賴清德再揮屠刀欲除威脅　柯文哲因競選獻金案被查

繼鄭文燦因貪腐案被收押之後，台灣政壇再起波瀾，這次「中招」的不是別人，正是這些年在台灣藍綠之外異軍竄起、在今年總統大選中曾經對賴清德和民進黨構成巨大威脅的台灣民眾黨創始人、「白色力量」的代表性人物，前台北市長柯文哲。

柯文哲是因為競選獻金假賬爭議成為這波風暴的中心。為平息因此而在台灣引發的社會質疑並挽回支持者，柯文哲與其重要助手黃珊珊等人於日前特別開記者會做說明，把責任推給了當時的會計師端木正，稱後者擅自做假賬，將會對其追究法律責任，但是端木正對此不服，聲稱自己所提供的服務均按法令規定處理。

台北檢方已經搜查了柯文哲的民眾黨辦公室，目前還不知道這件事會如何收尾，但是對柯文哲的政治殺傷力已經形成。

柯文哲是前台北市市長，是第一個以非國民黨亦非民進黨籍、又無任何政治經驗的新人於2014年參選台北市市長，以「在野大聯盟」為號召，擊敗中國國民黨籍候選人連勝文當選，成為台北市改制直轄市後首位無黨籍市長，並於2018年成功過連任。因為其獨特的從政經歷和別具一格的言語風格，在藍綠對峙的台灣很快成為一面頗具清新氣質的旗幟，吸引了一大批追隨者，在政治光譜上被定義為「白色」。

2019年，柯文哲創立台灣民眾黨，並出任黨主席。2023年自其長期從業的台大醫院退休後，代表民眾黨參選2024年台灣總統選舉，在試圖與國民黨結成聯盟破裂後單獨以台灣民眾黨候選人參選，結果未能勝選。

2024年台灣民眾黨總統候選人柯文哲（右）正式推出副手人選吳欣盈（左），兩人赴台灣「中選會」登記。（民眾黨提供）

在2024年大選中，柯文哲以對民進黨的執政能力提出質疑，攻擊民進黨違背民主教義，國民黨又太腐敗老舊無法代表台灣未來作為選舉主軸，通過塑造自身的「白色」清廉形象來爭取選民。

從後來的選舉結果看，雖然柯文哲得票率比藍營的國民黨候選人侯友宜和綠營的民進黨候選人賴清德都低，但是因為他的追隨者多為年輕選民和有台獨意識的知識階層，在30歲以下的年輕人中的支持率佔到絕對多數，主要瓜分了構成民進黨基本盤的主力人群，被認為是賴清德繼續參加2028年選舉的最大潛在威脅。

一個月前，賴清德在民進黨內的長期競爭對手，前台灣桃園市市長、台灣海基會董事長鄭文燦因為一樁腐敗案被指控，已經被台灣檢方收押。

沒有任何公開的證據可以證明鄭文燦腐敗案與柯文哲競選獻金案受到過賴清德的指示，也沒有證據可以證明這兩起案件是出於政治與和未來選舉需要對政治對手的打擊報復，但台灣媒體與政治評判人士在評論這兩起案件時普遍傾向於認為，政治動機在期間扮演了關鍵因素。

在2024年大選中以微弱優勢獲取的賴清德，必須未雨綢繆，剷除掉鄭文燦和柯文哲一內一外兩個潛在威脅，才能確保四年後繼續參選的競爭力。否則，四年後，無論柯文哲單獨參選，還是和國民黨聯手參選，都會對賴清德繼續參選執政構成嚴重威脅。