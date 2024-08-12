年輕人的變化正為中國未來注入新的可能

巴黎奧運會已經閉幕，但中國運動員的表現給世人留下深刻印象。在不少人看來，00後運動員已經扛起中國奧運的大旗，他們大放異彩的表現是中國社會變化的縮影。

恰如中國90後運動員傅園慧在2016年裏約熱內盧奧運會的率真、幽默表現一樣，在本次巴黎奧運會期間，一些中國00後運動員身上散發着自信、從容、青春的氣息，他們有個性，具備現代體育競技精神，而少了一些為了國家榮譽而揹負的壓力。

90後、00後運動員的變化在一定程度上折射出中國社會的變化。與父輩、祖輩不同，90後、00後的中國年輕人儘管仍自小接受愛國主義、集體主義的教育，但他們的成長與中國市場經濟的快速發展、全球化背景下網路訊息技術突飛猛進高度重合，他們身上的個人主義色彩更濃。儘管有不少人認為90後、00後當中存在小粉紅現象，但不能迴避的真相是，相當高比例的90後、00後，哪怕是其中的小粉紅群體，他們的精神底色依然深受市場經濟和網路時代的個人主義影響。

游泳運動員潘展樂所代表的中國00後運動員在巴黎奧運會大放異彩。（TVB截圖）

許多90後、00後固然帶有國家主義的一面，但他們的國家主義與父輩、祖輩那種講紀律、注重順從、犧牲自我的國家主義有明顯區別，他們更注重自我享受和人生追求，他們的權利意識、個人主義觀念是發自內心的自然而然行為。他們的小粉紅傾向雖然離不開國家主導的意識形態教育，但更是因為他們成長於國家崛起的上升周期，自小坐享經濟騰飛帶來的生活水平改善成果。正因這樣，無論他們是否有小粉紅、國家主義的傾向，他們都已經不同於他們的父輩、祖輩，他們當中許多人會對自身權益保護提出更多訴求，會與港台、西方年輕人有更多共同話語。

長期以來，因為整個國家所揹負的沉重歷史包袱，因為經濟社會發展水平的落後、封閉，因為受教育程度的普遍有限，大多數90後、00後的父輩、祖輩不得不在物質匱乏、社會封閉的環境下成長，並深受自古以來的傳統家庭、社會、政治觀念影響。儘管90後、00後的父輩、祖輩有不少經歷過啟蒙、受過高等教育的人，他們對國家發展過程中的成敗得失教訓有深刻體會，但殘酷的真相是他們比例太低。在他們接受高等教育，成為社會精英的背後，是絕大多數同齡人連高中都未讀。

今天中國的大學錄取人數遠高於1977年恢復高考時候的大學錄取人數。圖為2024年6月高考首日，廣州一個高考試場。（視覺中國）

然而現在的情況已經發生改變，90後、00後無論受教育的廣度、比例還是高等學歷佔比，都遠遠高於父輩、祖輩。教育未必能改變命運，但教育對一個人成長和觀念塑造有深遠影響。當中國人受教育的水平越來越高，當越來越多的人都能接受教育，其實意味着中國社會的結構已經在發生變化，普遍文盲的傳統農民社會徹底成為過去，人人受教育的工業化、現代化社會已經來臨。當然，中國教育體系帶有過於強烈的意識形態宣傳色彩，官僚主義的危害不容忽視，理應引起全社會的反思和改進，但教育和知識自有一套內在的邏輯體系，隨着受教育群體日益增長，只要中國日益融入世界舞台，未來中國有望因為全民受教育而發生積極變化。

這都是改革開放給中國帶來的變化。一個國家的國民素養往往決定一個國家的總體面貌。有什麼樣的人民，便會有什麼樣的國家。少數人的努力只能改變一時，只有當一個國家的多數人都發生改變，都變得自信、從容，都有現代權利觀念，國家的進步便會有最牢固的基石。90後、00後帶來變化尚在路上，未來當整個國家有越來越多的人發生變化，當涓涓細流匯聚成大江大河，中國將有更多可能性。