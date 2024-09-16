「北香會」後的全球南方：中國如何對抗美國圍堵？

進入氣候宜人的9月，中國接連舉行了兩場受矚目的國際會議，一是聚集非洲53國國家元首與政要的中非合作論壇，接著是週末剛閉幕的北京香山論壇。



兩場活動的參與者不同，規模也有很大差距。中非合作論壇是中國與非洲50多國討論經濟、基建、原材料，乃至政治與軍事合作的平台；除了與中國沒有邦交的斯威士蘭，其餘所有非洲國家都派出元首、國家首腦或總統代表出席。香山論壇則是防務外交，是中國左右國際安全議程、形塑國際安全格局的舞台。中國評論人稱香山論壇為「北香會」，與在新加坡舉行的香格里拉對話（他們評論稱「南香會」）爭妍鬥豔。

這兩場外交活動的特點雖不同，它們的相似之處卻更引起關注。在這些活動中，中國都以經濟發展水準較低的落後國家、即全球南方為爭取重點。中國當前的對外戰略隱然可見。

9月12日，北京香山論壇開幕。（微信＠中國軍號）

在中美對抗不斷升溫、俄烏戰爭、中東衝突後異常複雜的國際形勢中，一些非洲國家對美國不滿上升，中國此時更大力與全球南方強化戰略性合作，以突破美國與西方國家在市場、資源、外交等方面的圍堵。透過與非洲的合作，中國也就何謂現代化、何謂安全這兩個關鍵議題，與美國主導的理念與國際安全格局抗衡。同時，提高全球南方的聲量，也等於抬升中國自身在防務議題上的聲量與話語權。

具體而言，每三年舉行一次、9月5日開幕的本屆中非合作論壇，主題就設定為「攜手推進現代化，共築命運共同體」。中國官方在發言中提出，中非攜手推進「公正合理的現代化」，就既要遵循現代化一般規律，更要符合本國實際。為此，中國宣布未來三年向非洲提供人民幣3600億元資金支持。

習近平還提議將中國同所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，將中非關係整體定位提升至「新時代全天候中非命運共同體」，同時願推動中國主張的全球安全倡議率先在非洲落地。

習近平2024年9月5日出席中非合作論壇北京峰會，並發表講話。（REUTERS）

至於9月13日開幕的香山論壇，100餘個與會國中也有逾六成是全球南方國家。中國防長董軍在開幕式上的發言配合「共築和平共用未來」的主題，調子相當緩和，不像一般中國防長發言時往往對美國與台獨火力全開。中國高級將領何雷在與會期間，還送了一幅「和為貴」書法條幅給美方代表，成了內地媒體報道的素材。

儘管姿態緩和，中國拉攏全球南方以間接「抗美」，根本算不上隱藏的主題。如果要分析因果，究竟是美國圍堵中國在先，還是中國在試圖推翻現行、實際上由美國主導的國際秩序？在中美兩雄爭霸的當前，這兩者的區別有時還挺難分辨。

較能確定的是，對全球南方的追逐，也是中國與美國圍繞世界影響力與控制權的另一場競賽。從2017年時任美國特朗普（Donald Trump）政府將中國明確界定為戰略競爭對手之後，中美之爭已擴展到方方面面，包括對全球南方的競賽，也引起西方世界越來越大的不安與警覺。

2024年9月13日，中國國防部長董軍在北京出席香山論壇。（Reuters）

在一些西方評論看來，全球南方有時被描繪成西方資本主義下的受害者；他們質疑中國本身受益於現有國際秩序，卻又將全球南方用做一個對抗美國的有利武器，建立自身霸權，讓非洲國家陷入「債務陷阱」。

中國的進取讓美國政府也不敢怠慢，正尋求修復與非洲的關係。就在中非合作論壇峰會落幕後不久，美媒引述匿名的消息人士稱，美國總統拜登（Joe Biden）將在未來幾周裡出訪安哥拉，進行任內的首次非洲行，這也是時隔九年後再次有美國總統訪問非洲。美國常駐聯合國代表格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）9月12日在聯合國大會上發言時，還宣布美國支持為非洲國家設立兩個安理會常任理事國席位，但不賦予否決權。格林菲爾德也建議再增加一席非常任理事國，由發展中島國輪流擔任。

在總統換屆在即、俄烏戰爭與中東衝突都沒有解方的此時，美國領導人預計勻不出多少時間與精力去兼顧拉攏全球南方的問題。而選舉結束後，美國也可能要經歷一番跌宕，這的確是中國擴大對全球南方主導力的時候。然而，中美對抗更全面、更陣營化，對世界和平來說，是禍不是福。

西方世界對中國的主要批評，一是意圖推翻國際秩序，二是不尊重人權。這兩個批評都不全然公允，但也並非全無依據，使得中美關係中的是非更難辨別，兩個大國在理念、國家利益上找到共處之道，仍需好一段時日。回溯歷史，中國領導人毛澤東在1970年代就提出「三個世界」的觀點：透過團結第三世界來改變世界政治力量的對比；半個世紀後，若世界兩個強國又陷入陣營對抗的思維，將凸顯人類的進步相當有限。和平穩定的國際秩序，需要大國在言行上都表現出包容性，其他國家也會發聲敦促，期待兩個大國都做出表率。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

