「中國正贏得全球南方」 美媒警告華府須應對北京影響力擴大
撰文：許祺安
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美國《國家利益》雜誌（The National Interest）8月20日發表文章指出，中國正在逐步贏得「全球南方」的青睞。儘管美國及其盟友在與中國的競爭中主要關注軍事和技術領域，但「全球南方」作為「第三戰線」的重要性不容忽視。這一地區擁有豐富的戰略資源、龐大的消費市場以及潛在的盟友，而中國與這些國家的關係已經持續了超過半個世紀。
文章強調，美國必須更新戰略，適應新的現實，包括在貿易、基礎設施、數字聯通性、教育和經濟發展等領域更加積極地與「全球南方」接觸。中國透過「數字絲綢之路」和「海上絲綢之路」，在電信和港口建設等關鍵領域取得了領先地位。例如，華為已成為數億人上網的提供者，中國在50多個國家擁有或運營近100個港口和碼頭，形成了全球性的戰略網絡。
此外，自2009年以來，中國已成為非洲最大的貿易夥伴，並與52個非洲國家簽署了共建「一帶一路」的合作協議。中國在非洲的基礎設施投資已超過西方國家的總和兩倍半，顯示出其在「全球南方」地區日益增長的影響力。
此外，在高等教育領域，文章也強調中國的軟實力正在增強，越來越多「全球南方」國家的精英選擇前往中國留學，這對塑造未來領導人的視野和忠誠度具有深遠影響。
文章最後指出，美國若不能提供有吸引力的替代方案來應對中國的影響力，「全球南方」國家將可能更多地依賴中國，這對美國將不單單是經濟威脅，對於國家安全也構成潛在威脅。
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