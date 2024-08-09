疑盜賣4000具屍體震驚輿論　豈能一刪了之？

日前，在內地社會引起軒然大波的盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案，極大衝擊了世人的認知。在一個承平年代，竟然會發生這樣刺穿倫理底線的醜聞，讓人不寒而慄。

8月8日，律師易勝華在網上公開一起盜竊、侮辱、故意毀壞屍體案的案件材料，顯示山西奧瑞生物材料有限公司涉嫌非法購買遺體、殘肢作為原材料，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品。該公司在2015年到2023年的營業收入合計達到3.8億元人民幣。當地警方查封人體骨骼原材料、半成品18餘噸，成品34077個。

據了解，該案牽涉犯罪嫌疑人75人，牽涉山西奧瑞生物材料有限公司、四川恆普科技有限公司、山東青島大學附屬醫院肝臟病中心、桂林醫學院、桂林市殯儀館、平樂縣殯儀館、永福縣殯儀館等單位，以及犯罪嫌疑人蘇成忠所控制的雲南水富市火化場、重慶巴南區火化場、貴州石阡縣火化場、四川大英縣火化場。其中，涉事企業山西奧瑞生物材料有限公司自稱「技術業界領先」，參與兩項行業標準，而作為涉事公司實際運營人的李寶興，據傳還是全國勞動模範，他被指控安排公司多人偽造遺體志願捐獻登記表，組織員工在遺體捐獻登記表上假冒家屬簽字。

從目前已有訊息來看，該案不僅存在不少駭人聽聞、讓人不適的細節，而且嚴重衝擊法律和道德底線，揭露一個規模龐大、團體犯罪的盜賣、破壞屍體的重大丑聞。山西太原市公安局和太原市檢察院已在辦理該案，後續情況還有待進一步查實。

一輛卸完煤制油的罐車在未洗罐的情況下進入一家糧油公司裝載大豆油。（新京報）

論道理，面對如此重大而又駭人聽聞的案件，社會應該作為反思和解決問題的教訓。然而奇怪的是，從8月8日到現在，許多關於該案的文章都被刪除，相關討論受到明顯限制。為何會這樣？一個可能性解釋是該案過於令人不適，牽涉的單位和人員較多，故有關部門選擇低調處理。然而，過往的歷史早已證明，一個社會不怕出現問題，怕的是問題不讓討論和得不到解決。如果社會在問題發生後把問題暴露在陽光之下，及時展開討論，集思廣益，舉一反三，便能避免重蹈覆轍。反之，如果社會讓問題藏在暗處，不讓公眾正常討論，恐貽誤解決問題的時機。

煤制油食用油混裝事件便是活生生的教訓，這樣的事情在以前就有發生，但因為公共監督、社會監管的缺失，以至於釀成近10年最大食品安全醜聞。現在新聞已經過去一段時間，但煤制油食用油混裝事件至今仍無下文。須知，煤制油食用油混裝事件一個最大的教訓便是，一個健康的社會離不開多元開放環境下的公共監督。

對盜賣屍體案討論的限制和一刪了之，是典型的傳統管控思維，而非今天中國更向往的治理思維。近些年來決策層倡導「國家治理體系和治理能力的現代化」，其實是希望各級部門和官員提升治理能力，以更好滿足社會轉型過程中人民群眾日漸提升的治理訴求。正因這樣，對待盜賣屍體案的討論，應該在法治框架下秉持開放態度，要鼓勵討論，集思廣益，共同為杜絕類似問題的發生建立牢固的基礎。