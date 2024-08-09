潘展樂、鄭欽文和全紅嬋　平視世界的「00後」正在說好中國故事？

怎麼講好中國故事，怎麼做好國際傳播，怎麼破解「有理說不出、說了傳不開」的困局，這屆巴黎奧運會上一眾00後給出了答案。他們在奧運會這個國際舞台上的表現，生動詮釋了什麼叫自信，什麼是平視世界的一代人。



巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文（GettyImages）

巴黎奧運網球女單金牌得主鄭欽文（GettyImages）

比如獲得網球女子單打冠軍的鄭欽文，在登頂奧運會最高峰之後接受媒體採訪時，毫不掩飾自己感受到的榮耀和自豪。她說，「從小我一直都在夢想着大滿貫，一直都在夢想着奧運會，我為今天取得的成功感到榮耀和自豪。」同時她也直言奧運會對父母對自己非比尋常的意義，「我也知道我爸爸媽媽一直以來把奧運會看的比大滿貫還要重要，也包括所有中國人民都把奧運會看的可能比個人的大滿貫重要。我終於在那一刻我做到了，我覺得對我來說是一個全新的突破，以及我進入到一個新的境界。」

當然，在短視頻和網路如此普及的今天，人們自然也會看到鄭欽文如何以流利的英文應對世界各地媒體的採訪，以及她又如何以健美陽光自信的形象重塑着國人的審美。

8月3日，巴黎奧運會，中國網球手鄭欽文於決賽擊敗克羅地亞的維姬（Donna Vekic），成為史上首位亞洲球手稱霸奧運網球女單。（Claudia Greco／路透社）

再比如剛過完20歲生日的游泳運動員潘展樂。在此次巴黎奧運會上，潘展樂在男子100米自由泳決賽中，以46秒40的成績打破世界紀錄奪冠，這是中國游泳歷史上第一個男子短距離自由泳奧運冠軍。隨後在男子4X100米混合泳接力賽中，潘展樂在最後一棒游出45秒92的分段成績，逆轉全局、勇奪金牌，打破了美國隊對該項目長達40年的壟斷。

賽後在接受媒體採訪時，潘展樂霸氣回擊了各方此前看不起的聲音。在4X100米混合泳接力賽後，潘展樂先是感謝了其他3個隊友給他創造的信心和優勢，之後直言「此前隊友對於成績不滿意，現在比賽已經結束了，冠軍是我們，不滿意的應該是別人」。面對美國選手賽前的不禮貌，潘展樂在賽後說，「一雪前恥！看不起我們的，今天把他們都拿下了。」

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

還有17歲的跳水運動員全紅嬋，2024巴黎奧運會女子10米跳台跳水決賽，全紅嬋以425.60分的高分衛冕奧運冠軍。人們喜歡全紅嬋，除了她的超強能力和令人驚歎的「水花消失術」，當然還有她展現出的純真本性。

當記者問：「你留給我們和公眾的（印象），大家覺得都是快樂是吧，別人都關心你飛得高不高，但實際上你累嗎？」全紅嬋的回答像是「溫柔回懟」：「這話問的，誰不累呀。」當CGTN記者問「你總說小小巴黎拿捏，那我考一考你，拿捏用英語怎麼說？」，全紅嬋回答，「不會」。該名記者再次追問，「那我教教你好不好？」則被全紅嬋直接拒絕，「不用了，我不想知道，不想知道。」該記者就只能尷尬大笑。在記者會上，全紅嬋戴着奧運五環的搞怪眼鏡接受採訪，也讓人耳目一新。

全紅嬋摘金後忍不住落淚。（Reuters）

全紅嬋和陳芋汐摘下金牌和銀牌，兩人制霸奧運跳水項目。（Reuters）

張雨霏霸氣回應外媒：為什麼中國運動員游得快要被質疑？

還有在發燒和生理期的雙重不適下，拼下巴黎奧運會女子200米蝶泳銅牌，以個人7塊奧運獎牌成為中國游泳「第一人」的張雨霏。面對澳洲電視台第七頻道的記者自稱已經第九次圍繞興奮劑醜聞的發問，以及對潘展樂前一天以破世界紀錄的成績贏得男子100米自由泳「飛魚」大戰表示難以接受，張雨霏平靜地回答：「暴露我們姓名的做法就不妥當。我相信世界泳聯是一個公平的存在，它不會允許某一國做出特殊的舉動或者特殊的包庇。為什麼世界泳聯沒有公布這件事，而是被其他國家公布出來呢？問題世界泳聯已經調查清楚，也是為了保護我們這23名運動員不受到其他外界聲音的干擾，讓我們可以正常地去備戰奧運會。」

巴黎奧運｜外媒質疑潘展樂用禁藥 張雨霏反駁： 你唔話菲比斯

張雨霏在200蝶摘銅。（Getty Images）

對於潘展樂破紀錄的表現，張雨霏還反問記者：「為什麼中國運動員游得快的時候要被質疑？美國的運動員菲爾普斯拿到8塊金牌的時候，為什麼沒有人敢去質疑他？萊德茨基從2012年到2024年，稱霸了這麼多年的女子中長距離自由泳，每屆都有金牌入賬，為什麼沒有人去質疑她？」

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自信但決不自大，不畏懼各方質疑，有深厚的家國情懷也能充分張揚個性，尊重基於規則的秩序但也不懼對不公平的規則發起挑戰，這就是中國00後一代展示出的精神面貌。據統計，這一屆奧運會中國代表隊總共來了405名選手，00後就超過了131人。顯然，00後一代已經開始集體登上奧運舞台，他們不僅是平視世界的一代人，也是衝破傳統敘事在講中國故事的一代人。當很多人以「小粉紅」來蓋棺定論中國年輕一代時，他們則以實際行動告訴世界，什麼才是真的00後一代。

「不裝」的00後，也才真的講好了「中國故事」。