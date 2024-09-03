賴清德：「中國要併吞台灣」不為領土完整　而為成就霸權

賴清德近日接受電視媒體專訪時說，中國大陸要「併吞」台灣其實不是為了領土的完整，真正目的是「想要改變以規則為基礎的世界秩序」以成就霸權。受訪學者分析，賴清德希望藉此爭取國際民主陣營共同抵抗北京；而大陸接下來則會進一步推進台灣問題「內國化」。



賴清德8月23日前往金門，主持執政後首場八二三炮戰追思祭悼典禮時，提出台灣不再反攻大陸，但也不願意受共產黨統治；更指北京要拿下台灣，不是因為哪一個人、哪一個黨，而是為了在西太平洋，甚至在世界，改變以規則為基礎的國際秩序。

賴清德8月23日主持執政後首場八二三炮戰追思祭悼典禮時，提出台灣不再反攻大陸，但也不願意受共產黨統治。（台灣總統府提供）

這番言論引發北京對賴清德點名批評，大陸國務院台灣事務辦公室發言人朱鳳蓮當天就指「賴清德當局極力渲染所謂『中國威脅』」，再次暴露了「打著和平幌子大搞』以武謀獨』『倚外謀獨』的本質」。

賴清德9月1日在台灣年代新聞台《雅琴看世界》節目專訪中，對這番論述做出進一步解釋。

他首先再次重申「中華民國跟中華人民共和國本來就互不隸屬」論點，並強調「中華民國已經在台澎金馬落地生根，民主自由也在台灣成長茁壯，更重要的是民主台灣已經在全世界開枝散葉」。

他說，台灣人民所希望擁有的民主自由生活方式，大陸不能夠視為是對其挑戰。賴清德並認為，北京並不是因為領土關係才想「侵略台灣」，真正目的是「想要改變以規則為基礎的世界秩序」，想在國際上成就霸權。

賴清德接受媒體專訪表示，中國要併吞台灣其實不是為了領土的完整，否則為什麼不拿回在清朝璦琿條約割讓給俄羅斯的土地？圖為賴清德9月2日主持將官晉任授階典禮。（台灣總統府提供）

賴清德也提到，他當然希望兩岸能夠和平發展，台灣政府也有責任確保台海的和平穩定，但是方法要對，而現在要做的事情就是厚實力量。

他還說，他身為總統、三軍統帥，「第一項使命就是確保國家的生存發展，有主權才有國家，有台灣才有中華民國；有主權的話，絕對不能夠接受一個中國原則的九二共識，因為一旦接受九二共識一個中國原則，等於讓渡台灣的主權，中華民國或是台灣主權不在的話，一切都是白談。」

曾在1996年到2000年，以新黨黨籍與賴清德同期擔任台灣國民大會代表的台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員湯紹成，接受《聯合早報》採訪時指出，由於兩岸實力懸殊，因此賴清德必須將兩岸問題國際化、全球化，爭取民主國家共同抗衡北京。

但他研判，這必然會讓北京加強推進「懲獨22條」。北京在今年6月下旬公布《關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，對懲治「台獨」定罪量刑標準和程序規範等做明確，包括可進行缺席審判，特別嚴重的還可判處死刑。這份意見俗稱「懲獨22條」。

最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部6月21日下午在國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

與綠營關係密切的中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛則分析，兩岸接下來的交鋒點，會陷入對台海現狀的詮釋權之爭，北京必然會在國際上推進台灣問題的「內國化」與「去國際化」，將台灣問題定義為中華人民共和國內政，屬於國內管轄事務。

另一方面，台灣國安會秘書長吳釗燮、外長林佳龍、民進黨秘書長林右昌近期傳出接連密訪美國，以平息美國的「疑賴論」；更有台媒報道，賴清德計劃出訪中南美洲並過境美國。

對此，賴清德在專訪中表示，目前沒有計劃出訪。他並強調，過去八年，台美之間有很好的溝通管道，他上任後，得力於副手蕭美琴的幫忙，台美溝通橋樑持續存在，美方對台灣所推政策方向都非常清楚。

王智盛分析，華盛頓目前與台北尚在累積互信的階段，且考量美國大選的複雜性，拜登政府正在試圖緩和中美關係，因此賴清德過境美國的安排，可能還需要經過更多討論。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

