武統之外　北京對台「新型壓力」正在壓境

台海問題始終是東亞地區最為敏感的地緣政治焦點，隨著北京近年對台政策的逐步強化，兩岸關係已陷入更加複雜且緊張的局面。台灣面對的挑戰不僅來自於傳統的軍事風險，更來自於北京逐漸多元化的對台策略。這些策略不僅體現在軍事與外交層面，也延伸至法律與國際法理的戰場。北京藉由「工具箱」中各種策略工具的交互運用，意圖從多個層面壓縮台灣的國際空間與政治自主性，也加劇了台海局勢的不確定性。



台灣陸委會主委邱垂正8月6日在公開場合中指出，北京透過「5路並進」的策略，以法律戰矮化台灣主權，並強調其中的「反獨、促統、促融」三大核心。其內容具體包括：

一、推進併吞台灣的法理基礎：透過「反獨促統」立法，如制定《反分裂國家法》、《國家安全法》等，為統一台灣提供法律依據。



二、長臂管轄與境外威懾：制定國安相關法律，發布「台獨頑固分子」清單，擴展法律效力至境外，推進對台「內國化」管治，強化對台恫嚇。



三、推動台海「內海化」：發布《海警法》、《海上交通安全法》等海域管理法令，主張台灣海峽非國際水域，破壞台海現狀。



四、曲解聯合國大會決議，矮化台灣：北京錯誤引用聯大2758號決議，阻撓台灣參與國際組織，孤立台灣。



五、制定反外力介入法規：自2019年起，陸續實施「不可靠實體清單」、2021年頒布《反外國制裁法》，以反制國際制裁。並於2023年制定《對外關係法》，以損及其主權、安全、發展等利益為由，對友台國家採取反制與限制措施，企迫使外國改變對台灣的態度。



台陸委會主委邱垂正呼籲北京正視兩岸的現實及台灣民意，以務實態度與台灣政府進行對話。（陳鄭為／攝）

綜觀向來被視作民進黨政府內部兩岸「鴿派」的邱垂正，其這一番最新言論，不僅道出了北京在法律領域對台灣所施加的多重壓力，更反映台灣在回應兩岸關係於當前國際局勢下的複雜與緊張。北京不僅在軍事上對台施壓，同步透過法律戰與國際法理的塑造，將台灣納入其統一的框架中。這些策略的多元性，無形加重了台灣在面對兩岸統一壓力時的困境。

和統也好，武統也罷，關於北京以兩岸統一為終極目標的討論，近年來成為顯學，但在統一方式具有多元性之外，北京對台在完成統一前的「工具箱」多元性，也早已體現在其運用的策略廣度與深度上——從軍事威懾到法律戰，北京的對台手段已經不再侷限於傳統的軍事壓力，而是逐漸延展至法律戰與國際法理話語掌握的領域。

台灣海巡署今年6月曾在金門限制水域發現大陸海警，全程監控並驅離。（台灣海巡署圖片）

這種策略上的多樣性，既反映了北京對台統一目標的堅定不移，也顯示出其在全球地緣政治環境中不斷擴大的影響力。透過這些手段，北京試圖形塑一個有利於自身的國際法理環境，為統一台灣鋪設法理基礎，並進一步削弱台灣的國際空間與影響力。

在傳統的軍事層面上，北京對台的威脅已經不再僅限於軍事力量的展示與部署，而是進一步強化了軍事威懾與「灰色地帶」行動的運用。這些行動包括軍機頻繁進掠台灣周邊海空域、海上勢力的擴張以及針對台灣的軍事演習，這些行動不僅旨在壓縮台灣的戰略縱深，也意在製造心理壓力，削弱台灣民眾對政府的信任與支持。在這種背景下，台灣的防禦能力與戰略應對愈加受到挑戰，而北京的目標也逐漸清晰，即透過這種持續的壓力，迫使台灣接受統一的事實。

《華爾街日報》報道，解放軍潛艇發展技術進展神速，在潛艇技術上，美軍全面碾壓解放軍的時代已經終結。（騰訊網）

然而，軍事手段僅僅是北京「工具箱」中的一部分。在更為深層次的法律戰與國際法理輿論場上塑造方面，北京亦展現了極大的策略靈活性與創造力。北京透過一系列針對台灣的法律措施，試圖反制美台近年聯手將「台灣問題國際化」的圖謀，強力重申台灣問題為其內部事務本質，以進一步孤立台灣在國際社會中的地位。

例如北京透過國內立法將「反獨促統」法制化，意圖將這些法律效力延伸至境外，促國際社會接受其對台灣的主權聲索。這種策略的深遠影響在於，隨著北京在國際法理上不斷積極推動其主張，伴隨北京如今在國際的「朋友圈」愈發強盛，台灣試圖仰賴美日等盟友支撐其國際空間的努力，未來將面臨越來越大的挑戰。

值得注意的是，北京在推動這些法律戰與鞏固國際法理話語的同時，也在不斷製造一個有利於自身的國際環境。透過加強與特定國家或國際組織的合作，北京試圖將其對台政策納入更廣泛的國際法理框架中，進一步擴大其影響力。這一策略不僅僅是法律戰的延伸，更是北京在國際舞台上對台灣施壓的重要一環。北京的這種國際法理塑造策略，旨在將台灣問題牢牢鎖進以一個中國為原則的國際社會共識當中，諸如「內國化」管治、台海「內海化」等都是相應作為，而非放任自蔡英文政府以來，「台灣問題國際化」的日益猖獗。

與此同時，發揮長臂管轄與《反外國制裁法》的施行，在警示之餘，也為北京騰出祭出一定懲罰手段的反制空間，或將進一步收窄台灣的國際空間，迫使台灣在國際事務中處於更加被動的地位。

國台辦官網新設的「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，列出列「台獨頑固分子」。（國台辦）

在這樣的背景下，北京對台所施加的壓力已經不再僅僅局限於軍事威脅，而是透過法律與國際法理戰術，逐步將台灣推向更為不利的局面。台灣面臨的不僅僅是軍事上的挑戰，更是全方位的戰略壓力。北京透過其多元化的策略運用，不斷加重台灣的壓力，使台灣在應對這些挑戰時，愈發感到捉襟見肘。

總結而言，北京對台的「工具箱」展示了其對台策略的多樣性與靈活性，而這也正是台灣在面對兩岸關係時所必須謹慎應對的挑戰。無論是軍事威脅、法律戰術，還是國際法理爭奪，北京的每一步棋都在加重台灣的壓力。台灣的未來，將取決於其能否在這個複雜且不穩定的國際環境中，找到一條穩健且有效的兩岸應對之道。