高規格中非峰會北京登場　中國大秀「南方朋友圈」

中國今（5）日迎來高規格的中非合作論壇峰會，國家主席習近平出席峰會開幕式並發表主旨講話。受訪學者分析，在中國與美國為首的西方國家外交關係磕磕碰碰之際，北京試圖透過主場外交展示其朋友圈正在壯大，同時尋求團結全球南方國家，作為維護中國利益的一股力量。



中非合作論壇成立於2000年，54個非洲國家當中，唯一沒有加入的是台灣的邦交國斯威士蘭。

中非論壇每三年舉行一次。上一屆論壇2021年在塞內加爾舉行，因新冠疫情關係，習近平以影片方式出席。本次峰會是中非領導人自2018年以來，時隔六年後再次線下見面。這也是中國在疫情之後，規模最大、最多外國領導人出席的主場外交。

官媒《新華社》近期發布系列特稿為中非論壇造勢，強調以中國和非洲為代表的全球南方影響力在國際事務中扮演日益重要的角色。

根據央視新聞聯播三天來的報道，習近平密集與約25位非洲國家領導人會談，其中包括南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）、坦桑尼亞總統哈桑（Samia Suluhu Hassan）和埃塞俄比亞總理阿比（Abiy Ahmed）等。

習近平在多場雙邊會談中，多次發出促進全球南方國家團結合作，倡導平等有序的世界多極化等呼聲，非洲國家領導人也都積極回應。例如，拉馬福薩與習近平會談時稱，中國進一步全面深化改革為南非和其他全球南方國家提供更多機遇。據《新華社》報道，拉馬福薩還表示，南非「繼續堅定不移奉行一箇中國政策」。

西方輿論認為，中國更多從地緣政治角度看待全球南方，試圖透過運籌主導全球南方，將它當做與美國為首的西方陣營抗衡的平台。在中美大國博弈持續、中國與歐洲、加拿大等國貿易紛爭不斷的大背景下，非洲給予北京的政治支持愈發重要。

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝接受《聯合早報》採訪時說，中國重視非洲有經濟、外交和政治等各方面原因。例如，非洲國家在聯合國大會的投票行為，很多時候與中國利益保持一致。

至於北京尋求團結包括非洲國家在內的全球南方國家，駱明輝判斷，中國會很謹慎處理，不讓中非論壇或全球南方變成反美平台，因為非洲國家也會對此產生戒心。駱明輝說，中國更多希望自身利益和在全球舞台上所提出的各種倡議能獲得支持。

2024年中非合作論壇峰會主場地國家會議中心。（香港01）

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則向《聯合早報》分析，非洲其實不是美國對華競爭的優先區域，但中國在對歐關係惡化和周邊關係困難多發的情況下，與非洲交往的意義就變得更顯著，可謂「多少無奈中的不對稱競爭」。

在軍事上，中國唯一承認的海外保障基地就設在非洲國家吉布提。在經濟上，中國是非洲最大的貿易伙伴，今年頭七個月，中國對非洲進出口1.19萬億元人民幣創新高。

此外，南非約翰內斯堡智庫伊奇科維茨家庭基金會的調查顯示，中國仍是對非洲年輕人產生最大積極影響的主要外國力量，美國為提升在非洲大陸影響力所採取的努力存在侷限性。

巴西總統盧拉、中國國家主席習近平、南非總統拉馬福薩、印度總理莫迪和俄羅斯外長拉夫羅夫在2023年金磚國家峰會期間拍攝合照。（Reuters）

中國在非洲國家之所以能發揮重要影響力，部分源於多年來積極推行的一帶一路倡議。《彭博社》報道，中國10多年來向非洲提供超過1200億美元的政府支持貸款，用於建設水電站、公路和鐵路等基礎設施，中國為此換來能源和礦產供應，同時向非洲輸出過剩產能。

報道稱，非洲國家也因此被指陷入債務陷阱，部分國家違約並引發漫長的債務重組。中國多次否認相關指控。報道說，當下中國為了解決國內經濟放緩問題，將對非援助從國有政策銀行貸款轉向公私合作項目。

為更好支持「全球南方」合作，習近平在6月28日舉辦的和平共處五項原則發表70周年紀念大會宣布，中方將設立「全球南方」研究中心，並提供10萬個研修培訓名額。（中國外交部）

根據波士頓大學全球發展政策研究中心的數據，中國透過國有政策銀行向非洲提供的貸款從2000年的9870萬美元激增到2016年的288億美元。數據隨後幾年下降，並在新冠疫情期間急劇減少，直到去年才升至46億美元。

時殷弘評估，經過此次峰會後，中國也許會以「少而精」「少而適切」的方式援非，「但說來容易做來難，因為中國在國內外都沒有太多這方面的經驗」。駱明輝也評估，中國在一帶一路倡議下給非洲國家提供的援助，未來可能轉向更多「小而美」項目。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

