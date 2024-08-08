火葬場盜屍拆骨｜青島大學附院醫生涉售10餘具人體骨骼 價格曝光
撰文：朱加樟
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山西奧瑞生物材料有限公司（下稱山西奧瑞公司）涉嫌非法購買遺體、殘肢作為原材料，用於生產「同種異體骨植入性材料」產品，在8年間獲利3.8億元（人民幣，下同），涉案的還有醫院、醫學院、殯儀館、火葬場等，涉及非法盜竊、倒賣屍體數千具，案件轟動內地。
內媒《澎湃新聞》8日報道，其中一名涉案者為青島大學附屬醫院器官移植中心副主任、主任醫生李某強，中心網站已將李某強的信息緊急撤下。
報道指，案件材料稱，2015年至2021年期間，李某強事先將遺體肢解後，放入冷櫃保存，電話聯繫山西奧瑞公司的李某源，由李某源等人將肢解後的屍體運回山西奧瑞公司，共5次。
李某強共出售10餘具人體骨骼原料，每具價格1萬-2.2萬元不等。李某源等人對李某強進行辨認，確認去過青島大學附屬醫院與李某強對接購買人體骨骼原料。
公開資料顯示，李某強曾任青島大學附屬醫院肝臟病中心副主任，現為青島大學附屬醫院器官移植中心副主任、器官移植中心重症監護室主任、器官捐獻與移植管理辦公室副主任。
官網資料介紹，李某強長期從事危重病人監護及治療，熟練掌握危重病人搶救治療的各項技術，對肝移植病人的術前管理及術後監護治療有豐富的經驗。
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