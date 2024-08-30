IBM中國僅用3分鐘告知裁員千名員工　有員工批評：感到侮辱

8月26日，美商IBM證實將徹底關閉大陸研發部門，有超過1000人受到影響。不過由於事出突然，中國IBM員工向媒體爆料，稱公司僅以一場短短3分鐘的會議，單方面「告知」員工有關裁員的計畫，甚至沒給提問時間、還有外地還來不及打開視訊平台，會議就已經結束，讓不少員工批評有被侮辱的感覺。



而IBM中國資遣費細節也曝光，被裁撤的員工，將獲得年資外加3個月薪資的補償。



IBM中國研究院（微博）

8月23日，美商IBM中國突然關閉了1000多名研發和測試崗位員工的內網存取權限，被認為可能會大規模裁員。8月26日IBM向內地媒體證實，IBM將徹底關閉大陸研發部門，包括IBM中國開發中心（CDL）、IBM中國系統中心（CSL），均主要負責研發和測試。

綜合《南華早報》、《財新》等媒體報道，該場裁員會議，多位副總裁層級的高層短暫報告後，只表示研發業務將從中國移轉至其他國家，並感謝員工的付出貢獻，隨即就切斷終止會議。根據外媒掌握的消息，IBM將把研發業務移轉到印度班加羅爾。

報道中指出，涉及員工超過1000人，IBM將提供N+3的資遣費，也就是年資外加3個月薪資的補償。

許多IBM中國員工對此非常不滿，更憤怒公司的處置態度。內媒報道指，IBM過去一直是資工、電腦等科技的中國畢業生最嚮往的企業，2000年前後的時候，其研發部門員工幾乎都是985或前十強大學畢業生，不少在這波受影響的員工，都是年資超過5年以上的資深職員。

一名資深員工透露，這波裁員中，他與頂頭上司的經理都被波及，但公司內部文件強調，希望以「優惠自願離職」方式處置。如員工願意在9月13日簽協議，能獲得N+3（年資外加3個月薪資）補償；9月20日前簽字，則將獲得N+1補償。倘若拖到10月31日關閉中心後才離職，將不會給予任何補償。

IBM中國研究院。（微博）

據了解，今年IBM已在全球進行多輪裁員，2023年1月就宣佈裁員3900人（約佔全球人力1.5%），同年5月又宣佈將用AI取代近8000個工作崗位。

IBM強調，未來將轉向服務大陸的民營企業，以及部分在大陸的跨國企業。而在過去，金融、能源等關鍵領域的大型國企是IBM最重要的大客戶，顯然IBM正在調整其在大陸的戰略。