巴黎奧運｜鄭欽文女網奪金品牌代言搶破頭：00後商業價值大爆發

在今年巴黎奧運會上，中國代表隊的老將和00後新星們不僅奪得了多枚獎牌，還引領了一波新的商業價值高峰。內媒《澎湃新聞》報道，特別是00後的新一代運動員，他們的出色表現和青春魅力使他們成為品牌追捧的焦點；其中，網球選手鄭欽文以她的奧運金牌和多項品牌代言，成為最具商業價值的運動員之一。



8月3日，上海鬧市街區矗立的大幅鄭欽文廣告。（視覺中國）

鄭欽文的崛起：從賽場到品牌代言

21歲的鄭欽文在巴黎奧運會上創造了中國網球史，奪得首枚奧運單打金牌。這一成就讓她成為媒體和品牌關注的焦點。據悉，鄭欽文在奧運會前已經與包括耐克、威爾勝、蘭蔻、伊利、斯維詩、麥當勞、霸王茶姬和勞力士等多個頂級品牌簽訂了合作協議。這些品牌看中了鄭欽文的市場潛力和她在年輕人中間的影響力。

根據《福布斯》2023年度女運動員收入榜，鄭欽文以170萬美元的賽事獎金和550萬美元的代言贊助收入，共計720萬美元，位列第15位。她與谷愛凌一同成為唯二進入前20名的中國運動員，也是繼李娜後首位入選該榜單的中國網球選手。在《福布斯》收入榜前十名中，有九名都是網球選手，這也證明了網球運動在商業市場上的認可度。

張之臻與王欣瑜的驚艷表現

在此次奧運會上，張之臻和王欣瑜臨時組成的混雙組合表現出色，奪得銀牌。張之臻在賽前已與多家品牌簽訂了合作協議，包括光明乳業、樂動力、國泰航空、宇舶表、蓋世威和TUMI等，涵蓋食品、奢侈品、運動服飾和出行等多個領域。這些品牌看中張之臻在網球領域的潛力和奧運會上的優異表現。

乒乓球明星的品牌價值

具體來看，乒乓球作為歷年中國隊的優勢項目，無論是「小魔王」孫穎莎、「大頭」王楚欽還是「小胖」樊振東，每一個都是各大品牌方熱門押寶的對象。此次奧運會前，與國乒多位選手簽約合作的品牌涵蓋了食品飲料、服飾、美妝日化、生活用品、數碼產品等多個領域。其中，中國運動品牌李寧選擇直接與國乒隊開展整體合作，彰顯了國乒選手的商業吸引力。

伊利為此次2024年巴黎奧運會中國體育代表團官方乳製品合作夥伴，奧運會前就對乒乓球、游泳、跳水、射擊、網球、羽毛球、田徑等多個項目的選手進行了簽約贊助。（微博）

IMG的運作與鄭欽文的商業價值

鄭欽文背後的體育經紀公司IMG擅長商業運作，其母公司Endeavor是全球最大的經紀公司之一。李娜和谷愛凌等頂級運動員也在IMG的旗下。根據市場預測，鄭欽文今年的收入很可能突破億元大關。專家指出，運動員的商業價值主要體現在代言合作和活動費用上，如果能在現役階段持續刷新戰績，將進一步提高其商業價值。

品牌與運動員的雙贏合作

運動員的商業價值主要體現在代言合作和活動費用上。隨著奧運會的舉行，品牌方紛紛與運動員達成合作協議，這不僅為運動員提供了更廣闊的發展平臺，也為品牌注入了新鮮活力。北京社科院副研究員王鵬指出，運動員的代言經驗和商業潛力是品牌方關注的重點，有經驗的運動員能更好地理解品牌需求，具備商業潛力的運動員則有望在未來取得更大的成功。

1999年出生的覃海洋手握LV、伊利、太平洋保險、超能、農夫山泉、安踏等品牌合作。（微博）

今年奧運會期間，許多00後新星異軍突起，用實力征服全球觀眾。這些年輕運動員的潛質得到了品牌方的高度關注和偏愛。以「跳水夢之隊」為例，這支擁有多位00後小將的隊伍，目前已經與近10個品牌方達成合作，涵蓋美妝、服飾、教育、食品、洗護和家電等不同消費領域。

體操方面，00後中國體操男隊領軍人物張博恒在賽前已接到超過5個品牌代言合作，涵蓋保險、食品、電器、旅遊與運動品牌等領域。射擊隊「00後」組合黃雨婷和盛李豪為中國隊奪下了巴黎奧運會首枚金牌，他們也已經與伊利簽約合作。

奧運會結束後，運動員的代言潮將成為另一個重要的商業機會。對於企業品牌而言，賽後熱度將為品牌提供新的行銷契機。（網上照片）

國羽隊則以2金3銀的成績收官。女子雙打與混合雙打的奪金組合「雅思」和「凡塵」在奧運前已經涵蓋了生活用品、服飾、食品、汽車等多個領域的品牌代言。此外，首次參加奧運會的梁偉鏗搭檔王昶也在男子雙打比賽中奪得銀牌，他們在賽前已經成為攜程的代言人。

運動員的新一波代言潮正在來臨。奧運會結束後，品牌方將繼續尋求與這些新星合作的機會，為品牌行銷提供新的契機。