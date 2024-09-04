賴清德否定「中華民族認同」　下一步是「去中華民國化」？

賴清德近期在不同場合表達了他對兩岸關係的看法，他在8月23日的八二三砲戰追思祭悼典禮和9月1日的媒體專訪中，展現了他對北京的強硬立場，並進一步闡明了他的台灣主權觀。這些言論不僅否定了習馬二會所提到的「中華民族認同」，還透露出賴清德與蔡英文在「聯美制中」策略上的微妙差異，特別是在台灣與中華民國關係的重新定位上，表露「中華民國寄生台灣」之意。



賴清德的兩岸世界觀：否定「中華民族認同」

賴清德在8月23日的八二三砲戰追思祭悼典禮上，強調台灣不再反攻大陸，但絕不接受共產黨的統治。他直指北京的目標不是領土完整，而是改變以規則為基礎的國際秩序，以實現其霸權地位。這一言論基本否定了「兩岸同屬中華民族」的認同基礎，與今年4月舉行的習馬二會形成了強烈對比。

賴清德8月23日主持執政後首場八二三炮戰追思祭悼典禮時，提出台灣不再反攻大陸，但也不願意受共產黨統治。（台灣總統府提供）

習馬二會上，習近平和馬英九強調兩岸同屬中華民族，從文化和歷史的角度尋求兩岸的共同點。不論是馬英九期間祭拜黃帝軒轅氏的黃陵、參觀孫中山故居、黃花崗七十二烈士墓及遊長城吟唱「長城謠」，還是習近平提到，「要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局」、「堅定鑄牢中華民族共同體意識」，以及「堅定實現中華民族偉大復興」等等，都意在透過民族認同來推動兩岸的和解與統一。

可以說，習近平與馬英九二會的重點，為緊扣兩岸同屬中華民族而來。彼時不少政治評論認為，習馬二會較少著墨九二共識、一中框架等強硬的政治詞彙，轉身擁抱「中華民族」認同，是北京對當時準備新上任的賴清德政府一記相對緩和的試探，即兩岸、民共要立刻在政治問題取得共識相當困難，那退一步，從兩岸同屬中華民族的角度出發，端看賴清德對此的態度。

然而，賴清德近期兩次的言論直接挑戰了此一試探方向，儘管賴清德自始至終都未言及「中華民族」，但其實已經否定了「兩岸同屬中華民族」的認同論，反而認為北京的目的是藉著民族認同之名，實現其在西太平洋的霸權擴張。

諸如賴清德在9月1日的媒體專訪中質疑，如果中國真正關心領土完整，為何不首先收回在清朝時期被割讓給俄羅斯的土地？這一言論揭示了他對北京動機的懷疑——在賴清德看來，北京對台訴諸統一，不過是近代國際關係倡言主權國家概念下，對外的領土擴張，進而尋求稱霸的一步，深刻表明他從未有過中華民族的認同意識。

賴清德的「聯美制中」策略：從冷戰意識形態對抗到權力擴張

其次，賴清德的「聯美制中」策略，雖然與蔡英文的方針有著一致的基調，但在實質上呈現出顯著差異。蔡英文在任內強調與「理念相近國家」合作，重點放在民主與專制的意識形態對抗上，這種策略具有明顯的冷戰意識形態色彩。然而，賴清德則更強調中國的權力擴張，認為北京企圖透過改變國際秩序來實現霸權。

賴清德接受媒體專訪表示，中國要併吞台灣其實不是為了領土的完整，否則為什麼不拿回在清朝璦琿條約割讓給俄羅斯的土地？圖為賴清德9月2日主持將官晉任授階典禮。（台灣總統府提供）

一如前述，賴清德在談話中指出，中國要併吞台灣的目的不是領土完整，而是要改變以規則為基礎的世界秩序，最終成就霸權。他的這一觀點，展現了一種更為現實主義的外交視角，將國際關係視為國家間的權力競爭，而非單純的意識形態對立。

這種馬基維利主義式的世界觀，強調國家利益至上，並認為權力和安全是最高考量。賴清德的這種思維，無疑會刺激區域內的軍備競賽，進一步加劇地緣政治的緊張局勢，更可能將台灣推向國際衝突的前沿。

「有台灣才有中華民國」暗含的寄生論

最後，賴清德同在媒體專訪中提到「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」，箇中的先有、才有的次序，尤其值得玩味。

回顧蔡英文主政期間，積極倡導「中華民國台灣」的概念，試圖將台獨意識形態與中華民國的國家身份結合在一起，受抨擊是「台獨寄生中華民國」。然而，賴清德的表述卻顯示出一種更為激進的立場，暗示著中華民國反而成為了寄生於台灣的存在。

2020年2月，蔡英文在以817萬高票連任後，隨即接受英媒BBC專訪，稱台灣為「中華民國台灣」，兩岸關係陷入緊張。（台灣總統府提供）

這一觀點的提出，使人不得不思考，賴清德接下來是否意圖推動「去中華民國化」，以更明確地強調台灣的獨立地位。當他說「有台灣才有中華民國」時，似乎已經預示了中華民國作為一個寄生體的角色，這與過去「台獨寄生中華民國」的說法形成了對比。如果按這種邏輯延續下去，賴清德的下一步是否是要將中華民國徹底剔除出台灣的政治框架？是要把視為寄生、汲取台灣滋養的中華民國去之而後快嗎？

儘管賴清德目前並未延伸著墨「有台灣才有中華民國」論述，但此般立場所隱含的意義，無疑將對台灣內部政治產生影響，也將挑戰現有的兩岸政策。回顧「中華民國階段論」，早自李登輝、陳水扁鋪陳的「中華民國在大陸，中華民國到台灣，中華民國在台灣，中華民國是台灣」，再到蔡英文「合而為一」，創出模糊的「中華民國台灣」，再到今朝賴清德喊出的「有台灣才有中華民國」，每每台灣政治人物針對台灣與中華民國關係進行重新定位時，結果都是一次加劇台灣內部的分裂，面臨來自中國以及其他國家的更大壓力。

2023年12月30日台灣大選辯論會，民進黨候選人賴清德提及「中華民國給台灣帶來災難」，會後澄清稱是口誤，漏講了「憲法」兩字。（台北市攝影記者聯誼會提供）

總的來說，賴清德近期發表的言論，顯示了他在兩岸關係上，比起蔡英文更具對抗性和現實主義的立場。他否定了「中華民族認同」，拒絕接受北京的統一框架，並將北京對台灣的威脅視為國際秩序的挑戰，而非單純的領土問題，更無涉民族認同。這一觀點無疑會引發北京的強烈反應，並可能進一步加劇兩岸之間的緊張局勢。

同時，賴清德在「聯美制中」策略上的轉型，從意識形態對抗轉向權力擴張，這一變化可能會引發區域內的軍備競賽，並使台灣在國際舞台上面臨更大的戰略壓力。而賴清德對「中華民國與台灣」關係的重新定位，則進一步揭示出他對台灣未來的不同構想，凡此種種，不僅無法緩和與北京的緊張關係，更可能會導致台灣內部政治迎來更大的分裂，並使台灣在國際社會中的地位更加不確定。