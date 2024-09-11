華為Mate XT硬剛Iphone16 映射中國技術和中國精神

選在同一天，中美兩家科技巨頭分別推出了自己的最新產品，華為Mate XT和蘋果Iphone16。對蘋果而言，選擇在這一天發布新機純粹是商業節奏考慮，但是對華為來說，除了商業節奏的考慮，如果說沒有一點正面硬剛蘋果，就是要代表中國高科技企業與美國掰腕子的想法，恐怕連任正非、庫克都不會相信。

上次華為選在美國商務部長訪華的當天推出其新機Mate 60，以及這次選在蘋果新機上市的當天推出Mate XT，說白了都是對美國製裁的挑戰，表明華為不會因為美國的打壓而放棄創新和發展，它不僅反映出中國科技與相關企業可以在美國的打壓制裁下繼續崛起，還反映出中國人面對外來打擊的抵抗精神與發展意志，這種精神意識，是比產品本身更重要的東西。

而華為價格不菲——甚至還可以說相當高昂的手機在正式發布前就能在網上實現預定300多萬隻，則更廣泛的映射出中國社會的潛在消費能力和普通中國消費者對高質量民族品牌的信賴。中國經濟這些年因為內外各種因素衝擊持續下行，消費被嚴重抑制，但是因為中國龐大的人口基數和飽受詬病的貧富差距，使得其有一隻絕對數量甚巨的高收入消費者，在經濟下行期仍具有不可低估的消費能力。

更難得的是，這個高收入消費群體並不盡然如一些人譏諷的那樣是「精神層面的世界公民」，事實證明他們中的絕大多數都有強烈的家國和民族情懷，只要民族企業爭氣，可以通過持續創新在供給側提供能滿足其功能需要與精神需要的高質量產品，他們也是民族品牌的堅定支持者。

華為Mate60、Mate XT的暢銷，並不是在技術層面有革命性突破，而是在美國的制裁、封鎖之下，給中國人帶來的巨大精神震撼。

在中國手機市場，原本蘋果和三星，特別蘋果在高端消費市場處於絕對壟斷地位。但是這些年隨着中國手機產業的快速發展，技術的進步——某種程度上可能還要「感謝」美國打壓制裁對民族精神的深度刺激，那些原本壟斷高端市場的外資品牌一個個被消費者主動放棄，華為等純正中資企業的民族品牌處於絕對領先地位。

蘋果Apple iPhone 16官網產品介紹（apple.com）

以華為Mate XT為例，它的起售價高達19999元，這個價格已經是蘋果16的3倍以上，後者的起售價只有5999元，縱然如此高的價位，仍然能一舉獲得超過300萬隻預定訂單，在之前根本這是不可想象的。

不用對技術有太多了解，從產品外觀形態，人們一眼就能看出華為Mate XT和蘋果Iphone16的不同。華為Mate XT是三折屏手機，蘋果Iphone16是傳統直屏手機，僅此一點，就足以證明華為產品的創新性。

在晶片方面，因為受美國製裁，依然是華為產品的短板，這是二者毋庸置疑的差距。蘋果16搭載一顆3納米制程A18晶片，和上一代相比，CPU提升30%，GPU提升40%。但華為的5G晶片，只能停留於7納米制程。這個暫時還沒有辦法解決，因為受制於台積電斷供、阿斯麥禁售EUV光刻機，中國仍然造不出7納米以下的晶片。這可能也是華為不得不暫時放棄晶片等領域的比拼，選擇在外形及其它功能上發力的原因之一。

但另一方面，對普通消費者而言，真的能感受到蘋果3納米晶片與華為7納米晶片的性能差距嗎？答案是不能。手機是一個存在大量技術冗餘的高科技產品，這些年科技的發展固然給產品不斷帶來革命性變化，但有不少企業好像也陷入了技術迷失，在對技術的不斷追求中反而忽視了消費體驗和成本問題，消費者在廠家引導下也誤認為越先進的晶片和技術可以帶來越好的使用體驗，但其實對絕大多數消費者而言，4G和5G、7納米和5納米、3納米的使用體驗真的不會相差太多。對於廠家，這其實也是一個很值得思考的問題。

Iphone16還被視為全球第一款AI手機，搭載了很多AI功能，比如它置入了Chat GPT，這是一款很火爆的AI產品。這個先進，也僅限於在美國市場上市的產品，在中國及歐洲上市的Iphone16因為當地法規對AI的使用限制，這些功能都被全部或者部分閹割了，這也使得Iphone16在AI領域應用的技術差異未能充分發揮，成為其市場吸引力下降的一個原因。

相對於蘋果的全球市場，華為手機的市場主要在中國國內，這是個事實。但另一個不容忽略的事實，蘋果的全球市場是在美國傾國家之力對華為進行打壓圍剿和供應鏈封殺下才保住的，如果完全按照市場規則公平競爭，蘋果還沒有今天的市場地位，人們心裏都有數。假以時日，蘋果是否能持續保持其全球市場地位，人們都會在心裏打個問號。