。反之，如果社會讓問題藏在暗處，不讓公眾正常討論，恐貽誤解決問題的時機。
煤制油食用油混裝事件便是活生生的教訓，這樣的事情在以前就有發生，但因為公共監督、社會監管的缺失，以至於釀成近10年最大食品安全醜聞。現在新聞已經過去一段時間，但煤制油食用油混裝事件至今仍無下文。須知，煤制油食用油混裝事件一個最大的教訓便是，一個健康的社會離不開多元開放環境下的公共監督。
對盜賣屍體案討論的限制和一刪了之，是典型的傳統管控思維，而非今天中國更向往的治理思維。近些年來決策層倡導「國家治理體系和治理能力的現代化」，其實是希望各級部門和官員提升治理能力，以更好滿足社會轉型過程中人民群眾日漸提升的治理訴求。正因這樣，對待盜賣屍體案的討論，應該在法治框架下秉持開放態度，要鼓勵討論，集思廣益，共同為杜絕類似問題的發生建立牢固的基礎。