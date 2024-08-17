鄧小平120周年誕辰臨近　中共將高規格紀念、宣示改革開放信號

今年8月22日是已故中共最高領導人、中國改革開放總設計師鄧小平的120周年誕辰。在中共歷史上，毛澤東和鄧小平兩個人的紀念規格是一樣的，即逢十、逢五十、逢百周年時，由中共中央主辦紀念活動。在鄧小平誕辰100周年、110周年時，中共中央都主持了高規格紀念活動。依據慣例，在鄧小平120周年誕辰之際，預計中共會舉行高規格紀念活動，並重新宣示將改革開放進行下去的政策信號。

8月16日，中共中央黨史和文獻研究院發表文章《把鄧小平同志開創的中國特色社會主義偉大事業不斷推向前進》，在當前形勢下對鄧小平的功勳進行了全面評價，認為對鄧小平的最好紀念是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。

該文分為三個部分，其中第一部分的主題是「鄧小平同志為中華民族的獨立和解放、為中國的社會主義現代化事業建立了不朽的功勳」，極高了評價了鄧小平的一生。

該文以高度讚揚語氣寫道：「鄧小平同志對黨和人民的貢獻，是歷史性的，也是世界性的，不僅改變了中國人民的歷史命運，而且改變了世界的歷史進程。這一點，在回看走過的路、比較別人的路、遠眺前行的路中可以看得格外清晰。回顧我們黨在領導社會主義建設中經歷的艱辛探索，聯繫社會主義在一些國家遭受的嚴重挫折，再看看社會主義在今天中國取得的巨大成功，讓人由衷感慨，中國有鄧小平同志來領導我們開創中國特色社會主義偉大事業是多麼值得慶幸！黨的十五大把鄧小平和孫中山、毛澤東並稱為20世紀『三位站在時代前列的偉大人物』，習近平總書記把鄧小平同志領導開創的改革開放和中國特色社會主義偉大事業譽為『近代以來實現中華民族偉大復興的三大里程碑』之一，這樣的評價，鄧小平同志當之無愧。鄧小平同志說過：『沒有毛主席，至少我們中國人民還要在黑暗中摸索更長的時間。』同樣應當說，如果沒有鄧小平同志，中國人民就不可能有今天的新生活，中國就不可能有今天改革開放的新局面和社會主義現代化的光明前景。」

1984年12月19日，鄧小平會見英國首相瑪格麗特·撒切爾夫人，闡述「一國兩制」的構思。 （VCG）

該文第二部分主題是「深刻認識鄧小平理論的歷史地位和指導意義，在新的起點上不斷開闢馬克思主義中國化時代化新境界」，認為鄧小平理論在「深刻總結新中國成立以來正反兩方面經驗，借鑑世界社會主義歷史經驗」的背景下回答了「什麼是社會主義、怎樣建設社會主義」，並指出其中的精髓是「解放思想、實事求是」。

該文列舉了鄧小平提出的論述：「我國還處在社會主義初級階段；社會主義的本質，是解放生產力，發展生產力，消滅剝削，消除兩極分化，最終達到共同富裕；科學技術是第一生產力；在農村實行聯產承包責任制；允許一部分地區、一部分人先富裕起來，先發展起來的地區帶動和幫助後發展的地區；計劃和市場都是經濟手段，計劃多一點還是市場多一點，不是社會主義與資本主義的本質區別；沒有民主就沒有社會主義，就沒有社會主義現代化；用『一國兩制』的科學構想解決台灣問題和香港問題、澳門問題。」該文表示：「其中不少在今天的人們看來習以為常的重大論斷，在當時提出來是多麼振聾發聵乃至石破天驚，對廓清人們頭腦中的思想迷霧、開創改革開放和現代化建設新局面產生了多麼巨大而深遠的影響！」

2020年10月14日，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會在廣東省深圳市舉行。這是當天下午，習近平來到蓮花山公園，向鄧小平銅像敬獻花籃。（資料圖片）

該文第三部分主題是「沿着鄧小平同志開創的中國特色社會主義道路奮勇前進，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業」，將鄧小平的論斷與2012年習近平上任以來中國走向相結合，認為中國式現代化是毛澤東、鄧小平留給今天中國的未竟事業。該文認為，推進中國式現代化「必須堅定在中國共產黨領導下走中國特色社會主義道路」，「必須把堅持高質量發展作為新時代的硬道理」，「必須繼續用好用足改革開放這個重要法寶」，「必須促進人的全面發展和全體人民共同富裕」，「必須堅持走和平發展道路」，「必須深入推進新時代黨的建設新的偉大工程」。該文結尾處引述鄧小平1992年南方談話的忠告：「從現在起到下世紀中葉，將是很要緊的時期，我們要埋頭苦幹。我們肩膀上的擔子重，責任大啊。」

總體而言，該文對鄧小平的評價在相當程度上反映了中國社會的重疊共識，回應了海內外有識之士希望中國將改革開放進行下去的期盼。不久前，習近平在二十屆三中全會的情況說明中開宗明義地表示：「實踐充分證明，改革開放和社會主義現代化建設新時期，我國大踏步趕上時代，靠的是改革開放。黨的十八大以來，黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革，靠的也是改革開放。新時代新徵程上，要開創中國式現代化建設新局面，仍然要靠改革開放。」由此觀之，中共通過高規格紀念鄧小平來宣示持續推進改革開放的政策信號，正是中國社會所需的。