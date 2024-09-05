中非合作論壇｜習近平演講淡化「無償援助」　美元改人民幣

中國國家主席習近平9月5日上午出席中非合作論壇峰會開幕式並發表演講，他在演講中宣布向非方提供10億元人民幣無償軍事援助，這也是繼中非合作論壇2006年北京峰會、2015年約翰內斯堡峰會、2018年北京峰會之後，北京再次對非洲進行各類援助。



與以往不同的是，今次北京對非援助，除了10億元人民幣無償軍事援助外，其他援助淡化無償援助，且各類援助以往以「美元」計，今次則全部改為「人民幣」計。

習近平在開幕演講從十個方面展開。在興農惠民夥伴行動方面，習近平說，中方將向非洲提供10億元人民幣緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區，派遣500名農業專家，建設中非農業科技創新聯盟。實施500個公益項目。鼓勵中非企業「雙向奔赴」投資創業，把產業附加值留在非洲，為非洲創造不少於100萬個就業崗位。

習近平2024年9月5日在中非合作論壇峰會發表主旨講話。（香港01）

在安全共築夥伴行動方面，習近平說，中方願同非方建立落實全球安全倡議夥伴關係，打造倡議合作示範區，向非方提供10億元人民幣無償軍事援助，為非方培訓6000名軍隊人才和1000名警務執法人員，邀請500名青年軍官訪華。開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航，實施「助力非洲擺脱雷患行動」，共同維護人員和項目安全。

為推動「十大夥伴行動」實施，習近平在最後說，未來3年，中國政府願提供3600億元人民幣額度的資金支持，包括提供2100億元人民幣信貸資金額度和800億元人民幣各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元人民幣。中方還將鼓勵和支持非方在華發行「熊貓債」，為中非各領域務實合作提供強有力支持。

中非合作峰會2006年北京峰會上，時任國家主席胡錦濤宣布到2009年，中國對非洲國家的援助規模比2006年增加1倍。今後3年內向非洲國家提供30億美元的優惠貸款和20億美元的優惠出口買方信貸。為鼓勵和支持中國企業到非洲投資，設立中非發展基金，基金總額逐步達到50億美元。援助建設非洲聯盟會議中心。免除同中國有外交關係的所有非洲重債窮國和最不發達國家截至2005年底到期的政府無息貸款債務。

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2015年約翰內斯堡峰會上，習近平宣布中方將向非盟提供6000萬美元無償援助。中方決定提供總額600億美元的資金支持，包括：提供50億美元的無償援助和無息貸款；提供350億美元的優惠性質貸款及出口信貸額度，並提高優惠貸款優惠度；為中非發展基金和非洲中小企業發展專項貸款各增資50億美元；設立首批資金100億美元的「中非產能合作基金」。

2018年中非合作論壇北京峰會上，習近平宣布中國願以政府援助、金融機構和企業投融資等方式，向非洲提供600億美元支持，其中包括：提供150億美元的無償援助、無息貸款和優惠貸款；提供200億美元的信貸資金額度；支持設立100億美元的中非開發性金融專項資金和50億美元的自非洲進口貿易融資專項資金；推動中國企業未來3年對非洲投資不少於100億美元。同時，免除與中國有外交關係的非洲最不發達國家、重債窮國、內陸發展中國家、小島嶼發展中國家截至2018年底到期未償還政府間無息貸款債務。