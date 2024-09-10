華為Mate XT革命性三摺屏手機發布、售價公開｜比iPhone 16更吸引
撰文：林勇
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華為Huawei Mate XT革命性三摺屏手機發布會、售價公開｜華為Huawei終於與iPhone 16同日正式公布（9月10日）全球首款三折疊屏手機Mate XT，這款手機不僅開創了全新的智能手機形態，更將折疊屏技術推向了新的高度。
突破性的三折疊設計
Mate XT採用了突破性的三折疊設計，展開後可以呈現出10.2英寸的超大屏幕。這款手機不僅支持內折，還能外折，靈活多變的形態為用家帶來全新的使用體驗。
華為Mate XT搭載了業界首創的十檔可變光圈主攝像頭，配合潛望式長焦和超廣角鏡頭，可以在各種場景下捕捉高質量影像。
這款手機採用了華為自研的麒麟9000系列芯片，搭配5600mAh大容量電池，可以滿足用家的各種使用需求。同時，華為還為Mate XT配備了衛星通信功能，讓用家在無地面網絡覆蓋的地方也能保持聯繫。
華為Mate XT提供了豐富的使用模式，包括單屏、雙屏和三屏模式。用家可以根據不同的場景需求，靈活切換不同的使用模式，實現高效辦公、沉浸式閱讀等多樣化體驗。
高端定價策略
作為一款高端旗艦產品，華為Mate XT的售價也相當高端。據悉，該機型的起售價為19999元人民幣，這一定價也反映了華為對這款產品的信心。
－256GB版本:19999元
－512GB版本:21999元
－1TB版本:23999元
將於9月20日10:08正式開售。
新機自發佈以來，Mate XT已在市場上引起轟動。單單官網預約數已超過370萬，顯示出不少用家對這款創新產品的濃厚興趣。