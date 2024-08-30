IBM三分鐘裁員千人　中國研發部門突遭解散引發外企撤退疑慮

有「藍色巨人」之稱的美國國際商業機器公司（IBM），過去一周以突然又倉促的方式向中國研發部門1000多名員工提出「分手」。



8月26日早上，員工們冒著大雨來到位於北京海淀區的IBM辦公室參加線上全員大會，這場會議僅持續三分鐘便結束。

從網上流傳的內部會議紀要來看，IBM全球企業系統開發部副總裁赫根羅瑟（Jack Hergenrother）在會上做了簡要的自我介紹後，便直接進入主題，宣布公司撤掉中國研發部門的決定。

他坦言，IBM基礎設施部門正在持續轉型，這一轉型受制於市場動態和激烈競爭，「而中國的基礎設施業務，在近年來呈現出了下降的趨勢」。

雖說會議只是走形式，IBM人事部後續也會跟進，但高層開會三分鐘便把研發部門「一鍋端」，令不少被辭退的中國員工錯愕和不滿，在社群媒體抱怨不受公司重視。

IBM中國研究院。（微博）

在召開線上全員大會前，內地媒體先爆料，IBM 8月28日晚間毫無預警關閉了1000多名員工的存取權限，包括北京、上海、大連等地的研發和測試崗位員工受影響。

當時公司並沒有立即回應媒體詢問，引發裁員猜測。一名實驗室技術員工稱，關閉許可權前公司員工正常上下班，沒有任何預兆，一些技術員工還處於加班狀態。

涉足中國市場長達40年的IBM如此突然裁員，難道公司有意撤出中國市場？對此，公司在官方聲明中強調，這一人力調整不會影響其為大中華區客戶提供支援的能力，公司仍將繼續在中國市場開展業務。

IBM裁撤中國研發部門有跡可循

作為一家有百年歷史的美國科技巨頭，IBM目前業務集中在軟件、基礎設施和諮詢業務，涉及人工智能和雲計算。

據IBM今年7月24發布的財報，公司第二季營收同比上升2%至158億美元，其中軟件業務和基礎設施業務的營收各增7%和1%，諮詢業務營收則下降1%。

《路透社》報道，IBM第二季營收表現超出了分析師的預期，由於市場對IBM軟件的強勁需求以及客戶在人工智能方面更高支出，令公司股價在盤後交易中上漲4%。

然而，在IBM發出捷報的背後，公司在中國市場其實面對不少挑戰。《北京商報》指出，公司去年在華業務的營收貢獻同比下跌19.6%，是拖累亞太市場表現的主要原因。

IBM這次裁撤中國研發部門看似突然，但其實已有跡可循。

2021年，公司關閉了IBM中國研究院，當時並沒有引起外界太大關注。該研究院於1995年成立，是公司第一家在發展中國家成立的研究中心，而本月被裁的1000多人則是來自1999年成立的IBM中國開發中心與2004年成立的IBM中國系統中心，主要從事研發與測試。

中國工信部信息通信經濟專家委員會委員盤和林認為，IBM裁撤研發部門有利潤下降的原因。

IBM中國研究院（微博@華參智庫首席）

盤和林在《環球時報》發文指出，IBM瞄準面向企業提供數字轉型、雲計算、智能服務等，這方面競爭十分激烈，在海外要面臨亞馬遜、google、微軟等巨頭的針對，在中國區也要與華為、騰訊等企業一爭高下。

《彭博社》也稱，隨著中國經濟低迷、監管審查加強，以及取代外國技術的努力持續針對市場情緒，越來越多公司縮減在華規模，IBM是最新的一家。

更早之前，微軟今年5月據報要求中國雲計算和人工智能業務部門約七八百名員工調往國外。

《華爾街日報》報道指出，中美之間的地緣政治緊張局勢已導致許多跨國公司重新評估在華業務，一些公司在裁員並將業務遷往其他國家。

報道引述瞭解情況的公司員工透露，IBM已告訴一些員工，將在中國以外的地區增加工程師和研究人員崗位，包括印度班加羅爾。

IBM在中國傳出裁員消息後，「中國經濟不行了」「跨國公司都在逃離中國」等質疑重新響起。

不過，評論中國時事的微信公眾號「明叔雜談」發文駁斥，指中國數字經濟仍在持續發展，IBM所在的伺服器、雲等市場，穩中有增。

中國歐盟商會曾於2018年發表年度報告，稱外企無法在華公平競爭。（資料圖片）

對於IBM的裁員，文章說，由於中國本土廠家的持續崛起，中國相關市場已經成為全球競爭最激烈的市場。

文章也認為，美國動輒以「脫鉤斷鏈」相威脅，過去幾年，中國明顯加大了數字經濟基礎設施「本土化」的進程，這對於一家美國跨國企業可能也有不利影響。

全球科技業掀起裁員潮

企業招聘或裁員，往往是行業景氣度的晴雨表。若放大來看，IBM在中國的裁員動作，可以說是全球科技行業不景氣的又一個縮影。

根據美國追蹤起步公司裁員信息的網站layoff.fyi統計，全球科技行業從2022年掀起裁員潮，一直持續至今。

網站數據顯示，2022年和2023年分別有16萬5269人和26萬4220人被裁，今年以來有13萬6782人被裁。除了IBM，其他同行如英特爾、微軟今年也陸續裁員。

與此同時，在人工智能浪潮下，全球就業市場也在經歷變革。IBM首席執行官克里希納去年8月宣布，計畫用人工智能（AI）取代近8000個工作崗位。

有分析指出，IBM在中國國內的研發任務比較少，這次被裁的團隊相對來說是比較流程化而且容易被人工智能替代的業務。

不過，據鳳凰網《風暴眼》報道，不少IBM內部員工否認這次裁員與AI取代人工相關。一名知情人士表示，IBM內部啟用AI取代人工的專案還很少，短時間內研發部門人員的工作還無法被AI取代。

據瞭解，IBM本輪所裁1000多人之中，有不少中年失業者。公司向員工提出「N+3」的離職賠償金，「N」代表員工在公司工作的年數，每滿一年支付一個月工資賠償， 而「+3」則表示在基礎賠償之外，再額外支付三個月的工資作為補償。

這筆「分手金」或許能解決員工在財務方面的燃眉之急，但在中國就業市場嚴峻、各行各業都在刮冷風的當下，突然丟掉「飯碗」的這批人，未來的路不好走。在中國經濟增長放緩、國際地緣政治緊張加劇的當下，和IBM一樣的外資企業，未來在中國的路也不會平坦。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

