華為Huawei Mate XT革命性三摺屏手機發布會、售價公開｜華為Huawei終於與iPhone 16同日正式公布（9月10日）全球首款三折疊屏手機Mate XT，這款手機不僅開創了全新的智能手機形態，更將折疊屏技術推向了新的高度。



突破性的三折疊設計

Mate XT採用了突破性的三折疊設計，展開後可以呈現出10.2英寸的超大屏幕。這款手機不僅支持內折，還能外折，靈活多變的形態為用家帶來全新的使用體驗。

華為董事余承東親自拎華為Huawei Mate XT三摺手機發布

華為Mate XT搭載了業界首創的十檔可變光圈主攝像頭，配合潛望式長焦和超廣角鏡頭，可以在各種場景下捕捉高質量影像。

這款手機採用了華為自研的麒麟9000系列芯片，搭配5600mAh大容量電池，可以滿足用家的各種使用需求。同時，華為還為Mate XT配備了衛星通信功能，讓用家在無地面網絡覆蓋的地方也能保持聯繫。

今次更邀得劉德華作代言人

華為Mate XT提供了豐富的使用模式，包括單屏、雙屏和三屏模式。用家可以根據不同的場景需求，靈活切換不同的使用模式，實現高效辦公、沉浸式閱讀等多樣化體驗。

最薄的摺疊屏手機

高端定價策略

作為一款高端旗艦產品，華為Mate XT的售價也相當高端。據悉，該機型的起售價為19999元人民幣，這一定價也反映了華為對這款產品的信心。

－256GB版本:19999元

－512GB版本:21999元

－1TB版本:23999元



最平19999人民幣就有交易

打開三摺時視野更闊

將於9月20日10:08正式開售。

新機自發佈以來，Mate XT已在市場上引起轟動。單單官網預約數已超過370萬，顯示出不少用家對這款創新產品的濃厚興趣。